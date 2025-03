Giá USD hôm nay 1/3: Trụ vững trên ngưỡng 107, tỷ giá "chợ đen" bán ra 25.802 VND/USD

Giá USD hôm nay 1/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,3% lên 107,51 điểm.

Diên biến chỉ số USD Index.. Nguồn: investing.com

Đồng bạc xanh trụ vững ở mức trên 107,00 sau khi dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của tháng 1 phù hợp với dự báo, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng lạm phát tăng đột biến bất ngờ.

Đồng thời, chỉ số vẫn duy trì mức tăng gần đây khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định rằng thuế quan đối với Canada, Mexico và Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3. Trong khi đó, tâm lý rủi ro được cải thiện khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thoát khỏi đà suy giảm và tăng cao hơn.

Về mặt kỹ thuật, giới phân tích cho rằng, chỉ số Đô la Mỹ (DXY) có thể đã có một đợt tăng giá tốt. Giữ vững mức hiện tại sẽ là chìa khóa, nhưng thách thức lớn nhất là lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ vẫn có xu hướng giảm, thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Một đợt giảm giá nữa của đồng USD có thể xảy ra nếu lo ngại về lạm phát quay trở lại và đẩy lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng cao trở lại, hỗ trợ cho đồng Đô la Mỹ mạnh hơn.

Về mặt tích cực, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày là ngưỡng kháng cự đầu tiên cần theo dõi để có thể từ chối, hiện tại ở mức 107,97. Trong trường hợp DXY có thể vượt qua mức tròn 108,00, ngưỡng 108,50 sẽ quay trở lại phạm vi.

Về mặt tiêu cực, như đã đề cập, 107,00 cần giữ vai trò hỗ trợ. Gần đó, 106,80 (SMA 100 ngày) và 106,52, là mức then chốt, sẽ đóng vai trò hỗ trợ và tránh bất kỳ sự quay trở lại nào ở vùng 106 thấp hơn.

Giá USD hôm nay 1/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.726, tăng 80 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.489 - 25.962 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.540 - 25.912 đồng.

Cùng thời điểm,tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.340 - 25.730 VND/USD, giảm 15 đồng so với cập nhật sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.220 - 25.800 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.294 - 25.817 VND/USD. Tại Eximbank, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.360 - 25.740 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.732 - 25.802, tăng 6 đồng chiều mua và giảm 4 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.962 VND/USD.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 28/2/2025.

Trong phiên giao dịch ngày 28/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 12.436,05 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 5.964,8 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 999,9 tỷ đồng, lãi suất 3,3%.