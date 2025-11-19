Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 19/11/2025 13:30 GMT+7

Đức Châu phim "Cách em 1 milimet" hé lộ con người thật của Hà Việt Dũng

Hà Thúy Phương Thứ tư, ngày 19/11/2025 13:30 GMT+7
Diễn viên Đức Châu – người hóa đóng vai Trọng trong "Cách em 1 milimet" – đã có những chia sẻ thú vị với Dân Việt về loạt trải nghiệm đáng nhớ trên phim trường, đặc biệt là khi làm việc cùng Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie.
Xuất hiện trong Cách em 1 milimet với phong cách thời trang rực rỡ và tính cách hoạt bát, diễn viên Đức Châu nhanh chóng trở thành điểm nhấn của bộ phim. Nhân vật Trọng – được ví như một “tắc kè hoa” trên màn ảnh – vừa độc đáo, vừa phản chiếu phần nào cá tính thật của anh ngoài đời, khiến khán giả không thể rời mắt mỗi khi xuất hiện.

Đức Châu – người hóa thân thành Trọng “tắc kè hoa” trong Cách em 1 milimet. Ảnh: FBNV

Cơ duyên nào đưa Đức Châu đến với vai Trọng trong Cách em 1 milimet? Bạn phải casting hay được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng”?

- Tôi may mắn từng tham gia vai Tuấn Hách trong phim Sao phải xoắn của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương Phương, nên hai anh đã biết chất diễn của tôi. Khi có vai Trọng trong Cách em 1 milimet, các anh bảo có “một vai xinh xinh” phù hợp và rủ tôi tham gia. Ba năm rồi tôi chưa đóng phim, nên đây thực sự là cơ hội lớn và mình gật đầu ngay.

Khi đọc kịch bản lần đầu, cảm giác của Đức Châu thế nào? Trúng tông ngay hay phải mất thời gian để nhập vai?

- Ngay khi đọc kịch bản, tôi thấy vai Trọng “tẻn tẻn” rất vừa miếng, từ tính cách đến phong cách đều hợp với mình.

Điều gì khiến anh cảm thấy “phải nhận vai này bằng được”?

- Có hai lý do. Thứ nhất, đây là vai trong phim dài tập đầu tiên của tôi – điều tôi mong đợi từ lâu. Thứ hai, vai Trọng được các đạo diễn để khá mở, cho phép tôi thỏa sức sáng tạo. Từ phần stylist đến việc xây dựng cá tính nhân vật, tôi đều được tự do phát triển, khiến tôi càng cảm thấy gần gũi với Trọng hơn.

Đức Châu và diễn viên Quỳnh Châu. Ảnh: FBNV

Đạo diễn hoặc ê-kíp có định hướng đặc biệt nào cho Đức Châu khi xây dựng hình tượng Trọng?

- Đạo diễn Trần Trọng Khôi chỉ gợi ý về màu sắc nhân vật: cần ỏn ẻn một chút nhưng không được yểu điệu quá, vì Trọng vẫn là một người đàn ông và là bạn thân của nhân vật Đức (Trọng Lân).

Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie luôn hỗ trợ Đức Châu trong các cảnh khó

Trong dàn diễn viên của Cách em 1 milimet, ai để lại cho Đức Châu ấn tượng mạnh nhất?

- Tôi ấn tượng nhất với vai Viễn của anh Hà Việt Dũng. Biết anh qua nhiều phim và mạng xã hội, tôi thấy anh rất vui tính ngoài đời. Nhưng khi vào vai Viễn, từng câu thoại, phong thái đều toát lên dáng dấp một người sếp khó tính nhưng đầy tình thương. Anh rất dễ gần, luôn hỗ trợ tôi trong các cảnh quay. Chỉ cần tôi đề xuất thêm “nét diễn” để tung hứng, anh đều vui vẻ đồng ý, giúp tôi có thêm động lực sáng tạo.

Đức Châu sinh năm 1994. Ảnh: FBNV

Có bạn diễn nào khiến Đức Châu bất ngờ về khả năng diễn xuất?

- Đó là anh Trọng Lân – người vào vai Đức, bạn thân của Trọng. Tôi quen anh qua những vai “chơi bời”, nhưng khi vào vai Đức, anh khác hoàn toàn: hiền lành, nhẹ nhàng. Ban đầu tôi hơi “choáng” vì vẻ ngoài anh vẫn rất "ngầu", nhưng sau thời gian làm việc thì quen dần và càng nể anh hơn.

Nếu chọn một diễn viên để hợp tác trong dự án sau, bạn muốn đóng cùng ai?

- Tôi muốn hợp tác với anh Hà Việt Dũng. Anh đóng cảnh sát, tôi làm cảnh sát chìm – hai anh em phối hợp ăn ý thì chắc chắn sẽ rất thú vị.

Bạn có nhận được lời khuyên hay sự hỗ trợ đặc biệt nào từ các diễn viên kỳ cựu trong đoàn không?

- Vì lâu chưa đứng trước máy quay nên những ngày đầu tôi khá loay hoay. Có một cảnh bị sếp Viễn mắng khiến tôi khóc, nhưng đến lượt quay cận tôi lại cạn nước mắt, chỉ còn diễn kỹ thuật.

Điều đó khiến tôi buồn lắm. Khi tôi tâm sự với chị Huyền Lizzie, chị chia sẻ một mẹo rất quý: “Nếu quay cảnh khóc, hãy xin đạo diễn quay cận trước, vì ngay cả diễn viên như chị cũng khó khóc được đến lần thứ ba”. Đây là kinh nghiệm vô cùng hữu ích, nhất là khi trước đó tôi chủ yếu tham gia phim sitcom và hài, ít có cơ hội chạm đến những cảnh cảm xúc mạnh.

Đức  Châu được công chúng chú ý sau khi giành ngôi Á quân cuộc thi “Đường tới Cầu vồng 2021.  Ảnh: FBNV

Nếu được chọn đóng cặp với một nữ diễn viên trong dự án tiếp theo, bạn muốn đó là ai?

- Chắc chắn là Quỳnh Châu – “bé Châu” của tôi. Tôi rất thích phong cách diễn cá tính và có chiều sâu của Châu. Mỗi lần thấy Châu khóc, “tính đàn ông” trong tôi lại trỗi dậy. Đó sẽ là nền tảng tốt nếu hai anh em có cơ hội đóng cặp trong dự án sau.

Ngoài phim ảnh, Đức Châu có dự định mở rộng hoạt động sang sân khấu, MV hay game show không?

- Tính cách của tôi khá hợp với game show vì sự linh hoạt và "tăng động". Nếu ai xem những chương trình tôi từng tham gia sẽ thấy rõ điều đó. Tôi rất mong sẽ có thêm cơ hội xuất hiện trong các game show giải trí thời gian tới.

Đức Châu mê nét diễn của Hà Việt Dũng và muốn được cộng tác cùng đàn anh. Ảnh: FBNV

Nhìn lại chặng đường từ Sao phải xoắn đến Cách em 1 milimet, Đức Châu thấy bản thân thay đổi lớn nhất ở điểm nào?

- Đúng như câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, mỗi dự án giúp tôi học hỏi thêm nhiều điều. Thay đổi lớn nhất của tôi là sự tiết chế – điều mà thầy cô và các anh chị trong nghề cũng nhận xét.

Sự tiết chế giúp vai diễn tròn trịa hơn, dễ tiếp cận khán giả hơn và đỡ bị “lố”. Ngoài đời, với vai trò người quản lý doanh nghiệp và sáng tạo nội dung, tôi càng thấm bài học tiết chế, vì mỗi lần bốc đồng đều phải trả giá.

Đến tuổi này, tôi không còn nhiều sức và thời gian để trả giá nữa. Tôi tin rằng mỗi lần xuất hiện, khán giả sẽ thấy một Đức Châu trưởng thành hơn – cả trong nghề và trong cuộc sống. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tôi là Đức Châu – nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày của các bạn.

Diễn viên Đức Châu, tên thật là Bùi Minh Đức (sinh năm 1994), là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt. Anh được công chúng chú ý sau khi giành ngôi Á quân cuộc thi “Đường tới Cầu vồng 2021”. Từ đó, Đức Châu tham gia một số bộ phim truyền hình như Quan trường, trường quan, Sao phải xoắn và gần đây nhất là vai Trọng trong Cách em 1 milimet. Bên cạnh diễn xuất, anh còn hoạt động với vai trò người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và là CEO của một công ty giải trí.


