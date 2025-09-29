Chiều 29/9, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

HĐND TP Hà Nội thông qua 24 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND Thành phố đã thảo luận, quyết nghị và thông qua 24 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao.

Đây là những quyết sách quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo đảm an sinh cho người dân.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 26 HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Đáng chú ý, nhiều nghị quyết liên quan trực tiếp tới việc triển khai Luật Thủ đô và kế hoạch đầu tư công. TP Hà Nội xác định đầu tư công là động lực then chốt, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8% trở lên.

Tính đến 26/9, Hà Nội đã giải ngân khoảng 38,1 nghìn tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch. UBND TP Hà Nội được yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, cải tạo công viên hai bên sông Tô Lịch.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND và các sở, ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết đã thông qua, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Ông khẳng định kỳ họp thứ 26 đã thành công tốt đẹp, tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Cụ thể hóa Luật Thủ đô: Minh bạch hơn trong quản lý xây dựng

Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua hai nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024. Đây được coi là bước đi thiết thực, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, vừa nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, vừa mang lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp và người dân.



Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nhiều nghị quyết tại kỳ họp.

Hai nghị quyết vừa được thông qua gồm: Nghị quyết về trình tự, thủ tục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật khác với hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên (Nghị quyết thứ nhất); Nghị quyết về trình tự, thủ tục lựa chọn và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế, đồng thời quy định quy trình xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của riêng thành phố Hà Nội (Nghị quyết thứ hai).



Cả hai nghị quyết đều dựa trên khoản 5, khoản 6, điều 37 Luật Thủ đô 2024. Việc ban hành giúp UBND TP có cơ sở pháp lý đầy đủ để quản lý dự án đầu tư xây dựng, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý cho các chủ đầu tư.



Theo nghị quyết thứ nhất, Hà Nội sẽ có quyền xây dựng và điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật riêng, phù hợp thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi xuất hiện công nghệ mới, phương pháp thi công mới hoặc khi các định mức hiện hành không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.



Định mức mới sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí cần thiết để hoàn thành công trình đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn, đồng thời giúp tối ưu hóa quản lý chi phí đầu tư, vận hành và duy tu hạ tầng.



Trách nhiệm cũng được phân định rõ ràng: từ chủ đầu tư, đơn vị đề xuất đến cơ quan quản lý Nhà nước đều phải báo cáo, giám sát, bảo đảm minh bạch.



Quang cảnh kỳ họp thứ 26 HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Với nghị quyết thứ hai, Hà Nội chính thức có cơ chế lựa chọn, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh thành phố đang phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, từ giao thông, năng lượng đến đô thị thông minh.



Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, TP Hà Nội đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đòi hỏi áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại nhằm tạo sự đồng bộ và bền vững cho các dự án xây dựng; phù hợp với sự phát triển của đô thị thông minh, tích hợp công nghệ số, hệ thống quản lý giao thông và năng lượng hiệu quả.



Nhiều dự án hợp tác quốc tế, có sự tham gia của nhà thầu nước ngoài và có yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu; việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với các thông lệ quốc tế giúp nâng cao chất lượng xây dựng và tối ưu hóa quản lý dự án; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài...



“Việc ban hành Nghị quyết sẽ có những tác động tích cực đến sự phát triển hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Việc lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong một số dự án lớn có yếu tố nước ngoài hoặc xây dựng và áp dụng quy chuẩn địa phương đối với một số dự án đặc thù sẽ giúp nâng cao chất lượng công trình, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bền vững và hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nước ngoài”, ông Thường nêu rõ.







Luật Thủ đô 2024 được kỳ vọng sẽ trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển. Việc cụ thể hóa bằng những nghị quyết thiết thực như lần này cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc biến chính sách thành hành động, tạo chuyển biến trực tiếp trong quản lý và đời sống xã hội.



Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, các quy định mới không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là động lực để thành phố thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm phát triển của cả nước.