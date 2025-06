Nghi phạm giết người ở Bắc Giang bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Tĩnh

Chiều 1/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ Vũ Đức Hải (SN 2005, trú tại thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Vũ Đức Hải bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CABG.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 31/5, tại thôn Đồng Kim, xã Song Vân, huyện Tân Yên xảy ra một vụ án nghiêm trọng có dấu hiệu giết người. Nạn nhân là anh Hoàng Khắc Ph. (SN 2006, trú tại thôn Cầu Yêu, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên) bị thương nặng và tử vong vào khoảng 6 giờ sáng 1/6.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Vũ Đức Hải là nghi phạm gây án. Đến trưa 1/6, sau khoảng 15 giờ lẩn trốn, Hải đã bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đang di lý Hải về Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghịch tử dùng dao sát hại mẹ, tấn công bố và hàng xóm bị thương

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng: Khoảng 7 giờ ngày 1/6, đối tượng Vũ Văn Cường (sinh năm 1995, ở Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng) dùng dao gây thương tích cho ông V.V.D, sinh năm 1970, bà C.T.N, sinh năm 1973, ở cùng địa chỉ (là bố, mẹ đẻ) và ông L.Đ.Đ, sinh năm 1973 (là hàng xóm). Hậu quả, bà C.T.N bị tử vong, ông V.V.D và ông L.Đ.Đ bị thương. Công an phường Lưu Kiếm đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Cường.

Đối tượng Vũ Văn Cường tại Công an phường Lưu Kiếm. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường Lưu Kiếm (Thủy Nguyên) điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tìm kiếm bé trai 13 tuổi ở Hà Nội mất tích nhiều ngày

Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) vừa phát đi thông báo tìm kiếm cháu Thân Nguyễn Quân Hải, 13 tuổi, mất tích từ 23/5 đến nay chưa rõ tung tích.

Theo thông tin Công an phường Láng Hạ, mới đây bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1973, trú tại phòng 107, nhà C9B, khu tập thể Nam Thành Công, phường Láng Hạ) trình báo, con trai bà là cháu Hải đã rời khỏi nhà lúc 8 giờ 40 ngày 23/5 và kể từ đó đến nay, gia đình hoàn toàn không liên lạc được với cháu.

Hình ảnh về cháu Hải. Ảnh: Gia đình cung cấp. Nguồn: VOV

Cháu Hải hiện 13 tuổi, có chiều cao khoảng 1,68m, tóc ngắn, đeo kính cận có viền kim loại trắng, gọng đen. Khi rời khỏi nhà, cháu mặc áo phông màu ghi cổ tròn không họa tiết, quần đùi thể dục học sinh có viền đỏ hai bên và đi xe đạp Thống Nhất màu trắng còn mới, khung nhôm, giỏ nhựa.

Thông tin từ Công an phường Láng Hạ. Nguồn: VOV

Gia đình hiện đang vô cùng lo lắng và khẩn thiết nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng. Nếu ai nhìn thấy cháu ở bất cứ đâu, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại của gia đình: 0904.532.829 hoặc báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phá hoại bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn

Ngày 1/6, theo tin từ UBND TP.Huế, cơ quan này vừa có văn bản báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về vụ việc bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại.

Hồ Văn Phương Tâm - đối tượng phá hoại bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điểm C, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự. Ảnh: Đình Hồng.

Theo báo cáo của UBND TP.Huế, ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan này đã chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày các hiện vật, cổ vật... đặc biệt là các bảo vật quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; xây dựng quy trình, phương án chi tiết quản lý, bảo quản, trưng bày đối với các hiện vật, cổ vật.

Kỷ luật, cho thôi việc nhiều cá nhân để xảy ra vụ ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại

Các cơ quan liên quan cũng được giao tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ việc phá hoại bảo vật quốc Ngai vua triều Nguyễn; tham mưu UBND thành phố lập Hội đồng đánh giá tình trạng hiện vật để đề xuất giải pháp bảo quản, phục hồi theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

UBND TP.Huế cũng chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP.Huế) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đập gãy. Ảnh: CTV.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điểm C, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBND TP.Huế đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Trong thời gian tới đây, UBND TP.Huế sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn, tổng hợp ý kiến báo cáo Bộ VHTTDL xem xét, quyết định phương án phục chế bảo vật quốc gia này.

Phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị đập gãy thành 3 đoạn. Ảnh: CTV.

Đối với các bảo vật quốc gia hiện nay đang lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, UBND TP.Huế đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật ngay trong tháng 6/2025. Trong đó tập trung đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy, nổ, thiên tai và các nguy cơ gây hư hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia...

Như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm khi vào tham quan di tích điện Thái Hòa ở Đại nội Huế đã bất ngờ vượt rào chắn bảo vệ đi vào phía bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Tâm đã ngồi lên ngai vua, sau đó cởi trần rồi đi lại loanh quanh và có hành động đập phá. Hành động của Tâm đã làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn thành 3 đoạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã báo tin cho cơ quan công an và phối hợp khống chế, trấn áp, bắt giữ Tâm.

Tâm là đối tượng từng bị tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Tâm.

Nhảy cầu rồi tự bơi vào bờ, cả trăm người vất vả tìm kiếm

Chiều 1/6, ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa Đ.V.S. (SN 2010, trú xã Yang Trung, huyện Kông Chro) đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng đưa S. đến kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế. Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 1 nam thiếu niên đến giữa cầu Yang Trung thì bất ngờ nhảy qua thành cầu, mất tích nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi có thông tin, lực lượng của huyện Kông Chro và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng với một số xuồng đánh cá của người dân để tổ chức tìm kiếm.

Ngăn chặn nam du khách định nhảy cầu Đà Nẵng vì buồn chuyện tình cảm

Xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định nam sinh nhảy cầu là Đ.V.S. (SN 2010, trú xã Yang Trung) và đang là học sinh một trường học trên địa bàn.

Thời điểm này, nước sông dâng cao khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân vẫn không tìm thấy tung tích của nam sinh.

Trong khi các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm thì đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, chính quyền địa phương bất ngờ nhận được thông tin nam sinh này đã trở về nhà an toàn.

Qua khai thác nhanh, S. cho biết, sau khi nhảy cầu đã bơi thêm một đoạn đến đoạn bờ sông vắng người. Sau đó, S. muốn về nhà nhưng thấy khu vực cầu có nhiều người tập trung tìm kiếm nên sợ. Do đó, S. đã vào chợ đi dạo quanh các gian hàng.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, dì của S. nhìn thấy S. đang đi dạo ở chợ nên thông báo cho gia đình và cơ quan chức năng.

Được biết, hiện sức khỏe của S bình thường, tinh thần đã ổn định.