Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thế giới
Thứ hai, ngày 24/11/2025 19:20 GMT+7

Bi kịch mới của 200.000 người Ukraine: Mắc kẹt, không giấy tờ, không lối thoát ở Mỹ vì ông Trump

+ aA -
Phương Đăng (theo Pravda) Thứ hai, ngày 24/11/2025 19:20 GMT+7
Kateryna Golizdra, người Ukraine đã sống trong tình trạng pháp lý bấp bênh tại Mỹ suốt 6 tháng - và hiện vẫn chưa biết trước tương lai. Cô hy vọng có thể trụ thêm 6 tháng nữa, chờ chính quyền Donald Trump quyết định số phận của một chương trình nhân đạo cho phép khoảng 260.000 người Ukraine chạy khỏi chiến tranh được sống và làm việc tại Mỹ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Kateryna Golizdra cầm hộ chiếu Ukraine chụp ảnh bên ngoài nhà cô ở Margate, Florida, Mỹ vào ngày 17 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters

Khi tình trạng pháp lý hết hạn vào tháng 5, Golizdra, 35 tuổi, tự động trở nên có nguy cơ bị trục xuất. Cô mất giấy phép lao động và phải rời bỏ công việc quản lý tại khách sạn Ritz-Carlton ở Fort Lauderdale với mức lương hơn 50.000 USD/năm. Golizdra cũng mất bảo hiểm y tế để kiểm tra bệnh gan, đồng thời không thể gửi tiền cho mẹ, hiện sống tại Đức, cô nói.

Các trì hoãn trong việc xử lý chương trình nhân đạo dành cho người Ukraine, được cựu Tổng thống Joe Biden khởi xướng, đã khiến gần 200.000 người Ukraine có nguy cơ mất tư cách pháp lý tính đến ngày 31/3, theo dữ liệu nội bộ chính phủ Mỹ mà Reuters xem xét. Số người Ukraine chịu ảnh hưởng từ sự chậm trễ này chưa từng được công bố trước đây.

Chương trình nhân đạo, ra mắt vào tháng 4/2022, cho phép gần 260.000 người Ukraine vào Mỹ trong thời hạn ban đầu hai năm. Đây chỉ là một phần nhỏ trong 5,9 triệu người tị nạn Ukraine trên toàn thế giới, trong đó 5,3 triệu người hiện ở châu Âu, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Áp lực liên tục

Golizdra cho biết cô không biết khi nào - hoặc liệu - quyền cư trú của cô tại Mỹ có được gia hạn hay không, điều này đe dọa cảm giác an toàn của cô ở Mỹ.

Trong khi chờ cập nhật về đơn của mình, cô có thể bị cơ quan nhập cư liên bang bắt giữ, theo ba cựu quan chức nhập cư.

Sáu tháng qua, Golizdra mô tả, cô giống như đang chạy trên “bánh xe hamster”:

“Đó là sự căng thẳng, lo lắng liên tục. Nếu tôi phải rời Mỹ, tôi sẽ phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu", cô nói.

Reuters đã phỏng vấn khoảng hơn 20 người Ukraine ở Mỹ mất giấy phép lao động - và mất việc - do chậm trễ trong việc gia hạn, bao gồm các nhân viên công nghệ, giáo viên mầm non, cố vấn tài chính, nhà thiết kế nội thất và sinh viên đại học. Nhóm người Ukraine cho biết đã phải dùng đến tiền tiết kiệm, tìm sự giúp đỡ từ cộng đồng và vay nợ để sống trong thời gian chờ quyết định về tình trạng pháp lý.

Một số người lo ngại có thể bị cơ quan nhập cư Mỹ bắt giữ, trong khi những người khác chọn ở trong nhà hoặc rời Mỹ sang Canada, châu Âu và Nam Mỹ. Quay về Ukraine không phải lựa chọn với họ.

Chính sách Ukraine thay đổi liên tục của Trump

Chính quyền Trump đã tạm dừng xử lý đơn và gia hạn chương trình nhân đạo Ukraine từ tháng 1, viện lý do an ninh.

Sau cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nói vào tháng 3 rằng ông đang cân nhắc việc thu hồi hoàn toàn tư cách pháp lý của người Ukraine - một kế hoạch được Reuters đưa tin trước đó.

Cuối cùng, ông Trump không chấm dứt chương trình và vào tháng 5, một thẩm phán liên bang yêu cầu các quan chức tiếp tục xử lý việc gia hạn. Tuy nhiên, theo dữ liệu chính phủ Mỹ được công bố trong một vụ kiện, cơ quan nhập cư chỉ xử lý được 1.900 đơn gia hạn cho người Ukraine và các quốc tịch khác từ đó đến nay, chỉ là phần nhỏ so với số người hết hạn.

Ngoài ra, một gói chi tiêu mà Trump ký thành luật vào tháng 7 áp thêm 1.000 USD phí cho các đơn nhân đạo - trên mức phí 1.325 USD/người.

Nhà Trắng đã chuyển các câu hỏi về chương trình nhân đạo Ukraine sang Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan này không trả lời yêu cầu bình luận.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Về lý thuyết, phương Tây sắp tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Euroclear của Bỉ, nơi lưu trữ tài sản, đang chuẩn bị kiện EU. Cơ quan lưu ký này tuyên bố rằng hành động này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn tạo ra một vấn đề nan giải trong nhiều thập kỷ tới.

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Thế giới
Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới
Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ

Thế giới
Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ

Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine

Thế giới
Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine

Đọc thêm

Giải Pickleball VTV Cup 2025 công bố, phát động gây quỹ vì miền Trung
Thể thao

Giải Pickleball VTV Cup 2025 công bố, phát động gây quỹ vì miền Trung

Thể thao

Tại lễ công bố giải Pickleball VTV Cúp 2025 diễn ra chiều nay (24/11), BTC đã phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sẽ xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí
Tin tức

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sẽ xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ trao đổi thêm với các cơ quan có thẩm quyền để sớm tổng kết lại quy hoạch báo chí hiện tại; xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí.

Thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng về các tuyến quốc lộ bị sạt lở đã thông xe
Kinh tế

Thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng về các tuyến quốc lộ bị sạt lở đã thông xe

Kinh tế

Bộ Xây dựng cho biết, do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến nay vẫn còn 12 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.

Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu?
Nhà nông

Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu?

Nhà nông

Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu? Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, tính đến 13 giờ ngày 24/11, có 41/44 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh này đang xả điều tiết, trong đó có hồ Sông Cái(nằm trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả 115,73m3/s.

HLV Polking của CLB CAHN: 'Lời nguyền' khó tin trên chấm luân lưu 11m
Thể thao

HLV Polking của CLB CAHN: "Lời nguyền" khó tin trên chấm luân lưu 11m

Thể thao

Sau khi CLB CAHN thua Thể Công Viettel 3-4 ở loạt luân lưu 11m, HLV Polking đã trải qua thất bại thứ 9 liên tiếp trên loạt “đấu súng” may rủi.

Nuôi vịt chạy đồng kiểu chạy mùa gió bấc là nuôi cách gì mà nông dân An Giang mong một điều cực kỳ quan trọng?
Nhà nông

Nuôi vịt chạy đồng kiểu chạy mùa gió bấc là nuôi cách gì mà nông dân An Giang mong một điều cực kỳ quan trọng?

Nhà nông

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng
Xã hội

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng

Xã hội

Ngày 24/11, Bộ GDĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cùng các biện pháp hỗ trợ mà Bộ đang triển khai.

Khẩn cấp chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ
Nhân ái

Khẩn cấp chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ

Nhân ái

1.000 phần quà sẽ được Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt khẩn trương phát động hỗ trợ tới bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và 14. Chương trình nhận được sự đồng hành kịp thời từ nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.

Sở GDĐT TP.Huế né trả lời thẳng câu hỏi của báo chí về vụ từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi?
Xã hội

Sở GDĐT TP.Huế né trả lời thẳng câu hỏi của báo chí về vụ từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi?
7

Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Huế né trả lời thẳng những nội dung câu hỏi của báo chí về vụ cơ quan này từ chối cung cấp bài thi hỏi sinh giỏi.

Lai Châu: Dồn lực thi công tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết đến giao đường số 17
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Dồn lực thi công tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết đến giao đường số 17

Lai Châu Ngày Mới

Thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, trong đó có công trình tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng (nay thuộc phường Đoàn Kết, Lai Châu).

Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ dân tộc Mông ở Nà Bủng giữ nghề, giữ tâm hồn bản làng
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ dân tộc Mông ở Nà Bủng giữ nghề, giữ tâm hồn bản làng

Điện Biên Hôm Nay

Ở Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, nghề thêu may trang phục Mông không chỉ là một nghề tay trái, mà là cả một di sản sống, được gìn giữ bằng niềm tự hào, bằng đôi tay khéo léo. Tiếng khâu vá lách cách, tiếng trò chuyện dịu dàng của những người phụ nữ đang cần mẫn tạo nên những bộ trang phục dân tộc mang hồn cốt của bao thế hệ.

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ
Kinh tế

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ

Kinh tế

Chiều ngày 24/11, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt nam cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ các tỉnh Nam Trung bộ đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Vụ chân gà, vịt bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh, lãnh đạo xã Hoàng Vân nói chủ cơ sở nhập nguyên liệu về làm phân bón?
Pháp luật

Vụ chân gà, vịt bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh, lãnh đạo xã Hoàng Vân nói chủ cơ sở nhập nguyên liệu về làm phân bón?

Pháp luật

Liên quan tới vụ việc người dân phát hiện một cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi, thối có dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại thôn Thanh Lâm (xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh), trao đổi với PV Dân Việt tối 24/11, ông Vũ Hoàng Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân cho biết, bước đầu chủ cơ sở khai nhận số nguyên liệu này được lấy về để “sản xuất phân bón”.

Đắk Lắk: Sau lũ, người dân thượng nguồn sông Ba Hạ rũ bùn đứng dậy
Media

Đắk Lắk: Sau lũ, người dân thượng nguồn sông Ba Hạ rũ bùn đứng dậy

Media

Từng là nơi bị ngập sâu đến hơn 3m, tuy nhiên sau khi lũ rút người dân vùng thượng nguồn sông Ba Hạ, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) gượng dậy từ những tổn thất nặng nề, bắt tay dựng lại cuộc sống.

Sự thật về 'tiếng khóc' của người chết phát ra từ lò hỏa táng: Có phải là tâm linh?
Đông Tây - Kim Cổ

Sự thật về "tiếng khóc" của người chết phát ra từ lò hỏa táng: Có phải là tâm linh?

Đông Tây - Kim Cổ

Một số người cho rằng đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ lò hỏa táng, rất giống như tiếng la hét hoặc tiếng khóc, vậy những âm thanh này liệu có thật.

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm
Kinh tế

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Kinh tế

Nhiều hộ dân tại Đồng Nai cho biết họ sẵn sàng bàn giao đất khi mức giá đền bù giải phóng mặt bằng được tính toán hợp lý, tương xứng với giá trị thực tế và bảo đảm điều kiện tái định cư ổn định lâu dài.

Bất ngờ phát hiện túi vàng trong bao đồ từ thiện và cái kết ấm lòng
Xã hội

Bất ngờ phát hiện túi vàng trong bao đồ từ thiện và cái kết ấm lòng

Xã hội

Chiều 24/11, khi phát hiện túi vàng rơi trong bao quần áo quyên góp gửi vùng lũ, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã nhanh chóng tìm và trao trả lại cho đúng chủ nhân.

Ba con cá trắm đen kích thước 'khổng lồ', cân nặng 'vô đối' từng bị bắt tại hồ chứa 20.000 ha ở Yên Bái, nay là Lào Cai
Nhà nông

Ba con cá trắm đen kích thước "khổng lồ", cân nặng "vô đối" từng bị bắt tại hồ chứa 20.000 ha ở Yên Bái, nay là Lào Cai

Nhà nông

Người ta từng đánh lưới được nhiều các to, cá lớn, cá có kích thước khổng lồ ở hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà (hồ thủy điện Thác Bà) là hồ nhân tạo lớn thứ ba ở Việt Nam. Có ít nhất 3 "quái ngư, thủy quái" kích thước khủng từng bị dân chài lưới bắt được. Hồ chứa này có diện tích 23.400ha, cách Hà Nội khoảng 140km, nằm trên địa phận tỉnh Yên Bái trước đây, nay là tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.

Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật 'Con không kịp cứu mẹ' giữa lũ dữ ở Gia Lai
Nhân ái

Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật "Con không kịp cứu mẹ" giữa lũ dữ ở Gia Lai

Nhân ái

Chiều nay (24/11), phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt thường trú tại Gia Lai đã trao 10 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình nhân vật trong bài viết “Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…”, câu chuyện xúc động giữa lũ dữ Gia Lai do phóng viên báo phản ánh, đăng tải ngày 23/11.

Sợ Ukraine thiệt thòi, châu Âu tung kế hoạch hòa bình mới có lợi hơn cho Kiev
Thế giới

Sợ Ukraine thiệt thòi, châu Âu tung kế hoạch hòa bình mới có lợi hơn cho Kiev

Thế giới

Vương quốc Anh, Đức và Pháp đã soạn thảo các đề xuất phản hồi đối với dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đưa ra, nhằm điều chỉnh văn bản theo hướng có lợi hơn cho Ukraine.

Từ tin giả AI gây hoang mang mùa lũ, ĐBQH đề xuất đầu tư tương xứng hơn cho báo chí
Tin tức

Từ tin giả AI gây hoang mang mùa lũ, ĐBQH đề xuất đầu tư tương xứng hơn cho báo chí

Tin tức

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước tình trạng thông tin, hình ảnh giả mạo lan truyền trên mạng xã hội trong đợt thiên tai vừa qua gây hoang mang dư luận, đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho hệ thống báo chí chính thống.

Tiền vệ Ninh Bình FC: Ghi 1 bàn sau 12 trận, từng khoác áo HAGL
Thể thao

Tiền vệ Ninh Bình FC: Ghi 1 bàn sau 12 trận, từng khoác áo HAGL

Thể thao

Trần Bảo Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế Ninh Bình FC nhưng từng có thời gian khoác áo HAGL. Từ đầu mùa, anh mới có được 1 bàn thắng cho đội chủ sân Ninh Bình Arena.

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo trở thành bão số 15 sẽ tăng cấp khi đổ bộ biển Đông, miền Trung dự báo mưa đến khi nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo trở thành bão số 15 sẽ tăng cấp khi đổ bộ biển Đông, miền Trung dự báo mưa đến khi nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15. Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, miền Trung sẽ có mưa lớn diện rộng từ ngày 29/11 đến ngày 1/12.

Sông Bạch Đằng gắn liền với 3 trận chiến lịch sử bắt nguồn từ 2 con sông nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Sông Bạch Đằng gắn liền với 3 trận chiến lịch sử bắt nguồn từ 2 con sông nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Nước ta có hàng trăm sông, ngòi, nhưng hiếm có sông nào ghi đậm những dấu ấn lịch sử như sông Bạch Đằng. Nhưng bạn có biết, sông Bạch Đằng bắt nguồn từ những con sông nào?

Châu Âu sẽ mạnh tay vì Trung Quốc
Điểm nóng

Châu Âu sẽ mạnh tay vì Trung Quốc

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu có kế hoạch thắt chặt các quy định về đầu tư nước ngoài để đảm bảo các công ty Trung Quốc không được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường chung EU nếu không tạo việc làm cho người lao động địa phương và chuyển giao công nghệ, tờ Financial Times đưa tin.

Tin chiều 24/11: HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung
Thể thao

Tin chiều 24/11: HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung

Thể thao

HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung; Liverpool nhận tin vui trong vụ Marc Guehi; HLV Mauro Jeronimo tiết lộ lý do để Nguyễn Xuân Son đá trọn vẹn 90 phút; Real Madrid xin lỗi vì sai lầm liên quan đến Jota; Bác sĩ thẩm mỹ hé lộ bí mật của Ronaldo, "dao kéo" gần hết khuôn mặt.

Gen Z chọn năng lượng sạch: Vì đam mê, tỉnh táo phải đi cùng sức khỏe và bền vững
Nhịp sống trẻ

Gen Z chọn năng lượng sạch: Vì đam mê, tỉnh táo phải đi cùng sức khỏe và bền vững

Nhịp sống trẻ

Gen Z ngày nay muốn tỉnh táo, tràn năng lượng, nhưng không muốn đánh đổi sự cân bằng mà họ đang theo đuổi. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là tinh thần của thế hệ trẻ: bứt phá hết mình, sống lành mạnh, sống có ý thức.

Đại biểu Quốc hội: Các 'ông lớn' công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí
Tin tức

Đại biểu Quốc hội: Các "ông lớn" công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí

Tin tức

Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về nguồn thu của cơ quan báo chí và tình trạng các trang mạng xã hội sử dụng thông tin báo chí để thu lợi.

Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi thức uống sữa trái cây MISTORI mới 
Xã hội

Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi thức uống sữa trái cây MISTORI mới 

Xã hội

Trong nhịp sống hiện đại, các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng tìm kiếm những sản phẩm đồ uống vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, vừa mang lại trải nghiệm thưởng thức vui cho con.

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

3

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

4

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

5

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa