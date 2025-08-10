Góc nhìn pháp lý vụ nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Liên quan vụ nam thanh niên xăm trổ hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, TP Hà Nội), lãnh đạo Công an phường Phương Liệt cho biết đơn vị triệu tập nghi phạm để làm rõ.

Danh tính nghi phạm là Đ.C.T. (31 tuổi, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Toàn cảnh sự việc được camera an ninh tại chung cư ghi lại. Clip: NDCC

Theo vị chỉ huy công an phường, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng đã có chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/8, camera giám sát sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội, quay lại cảnh một thanh niên xăm trổ vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen.

Sau đó người phụ nữ quay lại giải thích thì bị thanh niên này liên tục đấm, tát vào mặt và đầu.

Chưa dừng lại ở đó, khi lùi lại và né tránh, nạn nhân tiếp tục bị thanh niên lao lên đá, đấm vào người. Đáng chú ý, thời điểm đó có một phụ nữ đeo kính đi tới nhưng không can ngăn mà chỉ đứng nhìn.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ đang có mặt tại hiện trường.

Sau vụ việc nạn nhân, chị N.T.T. (28 tuổi) đã tới công an phường để trình báo sự việc. Cảnh sát đã cho chị T. đi khám, đồng thời tiến hành xác minh vụ việc.

Có dấu hiệu cố ý gây thương tích

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, dưới góc độ pháp lý, hành vi của thanh niên trong clip là hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, hành vi thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.

Diễn biến sự việc như vậy, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tạm giữ hình sự để xác minh làm rõ danh tính của nghi phạm, làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả đã xảy ra đối với nạn nhân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, một người đã thành niên và đầu óc bình thường, hoàn toàn nhận thức được rằng dùng tay chân đấm đá vào mặt người người khác hoàn toàn có thể gây ra thương tích.

Nghi phạm Đ.C.T tại trụ sở công an. Ảnh: L.N.

Nếu nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra thương tích cho người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi gây thương tích và mong muốn hậu quả thương tích cho nạn nhân xảy ra, đây là hành vi cố ý gây thương tích, vi phạm pháp luật.

Tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật quy định, hành vi cố ý gây thương tích vì lý do nhỏ nhặt sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ, theo đó dù thương tích dưới 11% mà người bị hại đề nghị xử lý, cơ quan điều tra sẽ khởi tố người có hành vi côn đồ về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật hình sư để xử lý.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân, trường hợp thương tích của nạn nhân dưới 11% và có yêu cầu xử lý hình sự, nghi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự có khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn trường hợp thương tích của nạn nhân từ 11% đến dưới 30% hoặc có một trong các trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt sẽ tang lên từ 2 năm đến 6 năm tù (khoản 2).

Từ phân tích trên, ông Cường cho rằng, diễn biến hành vi cho thấy tại thời điểm thực hiện hành vi đánh người, nghi phạm gần như mất kiểm soát về cảm xúc nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân là do yếu tố bệnh lý hay do ý thức coi thường pháp luật để có đường lối xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp bị chứng minh có tội cố ý gây thương tích, tùy tính chất mức độ, nghi phạm có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, hành vi của nam thanh niên xuất hiện trong clip thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, đồng thời đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Dù vì bất cứ lý do gì thì hành vi đánh người của nam niên đều là sai trái, đáng lên án, có thể gây ra những hệ lụy xấu đối với xã hội.

Trong trường hợp, công an xác minh, xét thấy hành vi của đối tượng không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn gây ảnh hướng xấu đến an ninh trật tự khu chung thì có thể sẽ khởi tố về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Còn đối với Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra theo luật sư Thơm, trường hợp kết quả giám định thương tích của bị hại gây nguy hiểm đến tính mạng (chấn thương sọ não, tụ máu não…) thì đối tượng có thể sẽ phải đối mặt với tội Giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phat tù từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.