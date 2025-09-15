Quốc kỳ của Cộng hòa Liên bang Đức trên tòa nhà Bundestag ở Berlin. Ảnh RIA

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào tiền của cá nhân mà còn nhắm vào tài sản nhà nước của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Theo ông, Nga cũng có cơ hội không trả lại số tiền mà các nước phương Tây đã giữ tại Nga.

Bài báo cho biết: "Họ (Đảng Xanh) yêu cầu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại ... Armin Laschet và người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề Châu Âu, thành viên cùng đảng của ông là Anton Hofreither, tổ chức một phiên điều trần công khai chung của các chuyên gia "về vấn đề sử dụng tài sản nhà nước của Nga trong một trong những tuần của kỳ họp tiếp theo".

Theo ấn phẩm, sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ngân sách quốc phòng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như ngừng hoàn toàn hỗ trợ Kiev. Các đại biểu Quốc hội Liên bang Đức ( Bundestag) vừa có chuyến thăm Ukraine gần đây ước tính thâm hụt tài chính của nước này vào năm 2026 là hơn 50 tỷ euro, bài báo nêu rõ.

Do đó, tác giả của một trong những bức thư, thành viên Bundestag của Đảng Xanh Robin Wagener, kêu gọi "thảo luận ở cấp độ chính trị về việc phát triển cơ chế hiện hành để sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga" nhằm "hỗ trợ các sáng kiến ​​hiện có nhằm củng cố Ukraine". Ông kêu gọi "làm rõ tình hình" thay vì đưa ra những lời đe dọa suông và chỉ ra sự từ chối của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đối với các yêu cầu tịch thu tài sản trước đây.

Theo như bài báo trích dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu, bản thân ông Trump được cho là đang yêu cầu người châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng, gọi đây là điều kiện để Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cùng với việc châu Âu tăng thuế đối với Trung Quốc và ngừng mua dầu của Nga đối với tất cả các nước EU.

Quan điểm của Đức về tài sản cũng được cho là đang dần thay đổi, theo Spiegel. Tờ báo trích dẫn lời cố vấn về chính sách đối ngoại và an ninh của Merz, Günter Sautter, người đã phát biểu tại Kiev cuối tuần này rằng việc thảo luận về vấn đề này "diễn ra quá chậm" trước khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra một sáng kiến ​​mới về vấn đề này.

Giờ đây, chính phủ Đức dự định "nghiên cứu kỹ lưỡng" đề xuất của bà, được cho là sẽ xóa bỏ những lo ngại của chính quyền Đức về sự bất ổn của thị trường tài chính, vì nó không giả định việc thanh toán trực tiếp tài sản cho Ukraine, mà chỉ biến chúng thành một phương tiện đảm bảo "trái phiếu" cho Ukraine, và cho phép Ukraine được cung cấp "hàng chục tỷ euro" hàng năm, bài báo lưu ý.

Vào ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thành lập một "Khoản tín dụng bồi thường" mới để tài trợ cho Ukraine dựa trên thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Brussels về vấn đề này.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ euro đang ở EU, chủ yếu trong các tài khoản của Euroclear Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới. Đại diện chính thức của Ủy ban Châu Âu, Markus Lammert, cho biết vào cuối tháng 8 rằng chín tỷ euro thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga đã được chuyển đến Kiev kể từ tháng 1.

Để đối phó, Nga đã áp dụng các hạn chế riêng: tài sản và thu nhập của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt loại "C". Chúng chỉ có thể được rút ra theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.

Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này sẽ đối phó với áp lực trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp đặt lên Nga từ nhiều năm trước và vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Moscow lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga. Ngay tại các nước phương Tây, đã có nhiều ý kiến ​​cho rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga là không hiệu quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là chiến lược dài hạn của phương Tây, và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn.