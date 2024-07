Giá USD hôm nay 6//7: Tiếp tục giảm

Giá USD hôm nay 6/7 thế giới: Chỉ số USD Index lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 104,54 (6h45 giờ Việt Nam), giảm 0,2% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (104,82).

Chỉ số USD Index

Đồng USD kéo dài đà giảm do số liệu thị trường lao động yếu xuống dưới 105 vào thứ sáu (5/7).

Cụ thể, Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm 206.000 việc làm trong tháng trước. Dữ liệu trong tháng 5 đã được điều chỉnh giảm mạnh ở mức 218.000 việc làm mới, thay vì con số 272.000 như báo cáo trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 4% lên 4,1% và Tt lệ tham gia lực lượng lao động "nhích" từ 62,5% lên 62,6%.

Thu nhập trung bình theo giờ - thước đo chính để đánh giá lạm phát tiền lương, đã giảm xuống mức 3,9% (từ mức 4,1%), phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ thị trường lao động và dữ liệu lạm phát để đánh giá khi nào Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mức cao gần hai thập kỷ.

Theo Công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 70%, tăng so với mức 66% vào thứ Năm.

Giá USD hôm nay 6/7 trong nước: Đồng loạt hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.246 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao liền kề. Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.034 – 25.458 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm

Động thái điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước cũng tạo ra làn sóng điều chỉnh giảm chiều mua - bán USD tại các Ngân hàng Thương mại. Tuy nhiên, chiều bán USD niêm yết tại các ngân hàng hầu hết vẫn đang kịch trần nhiều chuỗi ngày liên tiếp dù Ngân hàng Nhà nước đã tung ngoại tệ ra can thiệp thị trường.

Chẳng hạn như, Vietcombank đang niêm yết giá mua-bán USD tại 25.238 - 25.458 VND/USD, giảm 5 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. 2 "ông lớn" trong nhóm Big4 là BIDV và Agribank cũng niêm yết giá mua tương tự.

Với tại VietinBank, nhà băng này đang niêm yết thấp hơn, ở mức 25.115 VND/USD và chiều bán ở mức 25.425 VND/USD.

Khảo sát thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân như tại Eximbank hiện đang niêm yết ở mức 25.200 - 25.458 VND/USD. Hay tại Sacombank, nhỉnh hơn 1 chút ở chiều mua, hiện đang niêm yết ở 25.225 - 25.458 VND/USD.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 25.745 - 25.825 VND/USD. Giá mua và bán giảm tới 85 đồng so với ngày hôm qua. Giá USD tự do hiện vẫn cao hơn ngân hàng khoảng 360 - 500 đồng.

Theo báo cáo vĩ mô mới nhất của SSI Research, công ty chứng khoán này cho biết, tính đến thời điểm cuối tháng 6 vừa qua, tỷ giá ngân hàng và tự do đều đang dao động trong vùng đỉnh lịch sử và tăng khoảng 5% so với cuối năm 2023. Mặc dù số liệu về FDI giải ngân và thặng dư cán cân thương mại đều mức cao, cán cân thanh toán trong Quý 1 âm cho thấy dòng tiền rút ròng ra khỏi Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước đã kết hợp kênh phát hành tín phiếu và bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối để cân đối nguồn cung và giá ngoại tệ nhằm giảm áp lực đầu cơ tỷ giá.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 4/7 tăng nhẹ từ 4,45% lên 4,50%, tương ứng tăng 0,05 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,58% lên 4,66%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,69% xuống 4,60% và kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 5,24% lên 5,60%.