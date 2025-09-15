Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này

PV (Theo RN) Thứ hai, ngày 15/09/2025 06:16 GMT+7
Đảng Xanh Đức đang yêu cầu người đứng đầu hai ủy ban của Bundestag tổ chức các phiên điều trần chuyên môn về chủ đề "sử dụng tài sản nhà nước Nga" trong một trong những tuần họp sắp tới, tờ Spiegel đưa tin, trích dẫn hai lá thư mà đảng này có được.
Quốc kỳ của Cộng hòa Liên bang Đức trên tòa nhà Bundestag ở Berlin. Ảnh RIA

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào tiền của cá nhân mà còn nhắm vào tài sản nhà nước của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Theo ông, Nga cũng có cơ hội không trả lại số tiền mà các nước phương Tây đã giữ tại Nga.

Bài báo cho biết: "Họ (Đảng Xanh) yêu cầu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại ... Armin Laschet và người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề Châu Âu, thành viên cùng đảng của ông là Anton Hofreither, tổ chức một phiên điều trần công khai chung của các chuyên gia "về vấn đề sử dụng tài sản nhà nước của Nga trong một trong những tuần của kỳ họp tiếp theo".

Theo ấn phẩm, sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ngân sách quốc phòng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như ngừng hoàn toàn hỗ trợ Kiev. Các đại biểu Quốc hội Liên bang Đức ( Bundestag) vừa có chuyến thăm Ukraine gần đây ước tính thâm hụt tài chính của nước này vào năm 2026 là hơn 50 tỷ euro, bài báo nêu rõ.

Do đó, tác giả của một trong những bức thư, thành viên Bundestag của Đảng Xanh Robin Wagener, kêu gọi "thảo luận ở cấp độ chính trị về việc phát triển cơ chế hiện hành để sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga" nhằm "hỗ trợ các sáng kiến ​​hiện có nhằm củng cố Ukraine". Ông kêu gọi "làm rõ tình hình" thay vì đưa ra những lời đe dọa suông và chỉ ra sự từ chối của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đối với các yêu cầu tịch thu tài sản trước đây.

Theo như bài báo trích dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu, bản thân ông Trump được cho là đang yêu cầu người châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng, gọi đây là điều kiện để Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cùng với việc châu Âu tăng thuế đối với Trung Quốc và ngừng mua dầu của Nga đối với tất cả các nước EU.

Quan điểm của Đức về tài sản cũng được cho là đang dần thay đổi, theo Spiegel. Tờ báo trích dẫn lời cố vấn về chính sách đối ngoại và an ninh của Merz, Günter Sautter, người đã phát biểu tại Kiev cuối tuần này rằng việc thảo luận về vấn đề này "diễn ra quá chậm" trước khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra một sáng kiến ​​mới về vấn đề này.

Giờ đây, chính phủ Đức dự định "nghiên cứu kỹ lưỡng" đề xuất của bà, được cho là sẽ xóa bỏ những lo ngại của chính quyền Đức về sự bất ổn của thị trường tài chính, vì nó không giả định việc thanh toán trực tiếp tài sản cho Ukraine, mà chỉ biến chúng thành một phương tiện đảm bảo "trái phiếu" cho Ukraine, và cho phép Ukraine được cung cấp "hàng chục tỷ euro" hàng năm, bài báo lưu ý.

Vào ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thành lập một "Khoản tín dụng bồi thường" mới để tài trợ cho Ukraine dựa trên thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Brussels về vấn đề này.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ euro đang ở EU, chủ yếu trong các tài khoản của Euroclear Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới. Đại diện chính thức của Ủy ban Châu Âu, Markus Lammert, cho biết vào cuối tháng 8 rằng chín tỷ euro thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga đã được chuyển đến Kiev kể từ tháng 1.

Để đối phó, Nga đã áp dụng các hạn chế riêng: tài sản và thu nhập của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt loại "C". Chúng chỉ có thể được rút ra theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.

Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này sẽ đối phó với áp lực trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp đặt lên Nga từ nhiều năm trước và vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Moscow lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga. Ngay tại các nước phương Tây, đã có nhiều ý kiến ​​cho rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga là không hiệu quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là chiến lược dài hạn của phương Tây, và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn.

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một phương án cực kỳ rủi ro, xét về mặt pháp lý, để chuyển tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine bằng cách sử dụng kỳ phiếu, tờ Politico đưa tin.

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Trồng 'cây tiền tỷ' ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Sau hơn 7 năm đầu tư trồng sầu riêng-được ví như trồng "cây tiền tỷ" và dày công chăm sóc, đến nay ông Bùi Đức Quỳnh, thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập thuộc tỉnh Kon Tum) đã trở thành ông chủ của vườn sầu riêng 10 ha, thu về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Đức Quỳnh là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

Nghịch lý chung cư cũ: Tường bong tróc, thang máy liên tục hỏng,… nhưng giá vẫn tăng bằng lần
Nhà đất

Nghịch lý chung cư cũ: Tường bong tróc, thang máy liên tục hỏng,… nhưng giá vẫn tăng bằng lần

Nhà đất

Dù nhiều chung cư đã bị “bóc trần” chất lượng, xuống cấp qua thời gian, người dân hàng ngày đối mặt với hàng loạt bất cập như tường bong tróc, thang máy hỏng, thiếu nước, tình trạng PCCC mơ hồ, nhưng giá thị trường của các căn hộ này vẫn tăng mạnh, thậm chí không ít nơi có giá tương đương chung cư mới.

Các nông dân Đồng Nai sáng chế máy nông nghiệp, sáng tạo, cải tiến máy nông nghiệp, cả làng phục lăn
Ngon - Sạch - Lạ

Các nông dân Đồng Nai sáng chế máy nông nghiệp, sáng tạo, cải tiến máy nông nghiệp, cả làng phục lăn

Ngon - Sạch - Lạ

Bên cạnh việc tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, nông dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước thời điểm bỏ cấp huyện, hợp nhất, sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước) còn cho thấy sự sáng tạo của mình khi sáng chế máy nông nghiệp, cải tiến, thậm chí nâng cấp hệ thống và nông dân sáng chế tạo máy nông nghiệp phục vụ hiệu quả hơn trong trồng trọt.

Thảm bại trước Man City, M.U khởi đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử
Thể thao

Thảm bại trước Man City, M.U khởi đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử

Thể thao

Thất bại 0-3 trước Man City ở trận derby Manchester khiến M.U có sự khởi đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử Premier League.

Ho ra máu, bệnh nhân tá hỏa khi biết trong ngực có khối u nguy hiểm
Xã hội

Ho ra máu, bệnh nhân tá hỏa khi biết trong ngực có khối u nguy hiểm

Xã hội

Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ho ra máu và ho nhiều. Bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 nhóm hỗn chiến, 1 người thiệt mạng; dùng búa đánh vào đầu phụ nữ, sau đó lao vào xe tải tử vong
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 nhóm hỗn chiến, 1 người thiệt mạng; dùng búa đánh vào đầu phụ nữ, sau đó lao vào xe tải tử vong
4

Pháp luật

2 nhóm đối tượng hỗn chiến, 1 thanh niên tử vong; công an thông tin vụ dùng búa đánh vào đầu 1 phụ nữ, người đàn ông sau đó lao vào xe tải tử vong; sau chầu nhậu, cầm dao phay xông vào trụ sở chém Phó Trưởng Công an xã trọng thương... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 15/9/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 15/9/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh phối hợp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội cho các đồng chí Chi hội trưởng nông dân; Hội Nông dân thành phố Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân năm 2025;...

Trailer: 'Phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Bạn đọc

Trailer: "Phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường

Bạn đọc

Lỗ hổng quản lý khâu trung gian cung cấp rau củ cho bữa ăn học đường đã được nhóm PV Dân Việt ghi nhận sau hơn 3 tháng thâm nhập thực tế tại cơ sở sơ chế rau, chợ đầu mối, nhà cung cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long có 5 cây cổ thụ hoành tráng được công nhận là cây Di sản Việt Nam
Ngon - Sạch - Lạ

Hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long có 5 cây cổ thụ hoành tráng được công nhận là cây Di sản Việt Nam

Ngon - Sạch - Lạ

Ngày 11/9 vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa (trước sáp nhập thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), xã An Hiệp (trước sáp nhập thuộc huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 5 cây cổ thụ.

Đây là các loài động vật hoan dã quý hiếm, động vật sách Đỏ thấy rõ khi đặc bẫy ảnh trong rừng
Môi trường xanh

Đây là các loài động vật hoan dã quý hiếm, động vật sách Đỏ thấy rõ khi đặc bẫy ảnh trong rừng

Môi trường xanh

Nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp, động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam như chim trĩ sao, mang xám, cầy giông...được phát hiện tại các cánh rừng ở tỉnh Quảng Trị. Ghi nhận được những loài động vật hoang dã này là quá trình vất vả đặt bẫy ảnh của các chuyên gia.

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!
Gia đình

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!

Gia đình

Tôi học được ở bố nhiều điều!

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh xúc động chia sẻ về hành trình hơn một năm đương nhiệm "không trải nhiều hoa hồng" tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo có một người bạn tâm giao là Quách Gia, tuy không phải là nhà tiên tri, nhưng những dự đoán về tình hình thế cục của ông thường cực kỳ chính xác.

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92
Thể thao

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92

Thể thao

HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92; M.U mất 3 trụ cột ở trận derby Manchester; Ronaldo được vinh danh; HLV Solskjaer dự khán trận đấu của Ipswich; Digne u đầu sau pha va chạm với đồng đội.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường mang khí chất mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Họ dễ trở thành thủ lĩnh trong tập thể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu
Tin tức

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu

Tin tức

Đến khoảng 22 giờ, ngày 14/9, sau nhiều giờ nỗ lực, Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế được đám cháy tại xưởng phế liệu ở phường Đăk Cấm.

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM
Thể thao

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM

Thể thao

Minh Vương toả sáng bằng siêu phẩm đá phạt và một pha kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM ở vòng loại cúp Quốc gia 2025/2026.

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia
Thể thao

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cùng khoảnh khắc toả sáng của Pedro Henrique nên đội bóng ngành quân đội đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Các Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 lần lượt là: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai); La Ngọc Phương Anh (An Giang).

IMF cảnh báo nóng về Ukraine
Điểm nóng

IMF cảnh báo nóng về Ukraine

Điểm nóng

Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính ngày càng tăng, có thể cần thêm hàng tỷ đô la hỗ trợ từ bên ngoài để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga.

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường
Pháp luật

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Pháp luật

Sau khi va chạm khiến nữ sinh đi xe máy điện ngã xuống đường, tài xế xe bồn Đinh Văn Long không dừng lại mà cố tình kéo lê nạn nhân, khai muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Nhiều thí sinh tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chọn cách nói về quê hương sau sáp nhập tỉnh thành.

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Điểm nóng

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Điểm nóng

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) và Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, ở Tỉnh Leningrad vào đêm ngày 13-14/9.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn trong tháng 8 Âm lịch, tài lộc đổ về như mưa, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Cổ phiếu thép trở thành 'ngôi sao tuần', cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long 'bay cao'
Nhà đất

Cổ phiếu thép trở thành "ngôi sao tuần", cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long "bay cao"

Nhà đất

VN-Index hồi phục nhẹ sau tuần rung lắc, giữ vững ngưỡng 1.600 điểm. Nhóm thép trở thành tâm điểm với HPG áp sát đỉnh lịch sử, giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long và gia đình tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Ảnh

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Ảnh

Phường Hồng Hà, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, lực lượng an ninh cơ sở, ngày 14/9.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế
Tin tức

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tin tức

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?
Nhà nông

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?

Nhà nông

Vịnh Cửa Lục-một vịnh biển ở tỉnh Quảng Ninh được xem là địa điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội với tiềm năng về đất đai, rừng, biển, đường cao tốc, khu công nghiệp...

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng
Thể thao

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng

Thể thao

Là vùng đất có nhiều người dân yêu thích bóng đá, nhiều trẻ em có năng khiếu và có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã 35 năm qua, tỉnh Hải Dương (trước đây) không có đội bóng đá chuyên nghiệp, cho đến khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng.

