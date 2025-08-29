Ấm lòng nhóm thanh niên chạy xe ôm miễn phí phục vụ người già, trẻ em dịp 2/9

Ý tưởng chạy xe ôm miễn phí

Mới đây, một nhóm thanh niên đã khiến nhiều người xúc động khi tình nguyện chạy xe ôm miễn phí, đưa đón người già, phụ nữ mang thai và trẻ em đi xem diễu binh, diễu hành trở về.

Anh Nguyễn Tiến Đạt – người khởi xướng ý tưởng chạy xe ôm miễn phí đưa đón người già, trẻ em trong dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Nguyễn Tiến Đạt (quê Hải Phòng, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội) cho biết, ý tưởng này khởi xướng từ những gì anh chứng kiến trong 2 buổi hợp luyện A80. Khi đó, do nhu cầu di chuyển tăng cao, không ít tài xế xe ôm đã hét giá lên tới mức “cắt cổ”: 1 km giá 100.000 đồng, 2 km giá 150.000 đồng, thậm chí chỉ 3 km giá lên tới 300.000 đồng.

“Với nhiều người, số tiền ấy có thể chẳng đáng bao nhiêu. Ai chấp nhận thì đi, không thì thôi. Nhưng với các cô bác lớn tuổi, thu nhập hạn hẹp, số tiền ấy thực sự là gánh nặng. Chưa kể, nhiều người còn gặp vấn đề về xương khớp, việc đi bộ vài cây số là vô cùng khó khăn, vất vả. Ý nghĩ phải làm điều gì đó để san sẻ nhen nhóm trong tôi”, anh Đạt bộc bạch.

Chỉ có 7 thành viên trong tối 27/8 nhưng đã hoàn thành tới 137 chuyến xe miễn phí. Ảnh: NVCC

Ý nghĩ nhanh chóng trở thành hành động

Tối 27/8, ngay trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, nhóm chỉ có 7 thành viên nhưng đã hoàn thành tới 137 chuyến xe miễn phí. Hình ảnh những chiếc xe máy dừng lại, đón các cô bác lớn tuổi, những em nhỏ ríu rít theo bố mẹ, rồi lại nhanh chóng quay đầu đi chuyến khác, đã để lại ấn tượng đẹp trong mắt nhiều người dân.

“Tôi biết con số ấy chỉ như muối bỏ bể so với hàng triệu người đổ về Hà Nội xem sự kiện A80. Nhưng ít nhất, 137 lượt người đã bớt nhọc nhằn, chật vật và nhóm chúng tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm”, anh Đạt chia sẻ.

Nhóm thanh niên ưu tiên phục vụ xe ôm miễn phí cho người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và gia đình có con nhỏ. Ảnh: NVCC

Điều đáng quý là các bạn trẻ không coi đây như một hoạt động phô trương hay để nổi tiếng. Anh Đạt khẳng định: “Việc làm này không nhằm ‘cướp chén cơm’ của ai. Chúng tôi cũng chẳng giàu có gì, càng không có thói quen bao đồng. Chỉ đơn giản, nhóm muốn lan tỏa năng lượng tích cực, góp một phần nhỏ để làm đẹp hình ảnh Hà Nội – nơi đã cho chúng tôi công việc, những mối quan hệ thân thiết và cuộc sống hiện tại”.

Không ít người dân đã gửi lời cảm ơn chân thành đến nhóm thanh niên và dành tặng họ những lời khen như: “Hành động thật tuyệt vời”; “nhân vật truyền cảm hứng của năm khó mà thoát khỏi tay anh”, “vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại lương thiện” …

Trong ngày hội non sông rợp bóng cờ hoa, những hành động nhỏ bé của nhóm thanh niên, khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng. Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch, trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 vào ngày 30/8 tới đây, tại số 1 Trích Sài (phường Thụy Khuê, Hà Nội), nhóm sẽ huy động thêm nhiều bạn bè để phục vụ tốt hơn các cô chú lớn tuổi, mẹ bầu hay những gia đình có con nhỏ đi xem diễu binh, diễu hành trở về.

“Chúng tôi rất vui khi các bác lớn tuổi, đặc biệt là các búp măng non được trải nghiệm ngày hội lớn của dân tộc trong sự an toàn và vui vẻ”, anh Đạt nói.

Giữa dòng người hối hả, hình ảnh những chuyến xe miễn phí đã trở thành hành động đầy nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia. Trong ngày hội non sông rợp bóng cờ hoa, những hành động nhỏ bé như vậy lại càng tỏa sáng, khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng.