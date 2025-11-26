Chủ đề nóng

Thế giới
Thứ tư, ngày 26/11/2025 21:15 GMT+7

Hỏa hoạn kinh hoàng nhất ở Hong Kong trong 30 năm qua: 7 tòa tháp bốc cháy, ít nhất 13 người thiệt mạng

Thứ tư, ngày 26/11/2025 21:15 GMT+7
Ít nhất 13 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy lan qua nhiều tòa nhà chung cư cao tầng trong một khu nhà ở tại Hương Cảng hôm nay 26/11. Nhiều người khác được cho là vẫn bị kẹt bên trong.
7 trong 8 tòa nhà thuộc khu dân cư Hoằng Phúc Uyển đã bốc cháy. Ảnh: Reuters.

Lính cứu hỏa nhận cuộc gọi báo cháy tòa nhà dân cư thuộc khu Hoằng Phúc Uyển quận Đại Bộ lúc 14h51 giờ địa phương ngày 26/11 (13h51 giờ Hà Nội). Khi họ đến nơi, giàn giáo đã bốc cháy và ngọn lửa lan vào bên trong tòa nhà cũng như tràn sang các tòa khác.

Lính cứu hỏa bắt đầu dập lửa ngay khi đến nơi. Khu nhà được bao quanh bằng hệ thống giàn giáo tre vốn phổ biến khắp thành phố.

Lúc 15h02, báo động cháy được nâng lên cấp 3. Tình hình nhanh chóng xấu đi, giàn giáo cháy đổ xuống. Lúc 15:34 chiều, tín hiệu báo cháy được nâng lên cấp 4. Khoảng 6 giờ tối, tín hiệu được nâng lên cấp 5.

Đến 9h tối giờ địa phương, 7 trong số 8 tòa nhà thuộc khu nhà Hoằng Phúc Uyển vẫn đang cháy, ông Chou Wing Yin, Trợ lý Trưởng phòng Cấp cứu, cho biết trong cuộc họp báo cách đây ít giờ.

Hơn 100 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 13 người đã tử vong và 15 người bị thương, ông Chou Wing Yin, Trợ lý Trưởng phòng Cấp cứu, cho biết trong cuộc họp báo tối thứ Tư. 9 người tử vong, bao gồm một lính cứu hỏa, qua đời ngay tại hiện trường; 4 người khác chết sau khi được đưa đến bệnh viện, ông nói. Hai lính cứu hỏa nằm trong số 15 người bị thương, một người kiệt sức nghiêm trọng và người còn lại bị chấn thương chân. Đây có vẻ là vụ hỏa hoạn gây thương vong nhiều nhất tại Hong Kong trong gần 3 thập kỷ qua.

Giàn giáo tre hiện đang bong ra khỏi các mặt bên của tòa nhà và rơi xuống từ 10 đến 20 tầng - đôi khi va vào các mảnh vỡ và bắn ra một loạt tia lửa.

Tính đến thời điểm này, 128 xe cứu hỏa và 57 xe cấp cứu đã được huy động để xử lý đám cháy, với 767 lính cứu hỏa tham gia ứng cứu, ông bổ sung.

Nhân viên cứu hộ giúp đỡ những người bị thương. Ảnh: Reuters.

Khu chung cư Hoằng Phúc Uyển nằm trong một khu dân cư xanh mát ở vùng ngoại ô phía bắc quận Đại Bộ của Hương Cảng.

Ngay cả theo tiêu chuẩn của Hương Cảng, đây cũng là một khu phát triển nhà ở quy mô lớn. Hồ sơ công khai cho thấy 8 tòa tháp tạo thành khu này có tổng cộng 1.984 căn hộ. Tính đến năm 2021 - thời điểm thành phố tiến hành cuộc điều tra dân số gần nhất, có 4.643 người sinh sống tại đây. Nhiều cư dân thuộc nhóm tuổi từ 65 trở lên khi cuộc điều tra được tiến hành.

Lực lượng cứu hỏa đang sử dụng 8 trạm cứu hỏa và 7 xe cứu hỏa trong nỗ lực ứng phó, với 22 đội thuộc Sở Cứu hỏa được điều đến hiện trường, theo ông Chan Derek Armstrong, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong.

Thảm họa hiếm gặp

Vụ cháy kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Reuters.

Những thảm họa như cháy này ở Hong Kong là vô cùng hiếm hoi. Là một trong những nơi đông dân nhất thế giới, Hong Kong có hồ sơ an toàn xây dựng rất tốt.

Thành phố có mật độ nhà chọc trời thuộc loại cao nhất toàn cầu, thường xuyên hứng chịu các trận bão lớn nhưng vẫn ít thiệt hại hơn nhiều đô thị lân cận nhờ chất lượng xây dựng cao, việc thực thi nghiêm ngặt các quy định về xây dựng và sự tuân thủ cảnh báo trú ẩn của người dân.

Tiêu chuẩn an toàn xây dựng đã được cải thiện và mở rộng dưới thời thuộc địa Anh, đặc biệt sau hàng loạt vụ lở đất và cháy khu ổ chuột chết người giữa thế kỷ XX, và tiếp tục được duy trì kể từ khi trao trả về Trung Quốc năm 1997.

Giàn giáo tre hiện diện khắp cảnh quan đô thị dày đặc và thẳng đứng của thành phố. Chúng được dựng lên trên các tòa nhà chọc trời, cao hàng trăm feet, và được bao bọc bởi lưới an toàn đầy màu sắc - xanh lá, xanh dương và tím.

Giàn giáo tre không chỉ được dùng để xây dựng tòa nhà mới, mà còn để sửa chữa hàng nghìn cao ốc và khu nhà cổ mỗi năm. Tuy nhiên, vì lo ngại an toàn, việc sử dụng chúng đang giảm dần khi chính quyền chuyển sang thay thế bằng giàn giáo kim loại.

Cục Phát triển Hương Cảng cho biết từ tháng 3 trở đi, 50% dự án công trình công mới phải dùng giàn giáo kim loại để “bảo vệ công nhân tốt hơn” và phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng hiện đại ở các “thành phố tiên tiến”. Theo Sở Lao động Hương Cảng, từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2025 đã có 24 ca tử vong liên quan đến giàn giáo tre.

