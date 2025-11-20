Gia tăng bệnh nhân mắc cúm mùa, bác sĩ khuyến cáo đối tượng dễ bệnh nặng

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, trong 2 tuần qua, bệnh viện ghi nhận số lượng bệnh nhân mắc cúm A tăng cao. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính… có sức đề kháng kém là nhóm đối tượng nguy cơ cao dễ mắc cúm và biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp…

Từ 1/11 đến 17/11/2025, các phòng khám của Bệnh viện Bãi Cháy ghi nhận số lượng bệnh nhân mắc cúm A tăng cao với hơn 300 bệnh nhân, khoảng 40% bệnh nhân cúm A phải nhập viện điều trị. Đa số người già, trẻ nhỏ đến khám với các triệu chứng viêm đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, ho, sốt…

Nhiều người cao tuổi, trẻ nhỏ đến khám với các triệu chứng viêm đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, ho, sốt… Ảnh BVCC

Khoa Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Bãi Cháy hiện đang điều trị nội trú cho gần 80 bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân mắc cúm A chiếm trên 60% tổng số bệnh nhân tại khoa, chưa ghi nhận các trường hợp biến chứng nặng. Đáng chú ý, các trường hợp nhập viện điều trị chủ yếu ở lứa tuổi học đường. Người cao tuổi trên 65 tuổi hoặc người có bệnh nền mạn tính có nguy cơ cao mắc viêm phổi.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Trong quá trình tiếp nhận điều trị bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy một số triệu chứng điển hình thường gặp của bệnh mắc cúm như: sốt, đau cơ bắp, ớn lạnh, đau đầu, ho khan, mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, nôn, tiêu chảy… Chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng nặng, phải thở máy.

Tuy nhiên, đối tượng trẻ nhỏ, người cao tuổi, người bệnh mạn tính như phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy tim, suy thận, đái tháo đường, phụ nữ mang thai hệ miễn dịch yếu rất dễ mắc cúm và có thể diễn biến nặng như viêm phổi, suy hô hấp cần phải thở oxy, thở máy hỗ trợ.

Một số biến chứng nghiêm trọng khác người bệnh cúm có thể mắc như viêm tim (viêm cơ tim); viêm não hoặc viêm cơ (viêm cơ, tiêu cơ vân) và suy đa cơ quan (như suy hô hấp, suy thận…), thậm chí tử vong”.

Không phải tất cả các trường hợp cúm đều bắt buộc phải dùng thuốc kháng virus. Theo hướng dẫn và chẩn đoán điều trị cúm mùa của Bộ Y tế, sử dụng thuốc kháng virus sớm cho các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ hoặc khẳng định nhiễm cúm nặng, người bệnh cúm mức nhẹ nhưng có kèm yếu tố nguy cơ bị cúm nặng.

Vì vậy, người bệnh mắc cúm mùa nên đến các cơ sở y tế thăm khám để được bác sĩ chẩn đoán xác định tình trạng, mức độ bệnh, phân loại điều trị dùng thuốc phù hợp tại nhà hoặc tại bệnh viện, hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Tuấn cũng khuyến cáo người dân, khi có triệu chứng cúm như hắt hơi, sổ mũi, ho, sốt, nhức đầu… cần đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với mọi người;

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở. thường xuyên vệ sinh tay, mũi, họng hằng ngày sạch sẽ;

- Có chế độ ăn uống, rèn luyện cơ thể hợp lý nâng cao sức đề kháng;

- Tiêm vaccine phòng cúm mùa hàng năm là biện pháp chủ động, hiệu quả để phòng bệnh cúm mùa.

Trẻ em nên đi tiêm cúm mùa định kỳ hàng năm để chủ động phòng cúm (Bệnh nhi bị cúm điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC)

"Các đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi (trên 65 tuổi), người có bệnh lý nền mạn tính, Phụ nữ mang thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, đặc biệt từ 6 tháng đến 2 tuổi cần chủ động tiêm vaccine cúm hàng năm (khoảng tháng 9 -10 hàng năm)", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.