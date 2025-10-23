Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện nhiều tuyến đường dịp LHQ tổ chức lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

Chiều 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết trong 2 ngày 25-26/10, thành phố sẽ tổ chức lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện bên lề tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Để phục vụ sự kiện, Công an TP Hà Nội sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trung tâm.

Thời gian cấm, hạn chế phương tiện:

Từ 6h đến 22h ngày 25/10.

Từ 6h đến 16h ngày 26/10.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Cấm ôtô tải có khối lượng toàn bộ từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế các phương tiện khác trên các tuyến: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Các tuyến Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại) và đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70) cũng áp dụng lệnh cấm, hạn chế.

Hướng đi thay thế:

Phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18, và ngược lại.

Phương tiện từ phía Đông đi Tây, Tây Bắc có thể theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 6, và ngược lại.

Xe từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long theo hướng: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70, và ngược lại.

Phòng CSGT đề nghị người dân chủ động di chuyển theo hướng dẫn, chấp hành hiệu lệnh phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc.

Khi gặp đoàn xe được quyền ưu tiên làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất để nhường đường theo hướng dẫn của cảnh sát.