Hà Nội: Xã Hòa Xá phát huy truyền thống tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), sáng 29/8, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Xá cùng các cá nhân phụng dưỡng đã đến thăm, tặng quà và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hường và bà Nguyễn Thị Lỏa – vợ liệt sĩ Đinh Hữu Hùng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hường chụp ảnh lưu niệm cùng bà Vũ Thị Loan (Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Xá) và đại diện gia đình ông Lê Quang Tuynh – người đang phụng dưỡng Mẹ suốt đời. (Ảnh: ĐPCC)

Những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Xá luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm thiêng liêng, không thể thay thế bằng bất kỳ giá trị vật chất nào. Với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, nhiều mô hình tri ân đã và đang được triển khai hiệu quả, trở thành biểu tượng đẹp trong đời sống xã hội.

Trong dịp này, ông Lê Quang Tuynh (Yên Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội) đã trao quà và nhận phụng dưỡng suốt đời Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hường (SN 1931, thôn Thái Bình, xã Hòa Xá) và bà Nguyễn Thị Lỏa (SN 1946, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Xá), vợ liệt sĩ Đinh Hữu Hùng.

Cùng tham dự buổi tri ân có đại diện Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Châu Á – Thái Bình Dương, Phòng Văn hóa – Xã hội xã Hòa Xá. Bên cạnh việc hỏi hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, đoàn cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Xá cùng các cá nhân đang phụng dưỡng suốt đời bà Nguyễn Thị Lỏa – vợ liệt sĩ Đinh Hữu Hùng (thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Xá) tới thăm và tặng quà gia đình bà. (Ảnh: ĐPCC)

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, ông Lê Quang Tuynh cho biết: “Từ lâu, tôi đã mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc tri ân những người có công với đất nước. Tôi và những người con mảnh đất Hòa Xá mong các bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, làm tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Xá ghi nhận, biểu dương những tổ chức, cá nhân đã có nghĩa cử cao đẹp trong việc chăm lo, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc, nuôi dưỡng vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách. Những hoạt động thiết thực này góp phần xoa dịu nỗi đau, bù đắp phần nào mất mát do chiến tranh, đồng thời lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” – một giá trị nhân văn cao quý, cần được gìn giữ và phát huy trong mọi thời đại.