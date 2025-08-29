Một chủ rạp phim giảm 50% giá vé cho học sinh xem phim "Mưa đỏ"

Chiều 29/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Chí Thông – Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khi làm việc, chủ một rạp phim đã đồng ý giảm 50% giá vé cho học sinh của trường khi xem phim Mưa đỏ.

Học sinh Trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được giảm 50% giá vé xem phim Mưa đỏ. Ảnh: THPT Hướng Hóa.

Chủ rạp phim có hành động ý nghĩa đó là Phan Văn Thọ (SN 1978, trú ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị). Rạp phim của ông Thọ nằm tại số 146, đường Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá (cũ), nay là xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Ông Thông cho hay, sau khi phim Mưa đỏ được khởi chiếu, ông Thọ đã tạo điều kiện, hỗ trợ 100% giá vé cho 70 cán bộ, giáo viên Trường THPT Hướng Hóa đến xem.

Thấy phim Mưa đỏ rất hay, có ý nghĩa giáo dục lịch sử cách mạng, nhà trường bày tỏ nguyện vọng ông Thọ giảm giá vé cho hơn 1.200 học sinh của trường. Không chút do dự, ông Thọ đã đồng ý giảm 50% giá vé.

Học sinh Trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị luôn được giáo dục về lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho Tổ quốc. Ảnh: THPT Hướng Hoá.

Theo ông Thông, hiện nay nhà trường đang đề nghị học sinh đăng ký xem phim Mưa đỏ. Sau khi có danh sách, nhà trường sẽ phối hợp với chủ rạp phim bố trí cho học sinh xem phim. Sau khi xem phim, học sinh sẽ viết bài thu hoạch.

Ông Thọ cho biết, rạp phim của ông có 2 phòng chiếu, mỗi phòng 70 chỗ ngồi, khai trương hơn 1 tháng nay. Những ngày qua, phim Mưa đỏ được nhiều người quan tâm, đón xem. Giá vé phim Mưa đỏ ở rạp chiếu phim của ông Thọ bình quân khoảng 50.000 đồng/vé. Khi hỗ trợ 50% giá vé cho học sinh, ông Thọ bù lỗ 10.000 đồng/vé. Tuy vậy, để đồng hành với công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, ông Thọ rất sẵn lòng.

Rạp phim của ông Phan Văn Thọ - người giảm 50% giá vé cho học sinh xem phim Mưa đỏ. Ảnh: V.T.

“Phim Mưa đỏ có ý nghĩa giáo dục rất cao. Vì vậy, tôi muốn đồng hành cùng nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh xem phim, để hiểu thêm lịch sử hào hùng của dân tộc ta, đồng thời biết giá trị của hoà bình” – ông Thọ chia sẻ.

Được biết, Trường THPT Hướng Hóa đóng tại xã Khe Sanh – xã miền núi của tỉnh Quảng Trị. Học sinh ở trường có dân tộc Kinh, Vân Kiều – Pa Kô.