Giá USD hôm nay 4/7: Đồng bạc xanh trượt dốc, tỷ giá trong nước "kịch trần"

Giá USD hôm nay 4/7 thế giới: Chỉ số USD Index trượt giá, mất mốc 105

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 104,96 (7h00 giờ Việt Nam), giảm 0,4% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (105,37).

Đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/6 sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động ADP. Cụ thể, bảng lương tư nhân đã tăng 150.000 việc làm trong tháng 6, sau khi tăng 157.000 trong tháng 5. Trong một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo việc làm tư nhân sẽ tăng thêm 160.000.

Jonas Goltermann, Phó giám đốc kinh tế thị trường tại Capital Economics, viết trong một ghi chú sau loạt dữ liệu kinh tế ảm đạm: “Những dữ liệu kinh tế ở Mỹ hiện đang thấp hơn kỳ vọng so với các nền kinh tế lớn khác, báo hiệu thời kỳ đồng USD suy yếu. Chúng tôi dự báo chỉ số DXY sẽ kết thúc năm ở khoảng 106, gần mức hiện tại, trước khi giảm xuống mốc 98 vào cuối năm 2025”.

Bên cạnh đó, chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 6 giảm mạnh xuống 48,8, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 và là mức giảm nhanh nhất trong bốn năm, báo hiệu tình trạng suy thoái.

Theo Công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 66%, tăng so với mức 63% vào thứ Ba.

Cuối tuần này, điểm nhấn nằm ở dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 sẽ được công bố vào thứ sáu (6/7). Bloomberg dự đoán mức giảm từ 272.000 vào tháng 5 xuống còn 190.000, nhưng các con số thì thầm hiện chỉ ra mức 198.000.

Giá USD hôm nay 4/7 trong nước: Ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng, tiếp tục át sát mức kịch trần

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.258 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên giao liền kề. Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.045 – 25.470 VND/USD.

Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

Giá USD trên thị trường tự do đảo chiều giảm sâu, tụt khỏi vùng đỉnh 26.000 đồng trong khi tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD vẫn được niêm yết kịch trần. Cụ thể, giá USD tự do giảm 70 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.830 đồng và bán ra giảm 70 đồng, xuống 25.910 đồng. Hiện giá USD tự do vẫn đang cao hơn các ngân hàng tới 440 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng vẫn được ghi nhận cùng động thái điều chỉnh tăng, tiếp tục áp mức kịch trần. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.250 và mức bán ra là 25.470, tăng 5 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tương tự tại BIDV, VietinBank, Sacombank,... đều đang điều chỉnh và niêm yết giống tại Vietcombank.

Theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán SSI, áp lực về tỷ giá tăng dần theo xu hướng quốc tế và tỷ giá USD/VND liên ngân hàng quay trở lại mức bán tại SBV, giao dịch ở 25.450 đồng, tương đương với mức tăng 0,2% trong tuần qua.

Áp lực về tỷ giá tăng mạnh trong nửa đầu tuần khi tỷ giá tự do bật tăng vượt đỉnh lịch sử trong khi tỷ giá USD/VND liên ngân hàng và tỷ giá niêm yết tại các NHTM bị giới hạn bởi mức trần biên độ và giá bán tại SBV. Điều này khiến áp lực đầu cơ tăng mạnh hơn và NHNN đã tiếp tục bán USD từ dự trữ ngoại hối nhằm cung cấp thanh khoản ngoại tệ cho thị trường với khối lượng tương đối lớn (1,4 tỷ USD trong tuần trước).

Số liệu về FDI giải ngân (2,6 tỷ USD trong tháng 6) hay thặng dư cán cân thương mại (gần 3 tỷ USD trong tháng 6) tích cực nhưng nhiều khả năng có độ trễ trong khi yếu tố mùa vụ (thời điểm chuyển lợi nhuận về nước từ các công ty FDI) và áp lực đầu cơ tác động mạnh hơn tới thanh khoản ngoại tệ trong ngắn hạn.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 1/7 bật tăng mạnh từ 4,39% lên 4,76%, tương ứng tăng 0,47 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,67% lên 4,86%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,77% xuống 4,63% và kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 5,34% lên 5,63%.