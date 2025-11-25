Giá vàng hôm nay 25/11, vàng nhẫn tăng mạnh 2,6 triệu đồng/lượng

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 25/11, giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Trong đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu (BTMC), Doji, Phú Quý,... tăng mạnh từ 2,4 - 2,6 triệu đồng/lượng. Còn vàng SJC cũng tăng "phi mã" 2,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng hôm nay tăng mạnh khiến người dân ồ ạt kéo nhau đi xếp hàng mua vàng từ sớm, khi cửa hàng vàng còn chưa có thông báo bán ra. Cửa hàng BTMC cho biết, cửa hàng hôm nay bán tối đa mỗi người 10 chỉ vàng nhẫn/người và hẹn khách hàng đến lấy sản phẩm vào ngày 1/12.

Hàng dài người mua vàng kéo dài từ sớm khi cửa hàng còn chưa mở bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 giờ ngày 25/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 151,4 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,4 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Người dân xếp hàng mua vàng trong ngày giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 149,9 – 152,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,2 - 152,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, tại thị trường chợ đen ngày 25/11, thông tin rao bán vàng nhẫn các thương hiệu cũng "nóng" hơn các ngày trước đó và giá vàng cũng bị "hét" cao hơn. Trong đó, vàng nhẫn BTMC rao bán với giá từ 150,5 - 153 triệu đồng/lượng, tăng từ 2,5 - 5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 25/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.135 USD/ounce, tăng mạnh 89 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua và tăng khoảng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, tuần này có thể mang đến cơ hội mua chiến lược cho các nhà đầu tư vàng, ngay cả khi giá giao dịch ở quanh mức 4.100 USD/ounce.

Hiện tại, Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá 79% khả năng nới lỏng chính sách vào tháng tới; tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hiện chỉ là chuyện 50/50.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Kathy Lien, Giám đốc Proptraderedge.com, cho biết vàng đã khá vững vàng trong những tuần gần đây khi chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce, đây là tín hiệu tốt cho thị trường vàng.

"Tiềm năng tăng giá dài hạn của kim loại quý này vẫn còn vững chắc. Ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng chu kỳ nới lỏng lãi suất hiện tại, thì cơ quan này cũng không có khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng có thể vàng sẽ điều chỉnh giảm trong ngắn hạn và khi đó sẽ thu hút lượng mua lớn hơn từ nhà đầu tư. Theo đó, giá vàng sẽ lập đỉnh mới", bà Kathy Lien phân tích.



Giá vàng đã tăng mạnh vào đêm qua (giờ Việt Nam) bởi được hỗ trợ từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và trước dữ liệu kinh tế mới của Mỹ để có thêm manh mối về chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed New York John Williams cuối tuần trước cho biết, lãi suất tại Mỹ có thể giảm "trong ngắn hạn" mà không đe dọa mục tiêu lạm phát của Fed.

Ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities nhận định, thị trường ngày càng tin rằng Fed đang trên đà cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

"Chúng tôi đang chờ đợi dữ liệu và dự đoán rằng dữ liệu có thể yếu hơn một chút. Lạm phát có thể không quá cao và tất cả đều cho thấy vàng đang hoạt động khá tốt", ông Melek nói thêm.

Ông Nguyễn Đức Lê – Phó Phòng Nghiệp vụ Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương), cho biết hiện nay mạng lưới kinh doanh vàng trang sức trong nước rộng nhưng phân tán, nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ nằm rải rác trên cả nước.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đã tăng cường kiểm tra thị trường kinh doanh vàng. “Góc khuất” ở đây chính là kiểm định vàng trang sức, do không thống kê được số cơ sở kinh doanh vàng trang sức, chất lượng vàng do cơ sở tự công bố lại không yêu cầu bắt buộc nên xảy ra không ít vi phạm.

Ông cho biết, qua thực tế kiểm tra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện nhiều sản phẩm có tuổi vàng không đồng nhất. Người tiêu dùng mua sản phẩm không so sánh được chất lượng sản phẩm cùng loại của các đơn vị khác nhau. Trong khi thị trường có muôn vàn loại vàng (vàng Hàn Quốc, Thái Lan, Ý, vàng mỹ nghệ gắn thêm đá quý, 18K, 24K...).

Ở góc độ cơ quan quản lý thuế, ông Nguyễn Tiến Minh, Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội thông tin, hiện địa bàn có 844 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vàng và 51 hộ cá nhân tham gia gia công, chế tác vàng bạc, đá quý. Số thu ngân sách từ ngành này đã có mức tăng trưởng trên 50%. Nếu năm 2024 đạt khoảng 800 tỷ đồng thì đến thời điểm hiện nay của năm 2025 đã thu được 1.221 tỷ đồng, tăng 53,1% so với cùng kỳ.

Theo ông Minh, quá trình cơ quan này phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phát hiện nhiều giao dịch có luồng tiền rất lớn liên quan chủ yếu đến cá nhân, có dấu hiệu kinh doanh vàng trái phép hoặc trốn thuế. Những nội dung này đã chuyển cho cơ quan điều tra để làm rõ.

"Tuy nhiên, cơ quan thuế không có chức năng điều tra đến cùng để xác định nguồn gốc vàng, chất lượng vàng… nên đây là khó khăn lớn trong quản lý", ông Minh cho hay.