Giá lợn hơi liên tục giảm sâu, vì sao doanh nghiệp chăn nuôi vẫn tiếp tục đầu tư mạnh?

Giá lợn hơi giảm tại cả ba miền, thị trường rời xa mốc 70.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Miền Bắc hạ tiếp 1 giá tại: Sơn La và Quảng Ninh về 67.000 đồng/kg. Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng từ dịch bệnh, mức giá thấp hơn so với các miền còn lại, dao động quanh mức 65.700 đồng/kg. Khu vực miền Nam hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 66.000 - 68.00 đồng/kg. Giá lợn của Công ty CP Việt Nam cũng đã về vùng 66.000 - 68.000 đồng/kg ở hai miền Bắc và Nam.

Giá lợn hơi liên tục hạ nhiệt trong khoảng 2 tháng qua do nguồn cung được cải thiện. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến cuối tháng 6 tổng đàn lợn cả nước tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024, sản lượng lợn thịt xuất chuồng ước đạt 2,7 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh việc đàn lợn tăng thì giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm lại giảm, so với cùng kỳ năm trước giá nhập khẩu bình quân đậu nành giảm 14%, lúa mì giảm 3,2%. Do vậy, nhiều chuyên gia dự báo xu hướng giảm giá lợn hơi có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.

Mặc dù hạ nhiệt, mặt bằng giá lợn hơi bình quân cả nước hiện vẫn được cho là đang ở mức "không tồi". Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, tổng đàn lợn của Việt Nam hiện đạt khoảng 31,8 triệu con (tăng 3,2% so với cùng kỳ) nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của cả nước khoảng 33 triệu con/năm. Ngoài ra, một yếu tố khác là doanh nghiệp kiểm soát giá thịt lợn tốt hơn khi đã chiếm khoảng 65% thị phần.

Lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn vững, tiếp tục đầu tư mạnh cho chăn nuôi

Thực tế, trong bối cảnh thị trường biến động, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi vẫn vẫn duy trì được nội lực khá vững chắc. Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã: DBC) là một ví dụ. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Dabaco đã hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tương đương mức tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu nửa đầu năm của Dabaco đạt 12.537 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Dựa trên giá lợn hơi ở mức cao khu vực miền Bắc (khoảng 68.000 đồng/kg), Chứng khoán KB Việt Nam dự báo Dabaco sẽ đạt mức lợi nhuận đột biến trong quý II/2025, ước khoảng 500 tỷ đồng, tương đương quý I/2025.

Dabaco tiếp tục đầu tư mạnh cho chăn nuôi, với hàng loạt dự án trang trại công nghệ cao tại các địa phương. Trong quý III, Tập đoàn dự kiến khởi công Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Hà Tĩnh, tiếp đó là các tổ hợp chăn nuôi tại Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên và Lào Cai.

Mỗi dự án sẽ đi kèm với việc thành lập công ty con để trực tiếp đầu tư và vận hành theo mô hình khép kín từ sản xuất đến phân phối. Mục tiêu đến năm 2028, Dabaco đặt kỳ vọng nâng tổng đàn lợn nái lên 80.000 con và đàn lợn thịt vượt mốc 2 triệu con.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) cũng khẳng định, không ngại giá lợn giảm. Đến cuối năm 2024, tổng đàn heo của BAF Việt Nam đạt hơn 450.000 con, tăng 40,6% so với năm 2023. Trong năm nay, công ty dự kiến sẽ triển khai 13 dự án trang trại, cụm trang trại mới với tổng quy mô 198.000 lợn thịt và 41.000 lợn nái. Các dự án này sẽ được thực hiện theo mô hình chăn nuôi khép kín, giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và tối ưu chi phí sản xuất.

Năm 2025, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh, công ty đang đẩy mạnh mở rộng quỹ đất chăn nuôi trên phạm vi toàn quốc, từ Bắc vào Nam. Công ty sẽ đạt các lợi thế cạnh tranh vượt trội, hướng tới hoàn thành mục tiêu sở hữu 450.000 con lợn nái và 10 triệu con lợn thịt vào năm 2030.

Đây là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp duy trì sự ổn định và mở rộng quy mô sản xuất, mà còn tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thịt lợn giàu tiềm năng. BAF cũng chủ động phân tích và nắm bắt thông tin thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn.

BAF Việt Nam sẽ hợp tác với Tập đoàn Muyan - doanh nghiệp tiên phong trong chăn nuôi lợn cao tầng tại Trung Quốc để triển khai các dự án tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng tại Việt Nam.

Được biết, số liệu công bố mới nhất của BAF cho thấy, tính riêng tháng 5/2025, doanh thu của công ty ước đạt 550 tỷ đồng - mức doanh thu mảng chăn nuôi theo tháng cao nhất từ trước đến nay, với sản lượng lợn bán ra đạt 74.000 con.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu của BAF Việt Nam đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Năm nay, công ty này lập kế hoạch kinh doanh với mục tiêu 5.600 tỷ đồng doanh thu, tương đương với năm 2024, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng gấp đôi, đạt 638 tỷ đồng.

Masan MeatLife cũng đang tận dụng cơ hội từ thị trường chăn nuôi không kém. Là một phần của hệ sinh thái Masan Group, Masan MeatLife (MML) từng bước chuyển mình từ lĩnh vực thức ăn chăn nuôi sang kinh doanh thịt có thương hiệu.

Ra mắt thương hiệu MEATDeli năm 2018, Masan MEATLife nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thịt mát tại Việt Nam. Quý I/2025, doanh thu của công ty đạt 2.070 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2024, với lợi nhuận gộp tăng 43%, đạt 571 tỷ đồng. Masan MEATLife đặt mục tiêu trở thành công ty chế biến thịt có thương hiệu hàng đầu, với doanh thu dự kiến từ 8.250 - 8.749 tỷ đồng trong năm 2025.

Rõ ràng, muốn hay không, ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, từ mô hình nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại. Sự biến động về giá lợn càng cho thấy, người tiêu dùng ngày càng cần thịt lợn đảm bảo an toàn. Các doanh nghiệp lớn với nguồn lực mạnh cần phải đầu tư bài bản, kiểm soát dịch tốt dịch bệnh và cạnh tranh hiệu quả về chi phí.