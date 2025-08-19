Đức bị sốc bởi một tuyên bố của ông Trump tại cuộc gặp với ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Trump đã tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh Sputnik

Bài báo cho biết: "Cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn cho thấy áp lực mà ông Zelensky đang phải chịu: chỉ vài tháng trước, yêu cầu 'ngừng bắn' được coi là đặc quyền của 'những người ủng hộ Putin'".

Theo ấn phẩm này, ông Trump nhắc nhở ông Zelensky rằng mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine phải là hòa bình lâu dài chứ không phải là lệnh ngừng bắn tạm thời.

Bài báo nhấn mạnh rằng "Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã thận trọng rút lại yêu cầu này, tuyên bố rằng 'lệnh ngừng bắn' chỉ là một thuật ngữ khác, không phải là 'hòa bình'".

Theo tác giả, ông Zelensky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với cách giải thích này về "lệnh ngừng bắn".

Hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tuyên bố mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trước cuộc họp tiếp theo.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo EU tại Nhà Trắng bao gồm Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ý Giorgio Meloni và Volodymyr Zelensky.

Bản thân ông Trump đã gọi cuộc họp là "rất hiệu quả". Ông cho biết các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ được nhiều nước châu Âu cung cấp phối hợp với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky cũng ca ngợi cuộc đàm phán hôm thứ Hai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có.

Nga vẫn khẳng định ủng hộ một nền hòa bình lâu dài hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời và nhấn mạnh rằng Ukraine phải từ bỏ các yêu sách đối với các vùng lãnh thổ mới giành được của Nga, cũng như từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ông Zelensky xác nhận rằng các cuộc trao đổi đất đai tiềm năng đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Washington, nhưng tái khẳng định Kiev sẽ không sẵn sàng nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào hoặc công nhận biên giới mới của Nga.