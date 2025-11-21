Dùng máy bay không người lái cứu người bị lật thuyền giữa dòng lũ ở Đắk Lắk

Trưa ngày 21/11, Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với người dân dùng máy bay không người lái cứu sống 1 người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

Công an xã Ea Ô (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp người dân dùng máy bay không người lái cứu sống một người đàn ông bị lật thuyền khi đi đánh cá. Ảnh TT

Trước đó, vào chiều ngày 20/11, 2 người dân trú tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk là Phạm Văn Trường (44 tuổi) và Hà Văn Anh (45 tuổi) cùng dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắc thuộc địa phân xã Ea Ô, thì bị dòng nước chảy xiết làm cho lật thuyền.

Đến 22 giờ cùng ngày thì gia đình không liên lạc được nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay, khi phát hiện ông Phạm Văn Trường đang bị mắt kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7, xã Ea Ô.

Sau đó, người dân và Công an xã đã dùng máy bay không người lái hỗ trợ cứu được ông Trường và đưa đến Trạm Y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Riêng ông Hà Văn Anh hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.