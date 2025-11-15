Với khán giả quen thuộc dòng phim giờ vàng của VTV, Hà Việt Dũng là gương mặt không còn xa lạ.

Anh từng góp mặt trong loạt phim gây chú ý như Bão ngầm, Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến và gần đây là Độc đạo, Cách em một milimet. Sở hữu gương mặt điển trai, phong thái lãng tử cùng chiều cao nổi bật, nam diễn viên được đánh giá có khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ hành động, tâm lý đến chính kịch.

Hà Việt Dũng vai Viễn phim Cách em một milimet. Ảnh: FBNV

Sau bộ phim Cách em một milimet, nam diễn viên còn được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “tổng tài mỏ hỗn”. Trong tác phẩm này, anh đảm nhận vai Viễn – giám đốc một doanh nghiệp. Lối diễn cuốn hút và tạo hình mới mẻ giúp Hà Việt Dũng mang đến một hình tượng “tổng tài” khác biệt, để lại nhiều thiện cảm và khiến người xem thích thú.

Ít người biết rằng trước khi có được vị trí như hiện nay, Hà Việt Dũng – chàng trai người Mường – đã trải qua một tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Anh kể mình lớn lên ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình), nơi kinh tế còn khó khăn. Thuở nhỏ, Dũng sớm quen với việc làm đủ thứ việc phụ giúp bố mẹ, thậm chí đi đốt lò vôi để kiếm tiền mua sách vở đến trường.

Hà Việt Dũng và bố mẹ đẻ. Ảnh: FBNV

Anh nhớ lại những ngày hè, cả gia đình phải đi cào hến bán, mỗi rổ chỉ được vài chục nghìn đồng. Nhà không có ruộng, bữa ăn hằng ngày đều trông vào việc đong gạo. Có thời điểm, mẹ anh phải vay 70.000 đồng để lo cái Tết. Cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, tốt nghiệp THPT xong anh quyết định ngừng học để đi làm. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, anh nhận lệnh nhập ngũ và phục vụ quân đội hai năm. Xuất ngũ trở về quê, công việc vẫn chẳng mấy khả quan, nên Dũng quyết định rời quê vào Nam tìm cơ hội mới. Anh nói thời điểm ấy, chỉ mong tìm một nơi có thể giúp mình thoát khỏi cảnh nghèo.

Hà Việt Dũng thời trẻ. Ảnh: FBNV

Trong hành trình ấy, Dũng một mình bắt xe vào miền Nam, bắt đầu mưu sinh bằng công việc đánh giấy nháp ở Đồng Tháp. Sau đó, anh lên TP.HCM, xin làm ở các nơi có chỗ ăn ở để tiết kiệm chi phí. Công việc đầu tiên là phục vụ tại một nhà hàng tiệc cưới với mức lương 1,4 triệu đồng mỗi tháng. Tuy vậy, cũng chính tại đây, anh tình cờ được giới thiệu tham gia lớp đào tạo người mẫu. Cơ duyên đó mở ra cho anh con đường mới: trở thành người mẫu và dần được chú ý, rồi sau đó bước chân vào phim ảnh.

Hà Việt Dũng và vợ - con gái trưởng bản. Ảnh: FBNV

Không chỉ được biết đến nhờ sự nghiệp, Hà Việt Dũng còn được nhiều người yêu mến bởi tổ ấm hạnh phúc bên vợ – chị Hà Thị Nhung, người dân tộc Thái. Hai người kết hôn năm 2018 và hiện có một con gái 5 tuổi. Nhắc lại chuyện chỉ quen nhau hai tháng đã quyết định về chung một nhà, Nhung kể: cả hai được một người em cùng làng giới thiệu nhưng ban đầu ít trò chuyện và từng ngắt liên lạc. Một lần xem chương trình nói về Dũng và gia đình anh, Nhung xúc động và chủ động nhắn tin lại. Từ đó hai người nói chuyện nhiều hơn. Khi dẫn nhau về ra mắt, hai bên gia đình xem ngày và thấy thời điểm gần nhất là thích hợp nhất để tổ chức đám cưới, nên cả hai vội vàng chuẩn bị.

Hà Việt Dũng nên duyên cùng vợ sau vài tháng quen biết. Anh: FBNV

Thời gian đầu sau kết hôn, vợ chồng Hà Việt Dũng chọn Đà Nẵng để lập nghiệp. Tuy nhiên, họ thừa nhận giai đoạn này gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm kinh doanh. Khi Dũng tham gia bộ phim Bão ngầm, cả hai quyết định quay về Hòa Bình sinh sống để thuận tiện cho công việc. Sau đó bố vợ của Hà Việt Dũng vốn là một trưởng bản đột ngột qua đời, khiến anh phải sát cánh cùng vợ lo toan việc nhà.

Nam diễn viên cho biết vợ anh là người mạnh mẽ, chu đáo, luôn đứng sau hỗ trợ để anh yên tâm làm nghề. Anh cảm thấy may mắn vì vợ thấu hiểu áp lực công việc của mình. Kể từ khi lập gia đình, Dũng nói bản thân có định hướng rõ ràng hơn và nỗ lực nhiều hơn để chăm lo cho vợ con.

Vợ chồng Hà Việt Dũng đang cùng nhau gây dựng sư nghiệp từ các nông sản của quê hương. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hà Việt Dũng cho biết anh đang phát triển một số sản phẩm đặc sản quê hương do mình sản xuất như ruốc cá trắm, bò khô, trâu gác bếp. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên giới thiệu các sản phẩm này thông qua những đoạn clip mang màu sắc hài hước, gần gũi, nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Hà Việt Dũng gây dựng sự nghiệp kinh doanh ở quê nhà. Ảnh: FBNV

Không chỉ kinh doanh thực phẩm, Hà Việt Dũng mới đây còn hoàn thiện và đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng của mình tại Bản Lác. Theo Hà Việt Dũng, công trình gồm nhiều phòng lưu trú phục vụ du khách muốn khám phá và trải nghiệm không khí bản làng đặc trưng của Hòa Bình. Vào ngày khánh thành, Hà Việt Dũng cho biết anh đã làm 50 mâm cỗ để đãi khách và chào đón khách du lịch.

