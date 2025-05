Hà Nội liên tục rà soát bộ máy hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, giai đoạn từ năm 2019 đến nay, Hà Nội đã thực hiện sắp xếp để giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 579 đơn vị (gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn) thành 526 đơn vị (gồm 160 phường, 345 xã và 21 thị trấn), giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã.

“Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn này bước đầu đã phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước nói chung và TP.Hà Nội nói riêng, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”, ông Sơn cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, TP.Hà Nội còn khoảng 28% tổng số đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

TP.Hà Nội có tổng diện tích 3.359,84km2, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hà Nội từ 526 đơn vị hành chính cấp xã chỉ còn 126 đơn vị hành chính cơ sở mới.

Tại Kỳ họp thứ 22 (ngày 29/4), HĐND TP.Hà Nội đã tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.Hà Nội năm 2025, tổ chức lại 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 đơn vị hành chính cơ sở mới, với tỷ lệ giảm 76%, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, đến nay, TP.Hà Nội đã là rất tốt Nghị quyết số 18-NQ/TƯ (Nghị quyết 18). Từ năm 2017, Hà Nội đã tổ chức 4 đợt, làm rất quyết liệt. Các sở, ngành đã rà soát lại các chức năng, nhiệm vụ, giảm nhiều đầu mối. Đợt này, Hà Nội làm bài bản hơn theo chỉ đạo từ Trung ương.



"Tôi thấy công việc nhanh hơn thật, đặc biệt vừa qua làm luồng xanh là vô cùng nhanh. Lãnh đạo TP có những việc chạy không kịp với sở", ông Thanh nói về hiệu quả khi tinh gọn bộ máy.

Bốn đợt rà soát tổ chức bộ máy, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “một việc, một đầu mối xuyên suốt”…gồm:

Đợt 1 (năm 2018), triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các sở và tương đương theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và Nghị quyết số 39-NQ/TƯ; đợt 2 (năm 2020) tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp để nâng cao hiệu quả, đánh giá lại các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất.

Đợt 3 (năm 2021-2022), triển khai sắp xếp kiện toàn tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP theo các Nghị định của Chính phủ: 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP và 120/2020/NĐ-CP; đợt 4 (năm 2023), TP.Hà Nội tiếp tục rà soát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị bám sát theo thông tư của các bộ chuyên ngành và hướng dẫn liên quan.

Từ năm 2017, Hà Nội đã thực hiện 4 đợt rà soát tổ chức bộ máy chính quyền.

Kết quả sau sắp xếp, đến nay tổng số cơ quan chuyên môn có 15 sở (giảm 6 sở so với năm 2017) và 1 cơ quan tương đương sở.

Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội đang thực hiện thí điểm theo quy định của Trung ương. Tổng số phòng thuộc sở là 150 phòng (giảm 48 phòng so với năm 2024). Tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố là 21 đơn vị sự nghiệp (giảm 1 đơn vị so với năm 2024).

Đối với các phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã có 300 phòng (giảm 61 phòng, tỷ lệ 17% so với năm 2024. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có 2581 đơn vị sự nghiệp (giảm 14 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành, tỷ lệ 5% so với năm 2024; trong đó không bao gồm các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế). Các đơn vị sau sắp xếp đã dần đi vào hoạt động ổn định, không gián đoạn công việc.

Công tác cán bộ là hết sức quan trọng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở mới chỉ là bước đầu. Ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, cần phải khẩn trương bắt tay ngay vào việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình, kế hoạch đề ra, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và TP.

Bà Hoài lưu ý, công tác cán bộ là vấn đề hết sức hệ trọng. Trung ương đã giao cho Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy có trách nhiệm quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy cấp cơ sở. Thành ủy Hà Nội giao Ban Thường vụ, người đứng đầu cấp ủy các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ, dự kiến sắp xếp cán bộ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thẩm định và quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các xã, phường.

“Đây là công việc hết sức quan trọng, quá trình triển khai thực hiện sẽ có sự phối hợp, hướng dẫn của các ban, sở, ngành của TP và Ban Thường vụ, Thường trực các quận, huyện, thị ủy. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã”, Bà Hoài nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý khi bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan, lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu khó khăn, thách thức vì yêu cầu, công việc chung để bố trí cán bộ, tránh tình trạng chạy chọt, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Lãnh đạo TP.Hà Nội chủ trì Hội nghị lần thứ hai mươi hai của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII.

Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số đại biểu HĐND TP Hà Nội đề nghị TP đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch cụ thể để tránh ảnh hưởng tiêu cực của việc sắp xếp đơn vị hành chính, hạn chế gián đoạn đến hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp hoạt động bình thường.

“Đề nghị UBND TP kiến nghị với Trung ương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, để sau sắp xếp, đưa vào vận hành bộ máy hiệu quả, chất lượng, không gián đoạn”, đại biểu Đinh Trường Thọ - Bí thư quận Đống Đa đề nghị.



Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, UBND TP đã chỉ đạo UBND các cấp trong quá trình thực hiện sắp xếp phải bám sát chỉ đạo của UBND cấp trên, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành công việc thường xuyên, liên tục, không được gián đoạn, không có khoảng trống.

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong hoạt động của các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã; kiên quyết không để phát sinh vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực có thể xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Trong quý II và các tháng còn lại năm 2025, UBND TP tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các chương trình hành động đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình phát triển mới.

TP.Hà Nội cũng sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình, bảo đảm các cơ quan, đơn vị được sắp xếp kiện toàn thực sự được “nâng cấp”, “nâng tầm” tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó, rà soát, xây dựng phương án và triển khai thực hiện tốt “Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp” theo Kết luận số 137-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho rằng, quá trình sắp xếp, cũng như tinh giản bộ máy chắc chắn sẽ tác động tới tư tưởng, tâm lý một số cán bộ, công chức.



Sở Nội vụ Hà Nội đang tiếp nhận, giải quyết các trường hợp xin nghỉ theo quy định. Thời gian tới, thành phố tiếp tục ban hành các hướng dẫn về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại để tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đây là quá trình dài, thực hiện trong 5 năm, nên không thể ngày một, ngày hai là biết được có bao nhiêu cán bộ, công chức cần tinh giản.