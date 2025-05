Cụ thể, Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa thông báo lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu để đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại các ô đất CT6B, CT7 và CT8 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) và phường Đại Kim (quận Hoàng Mai).

Mục tiêu của dự án nhằm từng bước hoàn thiện Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2.000, Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội và Kế hoạch phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của TP. đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án dự kiến triển khai từ năm 2025 đến năm 2028, trên diện tích đất khoảng 49.704 m2, với tổng mức đầu tư gần 3.478 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất; thời hạn giao đất, cho thuê đất tuân theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hà Nội: Tìm chủ cho loạt dự án nhà ở xã hội gần 3.500 tỷ đồng

Ngoài dự án trên, mới đây TP. Hà Nội đã phát đi thông báo tìm chủ đầu tư cho 2 khu nhà ở xã hội tổng vốn 16.148 tỷ đồng, quy mô 6.447 căn hộ tại Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 có tổng mức đầu tư 9.307 tỷ đồng được xây dựng trên khu đất hơn 16,5ha. Theo quy hoạch, dự án này sẽ có 3.103 căn hộ nhà ở xã hội, 427 chung cư thương mại và 99 căn nhà ở thấp tầng liền kề. Quy mô dân số là 12.465 người.

Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2 có tổng mức đầu tư 6.841 tỷ đồng được xây dựng trên khu đất hơn 14,6ha. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.458 căn nhà, trong đó gồm 3.344 căn nhà ở xã hội (gồm 669 căn để cho thuê; 334 căn để cho thuê mua; 2.341 căn để bán) và 114 căn nhà ở thương mại thấp tầng biệt thự, liền kề...

Tiến độ thực hiện của cả 2 dự án từ năm 2024 đến năm 2030, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.



Ở diễn biến liên quan khác, để thúc đẩy tiến độ hoàn thành đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đưa ra dự thảo Nghị quyết thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù.



Cụ thể, đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, UBND cấp tỉnh sẽ được trao quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, giao trực tiếp cho nhà đầu tư đủ điều kiện thực hiện dự án, không cần thông qua hình thức đấu thầu như quy định hiện hành.



Với đề xuất thay đổi này, thời gian thực hiện thủ tục đầu tư được rút ngắn từ khoảng 300 ngày xuống còn tối đa 75 ngày, tương đương rút ngắn hơn 200 ngày so với quy định hiện hành (tương ứng giảm 70%).



Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng lý giải: Đề xuất bỏ đấu thầu là do Nhà nước quản lý chặt chẽ về lợi nhuận định mức, giá thành, giá bán và diện mua nhà. Do đó, đấu thầu không mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội mà chỉ làm chậm tiến độ.