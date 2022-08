Giá vật liệu hôm nay 19/8: Giá thép lại tiếp tục giảm

Giá vật liệu hôm nay 19/8: Thép duy trì đà giảm giá trong phiên cuối tuần

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 17 nhân dân tệ xuống mức 4.013 nhân dân tệ/tấn.

Giá nhiều loại thép tại Trung Quốc xuống thấp nhất 20 ngày vì nắng nóng, thiếu điện.

Ngoài giá thép thanh vằn tương tại Trung Quốc giảm thấp nhất trong vòng 20 ngày qua, về giá giao ngay, nhiều loại thép cũng giảm. Giá thép cuộn cán nóng giảm 1,6% xuống còn 3.928 nhân dân tệ/tấn (578 USD/tấn) và cũng là mức thấp nhất trong vòng 20 ngày qua.

Thép cuộn cán nguội là 4.433 nhân dân tệ/tấn (653 USD/tấn), giảm 0,3% so với ngày trước đó, chạm mức đáy ghi nhận 3 tuần trước.

Giá quặng 62% Fe nguồn gốc Australia là 752 nhân dân tệ/tấn (110 USD/tấn), giảm 3% so với ngày trước đó và thấp nhất 1 tháng.

Trung Quốc đang đối mặt với đợt nắng nóng tồi tệ, với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại hơn 100 thành phố. Nhiều đoạn sông Dương Tử, dòng sông dài nhất Trung Quốc, trở nên cạn kiệt và hơn 70 thành phố ghi nhận tình trạng hạn hán. Nắng nóng khiến Trung Quốc phải phân bổ nguồn điện đến các lĩnh vực sản xuất. Trong ngành thép, gần 20 nhà máy đang phải ngừng hoạt động do thiếu điện.

Tồn kho quặng tại các cảng ở Trung Quốc đến này 12/8 là 138,6 triệu tấn, mức cao nhất 3 tuần. Tồn kho cao cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá quặng sắt, khiến giá mặt hàng này giảm.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 19/8

Trong nước, nhiều doanh nghiệp thép thông báo giảm giá thép lần thứ 14 liên tiếp trong hơn 3 tháng qua.

Cụ thể: Chiều 15/8, nhiều doanh nghiệp thông báo hạ giá sản phẩm lần thứ 14 liên tiếp kể từ ngày 11/5 với mức giảm lên đến 510.000 đồng/tấn. Giá thép hiện dao động quanh 14-16 triệu đồng/tấn.

Thép miền Nam điều chỉnh giảm lần lượt 360.000 đồng/tấn và 510.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau khi giảm hai loại thép trên còn 15,12 triệu đồng/tấn và 15,73 triệu đồng/tấn.

Giá thép giảm liên tục 14 lần với tổng mức giảm lên đến khoảng 4,5-5,5 triệu đồng/tấn, tùy thương hiệu, loại thép và vùng miền.

Diễn biến giá thép Hòa Phát. Nguồn: Steel Online

Tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 310.000 đồng/tấn đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 14,57 triệu đồng/tấn và 15,43 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Ý, CB240 và D10 CB300 giảm lần lượt 340.000 đồng/tấn và 350.000 đồng/tấn xuống còn 14,44 triệu đồng/tấn và 15,15 triệu đồng/tấn. Về thép Việt Đức, hai loại thép trên giảm lần lượt 310.000 đồng/tấn và 400.000 đồng/tấn xuống còn còn 14,44 triệu đồng/tấn và 15,1 triệu đồng/tấn.

Với thép Kyoei, giá hôm nay là 14,7 triệu đồng/tấn và 15,5 triệu đồng/tấn đối với CB240 và D10 CB300 sau giảm lần lượt 300.000 đồng/tấn và 290.000 đồng/tấn.

Như vậy từ ngày 11/5, giá thép giảm liên tục 14 lần với tổng mức giảm lên đến khoảng 4,5-5,5 triệu đồng/tấn, tùy thương hiệu, loại thép và vùng miền.

Theo báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), nhu cầu giảm trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân kéo giá thép đi xuống.

Sản lượng tiêu thụ thép giảm kể từ tháng 3, khiến tổng sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cuộn cán nóng, cuộn cán nguội giảm mạnh nhất với 22% do sự sụt giảm nhu cầu của 2 nhóm sản phẩm hạ nguồn như tôn mạ hạ gần 8% và ống thép 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng tiêu thụ ghi nhận giảm cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu, lần lượt 9% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là thị trường bất động sản trong nước chững lãi sau động thái kiểm soát chặt dòng vốn chảy vào lĩnh vực này của cơ quan quản lý, và nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu giảm do chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc và cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Đến quý III, sản lượng tiêu thụ thép vẫn ở mức thấp do quý tới là mùa thấp điểm xây dựng (mùa mưa) dẫn tới nhu cầu về thép không cao và hoạt động sản xuất tại các nhà máy cầm chừng do tồn kho lớn.

Trong 3 tháng trở lại đây, giá thép nội địa liên tục giảm trong bối cảnh thị trường sắt thép trên thế giới vẫn đang có những dấu hiệu dư cung. Theo MXV, nguyên nhân là do giá sắt thép trên thế giới vẫn đang ở mức thấp. Trong khi đó, nhu cầu thép xây dựng trong nước giảm mạnh 30 – 40% so với hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, mặc dù giá thép đã giảm mạnh nhưng nhiều vật liệu xây dựng khác như cát, đá xây dựng, xi măng, vẫn đang neo ở mức cao. Do đó, ngành xây dựng về tổng thể vẫn đang chịu nhiều áp lực.

Trong nửa cuối năm nay, tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trong sẽ là yếu tố quan trọng tháo gỡ khó khăn cho ngành xây dựng. Kỳ vọng về nhu cầu tăng trở lại từ giờ đến hết năm sẽ giúp nhiều doanh nghiệp thép xử lý được hàng tồn kho và cân đối cung cầu.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá nguyên liệu thế giới vẫn liên tục giảm là nguyên nhân đẩy giá thép trong nước lao dốc.

Giá thép liên tục sụt giảm khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ trong quý II/2022.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm giá với 2 dòng sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 xuống mức 14.570 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.430 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý tiếp tục giảm giá, hiện thép cuộn CB240 xuống mức 14.440 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.150 đồng/kg.

Thép Việt Đức cũng điều chỉnh giảm giá bán, hiện dòng thép cuộn CB240 xuống mức 14.440 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 xuống mức giá 15.100 đồng/kg.

Thương hiệu thép VAS giảm với 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 có giá 14.410 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.800 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.470 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.980 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 giảm xuống mức 14.440 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng có giá 14.950 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 19/8

Giá vật liệu hôm nay 19/8

Giá vật liệu hôm nay 19/8

Giá thép tại miền Trung

Tương tự miền Bắc, thép Hòa Phát đồng loạt giảm giá với 2 sản phẩm của hãng. Cụ thể, dòng thép cuộn CB240 xuống còn 14.780 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm xuống còn 15.480 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 có giá 14.800 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.550 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 giảm xuống mức 14.440 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.800 đồng/kg.

Thép Pomina, với thép cuộn CB240 hiện có giá 14.980 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.390 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 19/8

Giá vật liệu hôm nay 19/8

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 giảm xuống mức 14.670 đồng/kg; tương tự thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 15.330 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 đứng ở mức 15.280 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.480 đồng/kg.

Thép VAS điều chỉnh giảm sâu, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 14.540 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 19/8

Giá vật liệu hôm nay 19/8