Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ ba, ngày 25/11/2025 12:03 GMT+7

Quảng Ngãi thay tre bằng sắt thép cho phần cầu bị lũ cuốn, tìm giải pháp hạn chế sạt lở trên QL24

+ aA -
Công Xuân Thứ ba, ngày 25/11/2025 12:03 GMT+7
Phần cầu Nước Bao, xã Sơn Hà bị lũ cuốn làm tạm bằng tre trước đó, hiện đã được thay bằng sắt thép.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kiên cố hơn cho cầu tạm

Sáng 25/11, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Phan Anh Quang thông tin với PV Dân Việt, sau khi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, Sở Xây dựng đã hoàn thành lắp đặt sắt thép thay cho tre đối với đoạn cầu Nước Bao, xã Sơn Hà bị lũ cuốn trước đó.

Hiện xe ô tô chở hàng có tải trọng 2-3 tấn, hiện đã có thể qua lại được dễ dàng.

Sở Xây dựng đã hoàn thành lắp đặt sắt thép thay cho tre đối với đoạn cầu Nước Bao, xã Sơn Hà bị lũ cuốn trước đó. Hiện xe ô tô chở hàng có tải trọng 2-3 tấn, hiện đã có thể qua lại được dễ dàng. Ảnh: CTV

Liên quan đến khắc phục hậu quả mưa lũ gây sạt lở núi làm ách tắc, chia cắt giao thông trên các tuyến đường quan trọng ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã đi kiểm tra hiện trường ở tuyến QL24 và khu du lịch Măng Đen.

Hiện nhiều khu vực trên địa bàn liên tục có mưa trong những ngày vừa qua, thời tiết đang bất lợi, ảnh hưởng lớn đến công tác khắc phục sạt lở, nhất là những vị trí trên các tuyến giao thông quan trọng như QL24 gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trước mắt UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý, cơ quan chức năng phải theo dõi chặt chẽ, xử lý nhanh những vị trí nguy hiểm và có nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện qua lại. Đồng thời, tăng cường công tác lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Sau khi thời tiết ổn định và nắng ráo trở lại, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tổng thể để đưa ra giải pháp xử lý triệt để, hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển

Đây là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi - cảng Dung Quất - Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào…nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến lớn.

Tuyến giao thông này vốn thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, nay phân cấp về địa phương do tỉnh Quảng Ngãi quản lý. 

QL24 liên tục xảy ra sạt lở mới, tái sạt lở tại nhiều vị trí gây ách tắc và chia cắt giao thông, đặc biệt là đoạn tuyến đi qua địa bàn 2 xã Măng Đen và Kon Plông. Ảnh: CTV

Sau các đợt mưa lũ, bão liên tục vừa diễn ra, chỉ tính riêng trong khoảng 1 tuần trở lại đây, QL24 liên tục xảy ra sạt lở mới, tái sạt lở tại nhiều vị trí gây ách tắc và chia cắt giao thông, đặc biệt là đoạn tuyến đi qua địa bàn 2 xã Măng Đen và Kon Plông.

Sạt lở liên tục gây nhiều khó khăn trong việc xử lý. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Gần đây nhất là cách khoảng 48 giờ trước, sạt lở núi đã làm hàng ngàn m3 đất, đá đổ xuống và phủ kín tại Km112+600, đoạn qua xã Măng Đen, với chiều dài khoảng 60m và phải mất hàng chục giờ sau đó, lực lượng chức năng Quảng Ngãi mới xử lý xong ách tắc tại vị trí này.

Thời tiết bất lợi tiếp tục gây khó cho khắc phục sạt lở

Trước tình trạng sạt lở liên tục và nguy cơ sạt lở hiện vẫn rất cao, tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có chỉ đạo cụ thể cho các cấp, ngành chức năng và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển (giữa) kiểm tra hiện trường sạt lở trên QL24. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Trong đó đáng chú ý là tại Km112+200 (đi qua địa bàn xã Măng Đen), vị trí đã và đang có nguy cơ sạt trượt với diễn biến phức tạp, có tuyến điện đi qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu ngành điện lực khẩn trương gia cố, bảo vệ móng trụ, tránh nguy cơ gãy đổ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khu vực.

Đắk Lắk báo động sạt lở đồi Yang Yeh, dân phải di dời khẩn cấp

Chuẩn bị phương án dự phòng, đảm bảo duy trì nguồn điện ổn định phục vụ cho người dân trên địa bàn và khu vực liên quan.

Tại Km76+950, đi qua địa bàn xã Kon Plông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý, thi công theo dõi chặt diễn biến, khoanh vùng nguy hiểm và sớm đề xuất phương án khắc phục để tránh phát sinh sụt lún sâu hơn.

Đối với điểm sạt lở tại Khu du lịch Thác Pa Sỹ, xã Măng Đen, chính quyền địa phương phải khẩn trương khơi thông dòng chảy, gia cố các vị trí sạt trượt và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hạ tầng du lịch.

Một vị trí sạt lở trên QL24 đã được xử lý. Ảnh: Hoàng Thanh.

Tổ chức đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chia sẻ, hiện nhiều khu vực trên địa bàn liên tục có mưa trong những ngày vừa qua, thời tiết đang bất lợi, ảnh hưởng lớn đến công tác khắc phục sạt lở, nhất là những vị trí trên các tuyến giao thông quan trọng như QL24 gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý, cơ quan chức năng phải theo dõi chặt chẽ, xử lý nhanh những vị trí nguy hiểm và có nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện qua lại. Tăng cường công tác lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Sạt lở tại khu vực khu du lịch Măng Đen. Ảnh: Hoàng Thanh.

Sau khi thời tiết ổn định và nắng ráo trở lại, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tổng thể để đưa ra giải pháp xử lý triệt để, hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm

Video khắc phục tạm phần cầu bị lũ cuốn bằng tre, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Video khắc phục tạm phần cầu bị lũ cuốn bằng tre, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Cuồng phong cuốn phá nhà dân ở Quảng Ngãi lúc nửa đêm: Lời kể kinh hoàng của người chứng kiến

Cuồng phong cuốn phá nhà dân ở Quảng Ngãi lúc nửa đêm: Lời kể kinh hoàng của người chứng kiến

Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi giải thích vết nứt, lún trên Quốc lộ 24 dù trời không mưa

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi giải thích vết nứt, lún trên Quốc lộ 24 dù trời không mưa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

Giá vàng hôm nay chiều 23/11, cả vàng SJC và nhẫn đều ổn định giá ngày cuối tuần. Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi người dân xếp hàng dài chật kín cửa hàng.

Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố "gấp 10 lần" lộ diện khiến thị trường chao đảo

Kinh tế
Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố 'gấp 10 lần' lộ diện khiến thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán "mạnh tay"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán 'mạnh tay'

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân "trắng đêm" để kịp thông xe năm 2025

Kinh tế
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân 'trắng đêm' để kịp thông xe năm 2025

Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên

Kinh tế
Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên

Đọc thêm

 Tây Ninh: Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo nhắn tin “tình cảm” với nữ sinh lớp 10
Xã hội

 Tây Ninh: Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo nhắn tin “tình cảm” với nữ sinh lớp 10

Xã hội

Thầy giáo trường THPT Rạch Kiến (Tây Ninh) nhắn tin có nội dung tình cảm với nữ sinh lớp 10 trường này đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra từng nút giao trên đường Vành đai 3 qua Đồng Nai
Kinh tế

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra từng nút giao trên đường Vành đai 3 qua Đồng Nai

Kinh tế

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dẫn đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra thực địa thi công đường Vành đai 3 qua tỉnh Đồng Nai.

TP.HCM trao quyền mạnh cho Chủ tịch thành phố để đẩy nhanh dự án đường sắt đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM trao quyền mạnh cho Chủ tịch thành phố để đẩy nhanh dự án đường sắt đô thị

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM ủy quyền loạt nhiệm vụ quan trọng cho Chủ tịch thành phố nhằm rút ngắn thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị theo cơ chế đặc thù của Quốc hội.

Chuyên gia nói thẳng 'E10 là phép thử tư duy năng lượng quốc gia'
Kinh tế

Chuyên gia nói thẳng "E10 là phép thử tư duy năng lượng quốc gia"
5

Kinh tế

Việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 là bước đi cấp thiết và chiến lược, giúp Việt Nam giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero, theo các chuyên gia.

Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Xã hội

Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Xã hội

Tờ Red Star News cay đắng nhận định, thì ra, chỉ cần dán nhãn “xinh đẹp” lên một kẻ tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, hành vi phạm tội của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia cũng có thể bị “lãng mạn hóa”.

Đấu giá lô trái phiếu 3.188 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai, bảo đảm bằng 2 đàn heo giống cùng đất đai, máy móc
Tin tức

Đấu giá lô trái phiếu 3.188 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai, bảo đảm bằng 2 đàn heo giống cùng đất đai, máy móc

Tin tức

Số trái phiếu giá khởi điểm 3.188 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được bán đấu giá với tài sản bảo đảm gồm đất tại Pleiku, Đà Nẵng; các quyền thuê đất tại Lào, Campuchia cùng nhiều động sản khác như 2 đàn heo giống, máy móc cùng Học viện Bóng đá…

Phối hợp khẩn cấp điều tiết hồ Trị An, chống tổ hợp bất lợi giữa mưa và xả lũ
Chuyển động Sài Gòn

Phối hợp khẩn cấp điều tiết hồ Trị An, chống tổ hợp bất lợi giữa mưa và xả lũ

Chuyển động Sài Gòn

Chính quyền TP.HCM yêu cầu Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để điều tiết hồ chứa an toàn, nhằm đảm bảo giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho người dân ở khu vực hạ du.

Loại quả giàu kali bậc nhất, bổ não, tăng miễn dịch, đem làm bánh kiểu này thơm phức tuyệt ngon
Gia đình

Loại quả giàu kali bậc nhất, bổ não, tăng miễn dịch, đem làm bánh kiểu này thơm phức tuyệt ngon

Gia đình

Loại quả này có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch nhờ giàu kali và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng.

Bộ Công an đề xuất bỏ thi mô phỏng trong sát hạch cấp giấy phép lái xe
Tin tức

Bộ Công an đề xuất bỏ thi mô phỏng trong sát hạch cấp giấy phép lái xe

Tin tức

Quy định cũ yêu cầu người tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe phải trải qua các phần thi lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và lái xe trên đường nhưng Bộ Công an đang đề xuất bỏ phần thi mô phỏng.

Chương trình lý luận chính trị bậc đại học: Cần thi kiểu mới để sinh viên hết 'khô khan'
Chuyển động Sài Gòn

Chương trình lý luận chính trị bậc đại học: Cần thi kiểu mới để sinh viên hết "khô khan"

Chuyển động Sài Gòn

Việc đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị tại các trường đại học đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhằm giúp sinh viên hứng thú hơn và đáp ứng chuẩn đầu ra.

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?
Nhà nông

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Nhà nông

Được xếp vào hàng cực phẩm trong các loài cá sông, cá Chiên sông Đà là một trong 5 loài cá được coi như “ngũ quý hà thủy”, dân gian vẫn tương truyền để dành tiến vua bởi độ ngon độc đáo và sự quý hiếm. Hành trình săn bắt loài cá Chiên quý này được trao quyền qua nhiều đời của dân chài dọc sông Đà, tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ mới.

TP.HCM siết chặt quản lý TTATGT: Giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi sẽ bị rút giấy phép
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết chặt quản lý TTATGT: Giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi sẽ bị rút giấy phép

Chuyển động Sài Gòn

Nhằm siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông TTATGT với đối tượng học sinh, sinh viên, bên cạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền, TP.HCM đang triển khai các biện pháp siết chặt xử lý vi phạm, đặc biệt với các điểm giữ xe quanh trường.

Đạo diễn 'Ròm' trở lại với bộ phim tôn vinh nghề xiếc 'Con kể ba nghe'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn "Ròm" trở lại với bộ phim tôn vinh nghề xiếc "Con kể ba nghe"

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Ròm" - bộ phim độc lập đầu tiên của Việt Nam giành giải New Currents tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019, đạo diễn Trần Thanh Huy chính thức trở lại với "Con kể ba nghe".

'Nguồn cứu rỗi': Ông Zelensky nhận được 2 lời khuyên từ phương Tây
Thế giới

"Nguồn cứu rỗi": Ông Zelensky nhận được 2 lời khuyên từ phương Tây

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky có thể sẽ cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine thông qua một cuộc tấn công mới ở tiền tuyến hoặc mua vũ khí, Alessandro Orsini, giáo sư xã hội học và là người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế tại Đại học Rome Luiss, phát biểu với tờ báo Ý IL Fatto Quotidiano.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Người bệnh được bác sĩ thăm khám trực tiếp, tâm lý thoải mái, cảm giác bệnh thuyên giảm tới 50%'
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Người bệnh được bác sĩ thăm khám trực tiếp, tâm lý thoải mái, cảm giác bệnh thuyên giảm tới 50%"

Tin tức

Theo Tổng Bí thư, yếu tố tâm lý đóng vai trò rất lớn, người bệnh được gặp gỡ, được bác sĩ thăm khám trực tiếp thì tâm lý được giải tỏa, cảm giác bệnh đã thuyên giảm đến 50%, điều mà việc khám qua màn hình khó lòng thay thế được.

Năng suất tăng - chất lượng không giảm: Doanh nghiệp cần làm gì để 'vẹn cả đôi đường'?
Video

Năng suất tăng - chất lượng không giảm: Doanh nghiệp cần làm gì để "vẹn cả đôi đường"?

Video

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, sự kết hợp giữa năng suất và chất lượng là yếu tố không thể thiếu để doanh nghiệp xây dựng uy tín và phát triển bền vững. Thế nhưng, làm sao để năng suất tăng mà chất lượng không giảm là câu hỏi không dễ thực hiện.

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai
Doanh nghiệp

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Doanh nghiệp

Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân – nguyên Đại biểu Quốc hội khóa IV được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Villa Casa – Tuyệt tác kiến trúc và đầu tư tích sản tại trung tâm du lịch Vũng Tàu
Nhà đất

Villa Casa – Tuyệt tác kiến trúc và đầu tư tích sản tại trung tâm du lịch Vũng Tàu

Nhà đất

Đồng loạt hạ tầng “khủng” về đích đưa Vũng Tàu thành điểm nóng đầu tư quý IV/2025. Trong dòng chảy đó, biệt thự Casa thuộc đô thị biển Blanca City do Sun Property phát triển xuất hiện như một “di sản sống”, không chỉ là tác phẩm kiến trúc đậm tính nghệ thu ật, mà còn mang giá trị sinh lời bền vững.

Gần 100 y, bác sĩ TP.HCM khẩn cấp lên đường chi viện Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ
Chuyển động Sài Gòn

Gần 100 y, bác sĩ TP.HCM khẩn cấp lên đường chi viện Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 25/11, gần 100 y bác sĩ từ nhiều bệnh viện lớn của TP.HCM đã lên đường đến tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân vùng bão lũ, thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của ngành y tế thành phố.

TP.HCM siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng nhằm siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm và đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quản lý đô thị.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa Lâm Đồng
Kinh tế

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa Lâm Đồng

Kinh tế

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai tại đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

Luật sư nói gì về việc Đan Trường kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân?
Văn hóa - Giải trí

Luật sư nói gì về việc Đan Trường kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân?

Văn hóa - Giải trí

Việc ca sĩ Đan Trường nhiều lần kêu gọi quyên góp tiền từ thiện bằng tài khoản cá nhân đang tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân có vi phạm pháp luật?

Chung cư nội đô cán mốc 450 triệu/m2, giới đầu tư “xoay trục” về nhà phố Vịnh Tiên, giá chỉ từ 134 triệu/m2 đất
Nhà đất

Chung cư nội đô cán mốc 450 triệu/m2, giới đầu tư “xoay trục” về nhà phố Vịnh Tiên, giá chỉ từ 134 triệu/m2 đất

Nhà đất

Giữa lúc thị trường nội đô TP.HCM liên tục lập kỷ lục mới, với nhà phố trung tâm rao bán gần 1 tỷ đồng/m², căn hộ cao cấp chạm đỉnh 450 triệu đồng/m², thì tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), Vịnh Tiên đang mở ra một cơ hội vàng khi giá dự kiến chỉ từ 134 triệu đồng/m² đất (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì), kèm theo trọn vẹn giá trị sở hữu, khai thác và tăng trưởng.

PVF-CAND chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào “ghế nóng'
Thể thao

PVF-CAND chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào “ghế nóng"

Thể thao

CLB PVF-CAND đã chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào "ghế nóng", thay thế cho HLV Thạch Bảo Khanh.

48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên
Doanh nghiệp

48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên

Doanh nghiệp

Bão số 13 gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, thiếu nước sạch và lương thực. Trước tình hình khẩn cấp, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 48 tấn sữa và nước uống, bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.

Thông tin mới nhất về dự án tỷ đô nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai
Kinh tế

Thông tin mới nhất về dự án tỷ đô nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai

Kinh tế

Cụm nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang là tâm điểm chú ý của ngành năng lượng quốc gia, không chỉ bởi tổng mức đầu tư lên tới 1,4 tỷ USD mà còn vì ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng thiết kế trên mái làm ruộng bậc thang, dưới tối ưu thông gió và ánh sáng
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng thiết kế trên mái làm ruộng bậc thang, dưới tối ưu thông gió và ánh sáng

Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng khai thác tối đa nắng, gió và nước để tạo không gian sống mát, sáng và tiết kiệm năng lượng. Nhờ chuỗi giải pháp xanh, công trình giảm 30% điện chiếu sáng và làm mát.

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng Huyền Minh Thần Chưởng lại xuất hiện trở lại qua tay hai nhân vật khét tiếng trong Ỷ thiên đồ long ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh
Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn; phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ông Trần Hồng Thái.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá