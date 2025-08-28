Tuy nhiên, bởi đây là sự kiện lớn, tập trung hàng vạn người tham gia, nguy cơ trẻ đi lạc là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đã chủ động dạy con những kỹ năng cần thiết để ứng phó nếu chẳng may không tìm thấy bố mẹ giữa đám đông.

Chị Minh Ngọc (Hà Nội), vừa cùng hai con nhỏ (6 tuổi và 9 tuổi) tham dự lễ sơ duyệt hôm 27/8, chia sẻ: “Tôi chuẩn bị cho mỗi bé một chiếc balo nhỏ riêng, bên trong có nước uống, đồ ăn nhẹ và một mảnh giấy ghi tên bố mẹ, số điện thoại liên lạc. Nếu chẳng may lạc nhau, con có thể nhờ người lớn gọi giúp”.

Chị nói thêm, đa số trẻ khi bị lạc thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, chỉ biết khóc hoặc chạy tìm mà không biết cách kêu gọi sự trợ giúp. Vì thế, việc trang bị kỹ năng cho con là điều cần thiết, giúp trẻ bình tĩnh và an toàn hơn.

Gia đình 4 người nhà chị Ngọc tham gia buổi sơ duyệt cấp nhà nước A80 vào tối 27/8 vừa qua. Ảnh: NVCC

1. Chuẩn bị trước khi ra ngoài

Trước khi đưa con tham gia những sự kiện đông người, cha mẹ nên dạy con ghi nhớ những thông tin cơ bản như tên bố mẹ, số điện thoại, địa chỉ nhà. Với trẻ nhỏ chưa đủ khả năng nhớ, phụ huynh có thể viết các thông tin này vào tờ giấy, cất trong túi áo hoặc balo của bé. Một số cha mẹ còn sáng tạo hơn khi viết số điện thoại lên cổ tay trẻ bằng bút không phai.

Ngoài ra, việc chụp ảnh con trước khi rời nhà cũng rất quan trọng. Hình ảnh con mặc đúng trang phục hôm đó sẽ giúp ích rất nhiều nếu cần nhờ lực lượng chức năng hoặc người dân hỗ trợ tìm kiếm.

Cha mẹ cũng cần dặn con luôn bám sát người lớn, nắm tay hoặc bám vào áo, không tự ý rẽ hướng. Đây là thói quen nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả để hạn chế nguy cơ đi lạc.

2. Kỹ năng khi chẳng may bị lạc

Mặc dù 2 cậu con trai nhà chị Ngọc còn nhỏ, nhưng đã sớm được bố mẹ rèn luyện kỹ năng ứng phó nếu bị lạc từ những tình huống thực tế trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

Trong trường hợp không may tách khỏi bố mẹ, điều đầu tiên trẻ cần làm là đứng yên một chỗ. Việc chạy đi tìm càng khiến khoảng cách xa hơn, gây khó khăn cho việc đoàn tụ.

Tiếp theo, cha mẹ cần dạy con nhận biết và tìm đến những người có thể tin tưởng như công an, bảo vệ, nhân viên mặc đồng phục, đeo bảng hiệu (cảnh sát, nhân viên an ninh, nhân viên khách sạn, nhà hàng...) hoặc phụ nữ đi cùng trẻ nhỏ để nhờ giúp đỡ. Khi gặp họ, trẻ cần nói to và rõ ràng: “Con bị lạc bố mẹ, nhờ cô/chú gọi giúp số điện thoại…”. Nếu chưa nhớ số, bé có thể đưa tờ giấy hoặc chỉ vào số điện thoại được viết trên tay.

Đặc biệt, phụ huynh phải nhắc con tuyệt đối không đi theo người lạ nếu không có sự xác nhận của lực lượng chức năng. Đây là “lá chắn” quan trọng giúp trẻ tránh khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn.

3. Bố mẹ cần làm khi con bị lạc?

Khi phát hiện con biến mất, phụ huynh nên quay lại ngay điểm cuối cùng từng nhìn thấy trẻ, vì nhiều em thường chỉ đứng quanh khu vực đó. Nếu sau một thời gian ngắn không thấy, cha mẹ cần nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ từ bảo vệ, công an hoặc ban tổ chức. Nhiều địa điểm tổ chức sự kiện còn có hệ thống loa phát thanh – đây cũng là kênh thông tin hữu ích để tìm trẻ lạc.

Quan trọng hơn cả, cha mẹ nên rèn luyện kỹ năng cho con ngay từ trong đời sống hàng ngày. Có thể tổ chức những buổi “giả định” như: “Nếu đi siêu thị mà không thấy bố mẹ thì con sẽ làm gì?”. Khi trẻ được thực hành nhiều lần sẽ ghi nhớ và bình tĩnh hơn khi gặp tình huống thực tế.

Không chỉ riêng các dịp lễ lớn như 2/9, việc dạy con kỹ năng ứng phó khi đi lạc còn cần thiết trong bất cứ hoàn cảnh nào: đi siêu thị, công viên, trung tâm thương mại hay thậm chí là khi đi du lịch. Mỗi kiến thức cha mẹ truyền cho con đều là một lớp “áo giáp” bảo vệ trẻ trước những tình huống bất ngờ.

Trong ngày hội lớn của dân tộc, giữa biển người rợp cờ hoa, thật trọn vẹn nếu niềm vui sum vầy không bị xáo trộn bởi nỗi lo con bị lạc. Và để làm được điều đó, không gì bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính các bậc phụ huynh.