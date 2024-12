Eximbank đón cổ đông lớn

Cụ thể, trong hai ngày 7-8/8/2024, GELEX đã mua lần lượt 50 triệu và 39 triệu cổ phiếu EIB bằng phương thức giao dịch trên sàn chứng khoán TP HCM. Sau khi hoàn tất giao dịch, sở hữu của GELEX tăng từ 85,5 triệu cổ phiếu, chiếm4,9% lên 174,6 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ của ngân hàng này. Như vậy, GELEX hiện là cổ đông lớn nhất của Eximbank.

Trong khi đó, trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo số liệu cập nhật đến ngày 6/8/2024 của Eximbank đã không còn Công ty Cổ phần Thắng Phương - doanh nghiệp có mối quan hệ với Bamboo Capital (BCG) và ông Nguyễn Hồ Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank. Công ty này từng nắm giữ 53,4 triệu cổ phiếu Eximbank, tương ứng 3,07% vốn của ngân hàng tại ngày 1/7.

Eximbank đón cổ đông mới trong bối cảnh đang trên đà tăng trưởng tín dụng cùng sự cải thiện về NIM và các khoản nợ xấu tồn đọng.

Theo hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings, các nỗ lực tái cơ cấu kinh doanh đã giúp ngân hàng duy trì mức sinh lời cao hơn. Đây là cơ sở để giữ nguyên đánh giá tín nhiệm đối tác dài hạn B+ và triển vọng "Ổn định" đối với Eximbank trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Vừa qua, báo cáo tài chính quý II/2024 của Eximbank ghi nhận tổng tài sản tăng 4,1% so với quý trước cùng dư nợ tín dụng tăng 3,7%. Ngân hàng kiểm soát tốt các chỉ số thanh khoản, an toàn vốn, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 813 tỷ đồng, tăng 23% so với quý I và tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Còn GELEX, kết thúc tháng 7/2024, doanh nghiệp đã thực hiện vượt mốc kế hoạch lợi nhuận năm đề ra. Cụ thể, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 18.527 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.975 tỷ đồng, thực hiện 103% kế hoạch năm.