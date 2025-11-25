Quảng Ngãi thay tre bằng sắt thép cho phần cầu bị lũ cuốn, tìm giải pháp hạn chế sạt lở trên QL24

Kiên cố hơn cho cầu tạm

Sáng 25/11, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Phan Anh Quang thông tin với PV Dân Việt, sau khi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, Sở Xây dựng đã hoàn thành lắp đặt sắt thép thay cho tre đối với đoạn cầu Nước Bao, xã Sơn Hà bị lũ cuốn trước đó.

Hiện xe ô tô chở hàng có tải trọng 2-3 tấn, hiện đã có thể qua lại được dễ dàng.

Sở Xây dựng đã hoàn thành lắp đặt sắt thép thay cho tre đối với đoạn cầu Nước Bao, xã Sơn Hà bị lũ cuốn trước đó. Hiện xe ô tô chở hàng có tải trọng 2-3 tấn, hiện đã có thể qua lại được dễ dàng. Ảnh: CTV

Liên quan đến khắc phục hậu quả mưa lũ gây sạt lở núi làm ách tắc, chia cắt giao thông trên các tuyến đường quan trọng ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã đi kiểm tra hiện trường ở tuyến QL24 và khu du lịch Măng Đen.

Hiện nhiều khu vực trên địa bàn liên tục có mưa trong những ngày vừa qua, thời tiết đang bất lợi, ảnh hưởng lớn đến công tác khắc phục sạt lở, nhất là những vị trí trên các tuyến giao thông quan trọng như QL24 gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trước mắt UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý, cơ quan chức năng phải theo dõi chặt chẽ, xử lý nhanh những vị trí nguy hiểm và có nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện qua lại. Đồng thời, tăng cường công tác lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Sau khi thời tiết ổn định và nắng ráo trở lại, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tổng thể để đưa ra giải pháp xử lý triệt để, hiệu quả nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển

Đây là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi - cảng Dung Quất - Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào…nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến lớn.

Tuyến giao thông này vốn thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, nay phân cấp về địa phương do tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

QL24 liên tục xảy ra sạt lở mới, tái sạt lở tại nhiều vị trí gây ách tắc và chia cắt giao thông, đặc biệt là đoạn tuyến đi qua địa bàn 2 xã Măng Đen và Kon Plông. Ảnh: CTV

Sau các đợt mưa lũ, bão liên tục vừa diễn ra, chỉ tính riêng trong khoảng 1 tuần trở lại đây, QL24 liên tục xảy ra sạt lở mới, tái sạt lở tại nhiều vị trí gây ách tắc và chia cắt giao thông, đặc biệt là đoạn tuyến đi qua địa bàn 2 xã Măng Đen và Kon Plông.

Sạt lở liên tục gây nhiều khó khăn trong việc xử lý. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Gần đây nhất là cách khoảng 48 giờ trước, sạt lở núi đã làm hàng ngàn m3 đất, đá đổ xuống và phủ kín tại Km112+600, đoạn qua xã Măng Đen, với chiều dài khoảng 60m và phải mất hàng chục giờ sau đó, lực lượng chức năng Quảng Ngãi mới xử lý xong ách tắc tại vị trí này.

Thời tiết bất lợi tiếp tục gây khó cho khắc phục sạt lở

Trước tình trạng sạt lở liên tục và nguy cơ sạt lở hiện vẫn rất cao, tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có chỉ đạo cụ thể cho các cấp, ngành chức năng và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển (giữa) kiểm tra hiện trường sạt lở trên QL24. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Trong đó đáng chú ý là tại Km112+200 (đi qua địa bàn xã Măng Đen), vị trí đã và đang có nguy cơ sạt trượt với diễn biến phức tạp, có tuyến điện đi qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu ngành điện lực khẩn trương gia cố, bảo vệ móng trụ, tránh nguy cơ gãy đổ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khu vực.

Chuẩn bị phương án dự phòng, đảm bảo duy trì nguồn điện ổn định phục vụ cho người dân trên địa bàn và khu vực liên quan.

Tại Km76+950, đi qua địa bàn xã Kon Plông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý, thi công theo dõi chặt diễn biến, khoanh vùng nguy hiểm và sớm đề xuất phương án khắc phục để tránh phát sinh sụt lún sâu hơn.

Đối với điểm sạt lở tại Khu du lịch Thác Pa Sỹ, xã Măng Đen, chính quyền địa phương phải khẩn trương khơi thông dòng chảy, gia cố các vị trí sạt trượt và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hạ tầng du lịch.

Một vị trí sạt lở trên QL24 đã được xử lý. Ảnh: Hoàng Thanh.

Tổ chức đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chia sẻ, hiện nhiều khu vực trên địa bàn liên tục có mưa trong những ngày vừa qua, thời tiết đang bất lợi, ảnh hưởng lớn đến công tác khắc phục sạt lở, nhất là những vị trí trên các tuyến giao thông quan trọng như QL24 gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý, cơ quan chức năng phải theo dõi chặt chẽ, xử lý nhanh những vị trí nguy hiểm và có nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện qua lại. Tăng cường công tác lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Sạt lở tại khu vực khu du lịch Măng Đen. Ảnh: Hoàng Thanh.

Sau khi thời tiết ổn định và nắng ráo trở lại, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tổng thể để đưa ra giải pháp xử lý triệt để, hiệu quả nhất.