Bắt đầu từ chiều 21/7, mưa vẫn rả rích trên địa bàn Thủ đô Hà Nội dường như báo hiệu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Wipha). Tuy nhiên, trước đó từ sáng sớm, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động đồng bộ để ứng phó với diễn biến khó lường của đâu một trong những cơn bão mạnh nhất mùa mưa bão năm nay.

Theo dự báo, đến sáng ngày 23/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chắn “đê”, bịt kính, phòng thủ áo phao…

Một chung cư cao tầng ở phường Cầu Giấy, TP Hà Nội sử dụng bao cát và ghế đá chèn các khu vực cửa từ vốn chịu lực yếu. Ảnh: Thành An.

Tại khu đô thị Geleximco (xã An Khánh), nhiều hộ gia đã chủ động chắn “đê” trước lối hầm hoặc cửa vào nhà bằng bao cát, nilon, thép và inox… Điển hình như một hộ kinh doanh tại khu D đã đầu tư lắp đặt tấm inox có chiều cao 30 cm để đảm bảo hoạt động của cửa hàng vì thiệt hại hàng chục triệu đồng những đợt ngập trước.

Trong nội đô, nhiều khu chung cư, trung tâm thương mại, bao cát cũng được chèn kín các khu vực cửa, nhất là cửa kính. Tâm lý chủ động không chờ bão đến hay “nước đến chân mới nhảy” được xem là công cụ hiệu quả nhất trong bối cảnh khó lường của cơn bão số 3 Wipha.

Tại phường Hồng Hà (phường ôm trọn bãi giữa sông Hồng và một phần diện tích 5 quận nội thành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã), tổ công tác gồm PCCC và CSGT đường thuỷ đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hộ thuyền chài, bè nổi ven sông.



Một gia đình gia cố cửa sổ căn chung cư ở nội đô Hà Nội nhằm phòng chống cơn bão số 3 Wipha gây thiệt hại.

Đại úy Đinh Văn Quang, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng PC07) cho biết, đơn vị đã bố trí trực 24/24h, tuyên truyền tận nơi, yêu cầu người dân gia cố nhà ở, neo đậu phương tiện chắc chắn.



Người dân ven sông Hồng, điển hình là ông Nguyễn Văn Phúc, cũng tự trang bị đối phó, gia cố nhà, buộc dây thừng quanh khu vực sinh sống. "Chứng kiến nhiều cảnh mưa bão trước đây nên tôi không khỏi lo lắng trước cơn bão được dự báo phức tạp. Tôi cũng thường xuyên cập nhật tin tức báo, đài và cũng đã có những biện pháp như gia cố lại nhà, buộc dây thừng xung quanh khu vực nhà", ông Phúc nói.



Là một xã đặc thù giữa sông, Minh Châu thường xuyên bị chia cắt khi nước lũ dâng cao. Ông Bùi Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã trực tiếp đi kiểm tra các điểm xung yếu, bến đò ngang.



Tổ kiểm tra yêu cầu nghiêm ngặt quy định an toàn giao thông đường thuỷ, thay mới trang thiết bị hỏng, trang bị thêm 50 áo phao. Xã bí trí 20 thuyền composit, 200 áo phao, thiết lập Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, trực 24/24h, có đường dây nóng do lãnh đạo xã trực tiếp tiếp nhận. Chiều 21/7, lãnh đạo xã tổ chức họp với các lực lượng để đánh giá tình hình, phân công nhiệm vụ, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.



Người dân trên "xã đảo" Minh Châu, TP Hà Nội được trang bị áo phao. Được biết, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai, bố trí 20 thuyền composite, 200 áo phao và trang bị thêm 50 áo phao cho khách đi đò. Ảnh: Sông Bùi.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết, trước diễn biến bất thường của bão số 3, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn gây ngập úng có thể xảy ra khi bão đổ bộ vào đất liền, Công ty Nội đã chủ động lên phương án ứng phó.



Ông Phạm Ngọc Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định, các Xí nghiệp trực thuộc đã xây dựng kế hoạch ứng trực 100% lực lượng, bố trí máy móc, thiết bị cơ giới đầy đủ để phòng chống úng ngập do ảnh hưởng bão số 3. Đồng thời, hạ mực nước đệm trên các hệ thống sông, hồ điều hòa, vận hành các cửa phai, trạm bơm theo đúng quy định sẵn sàng phục vụ thoát nước khi mưa; triển khai tua rác tại các cửa thu nước từ 5 giờ 30 hàng ngày, cùng với đó kiểm tra, rà soát trên toàn địa bàn, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố liên quan đến đan rãnh, ga thu, ga thăm.



Đồng thời, các Xí nghiệp trực thuộc phải xây dựng phương án trực 100% quân số, bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc cơ giới, sẵn sàng phục vụ công tác tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn do bão gây ra…

Các Xí nghiệp trực thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội trực 100% quân số, bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc cơ giới, sẵn sàng phục vụ công tác tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn do bão gây ra. Ảnh: Anh Bảo.

Tránh chủ quan, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu người đứng đầu chính quyền các xã, phường rà soát kỹ các khu dân cư, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu, lũ quét, lũ ống; chủ động xây dựng và triển khai phương án di dời người dân khỏi các vùng nguy hiểm.



“Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt để chủ động, kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống”, ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.



Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động văn hoá, vui chơi, du lịch tại các di tích trong thời gian báo động lũ. Các ban quản lý di tích ven sông, hồ theo dõi dòng chảy, báo nguy, sẵn sàng di dời hiện vật quý.



Các lực lượng giao thông từng bước chuẩn bị ứng phó sự cố giao thông, úng ngập, cây đổ, hệ thống đèn, giao cắt đường sắt. Các phương tiện công cộng, đường sắt theo dõi diễn biến mưa bão. Người dân được tuyên truyền hạn chế ra đường khi mùa bão, tránh qua các khu ngập sâu, sạt lở, nguy hiểm.



Trước dự báo về cơn bão số 3 (WIPHA) có diễn biến phức tạp và cường độ mạnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra dọc tuyến sông Hồng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Nhật Tân. Ảnh: Khổng Chí.

Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường cập nhật thông tin thiên tai, tuyên truyền kỹ năng ứng phó, cảnh báo người dân hạn chế ra đường trong thời tiết nguy hiểm.



Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị "sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần, chủ quan".



Cùng đó, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.



Đối với các xã, phường có hoạt động của bến phà khách ngang sông, các khu vui chơi giải trí trên mặt nước: Kiên quyết không cho phương tiện xuất bến trong điều kiện thời tiết mưa bão, gió giật, giông lốc, dòng chảy diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão,... tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí trên mặt nước trong điều kiện thời tiết nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.