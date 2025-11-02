Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Xã hội
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 20:21 GMT+7

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng thành "pháo đài" cho hàng trăm hộ dân tránh lũ

+ aA -
Hồ Thỏa-Lê Tập Chủ nhật, ngày 02/11/2025 20:21 GMT+7
Giữa những ngày nước lũ dâng cao, khi nhiều thôn xóm ở vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ bị chia cắt, ngôi nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành nơi trú ẩn an toàn, ấm áp cho hàng trăm hộ dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Clip: Mưa lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ phải sơ tán, các nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ và Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành điểm trú ẩn an toàn cho người dân.

Nơi trú ẩn an toàn giữa dòng nước lũ

Nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh khiến hồ Kẻ Gỗ phải tăng lưu lượng xả tràn. Nước lũ dâng cao nhanh chóng bao phủ nhiều khu dân cư vùng hạ lưu, buộc hàng nghìn hộ dân tại Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) phải rời nhà đến nơi an toàn.

Những ngôi nhà văn hoá cộng đồng vững chãi, kiên gan giữa dòng nước lũ, trở thành điểm tựa an toàn cho người dân trong những ngày mưa bão. Ảnh: PV

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), nước đã rút so với ngày trước, song nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu tới hơn 1,7m. Những con đường dẫn vào trung tâm xã bị nước lũ phủ trắng xoá, thuyền nhỏ trở thành phương tiện di chuyển duy nhất. Giữa khung cảnh ấy, Nhà văn hoá thôn Thống Nhất là nơi hàng chục hộ dân đưa phương tiện lên để tránh thiệt hại cùng một số người dân tránh trú do nhà bị ngập sâu.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân xã Cẩm Duệ phải dùng thuyền làm phương tiện di chuyển. Ảnh: PV

Trong căn phòng rộng, nền cao ráo của nhà văn hoá, hàng chục hộ dân quây quần tránh trú giữa biển nước. Người lớn tất bật nấu nướng trên những bếp ga mini, trẻ nhỏ ríu rít vui đùa ở góc phòng. Những suất cơm hộp, gói mì, chai nước sạch được chia đều cho từng người, tạo nên không khí ấm áp, thấm đượm nghĩa tình làng xóm giữa những ngày mưa lũ.

Chị Đoàn Thị Thanh, thôn Thống Nhất (xã Cẩm Duệ) chia sẻ: “Nhà tôi ngập gần đến nóc, trong nhà chỉ có hai mẹ con và bà cụ già yếu nên rất khó xoay xở. Toàn bộ đồ đạc bị ướt, hư hỏng nhiều, nhưng may mắn được chính quyền và lực lượng cứu hộ đưa đến đây kịp thời nên an toàn. Ở nhà văn hoá có đầy đủ chăn màn, mì tôm, nước sạch, bà con động viên, san sẻ với nhau nên ai cũng bớt lo lắng, không còn hoảng sợ như lúc nước mới dâng".

Người dân được bố trí trú ẩn an toàn, ấm áp trong các nhà văn hoá cộng đồng giữa vùng lũ. Ảnh: PV

Tại các điểm tránh trú, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên túc trực suốt ngày đêm, đồng thời tổ chức đội nấu ăn, thu gom rác thải và phân phát nước sạch. Nhà văn hoá trở thành trung tâm tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Cách Cẩm Duệ khoảng 5km, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) vẫn chìm trong biển nước, có nơi ngập từ 1,2-1,5m. Tại thôn An Việt là vùng trũng thấp nhất xã, tầng hai của nhà văn hoá được sử dụng làm nơi ở tạm cho những hộ dân bị ngập sâu.

Tại nhà văn hoá cộng đồng, trẻ em được bố trí không gian vui chơi, đọc sách, giúp các em vơi bớt lo lắng và giữ tinh thần lạc quan trong những ngày mưa lũ. Ảnh: PV

Ông Phạm Viết Định - Trưởng thôn An Việt cho biết: “Lực lượng cứu hộ cùng người dân thay nhau dùng thuyền nan, xuồng máy đưa nhu yếu phẩm và người già yếu đến nhà văn hoá tạm trú. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, từ mì tôm, nước uống đến chăn màn".

Từ tối 30/10, chính quyền xã đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời các hộ dân, trong đó ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Các đoàn thể thay phiên nhau nấu ăn, phát cháo nóng cho bà con trong những ngày mưa rét.

“Pháo đài” bảo vệ người dân giữa mùa nước lũ

Chị Ngô Chuyên, người dân thôn An Việt, xúc động kể: “Nước ngập mênh mông, chỉ thấy một màu trắng xoá. May mà được đón kịp thời nên giờ tôi thấy yên tâm hơn. Ở nhà văn hoá, chỗ ở sạch sẽ, có cơm nóng, nước uống, lại có người chuyện trò, động viên nhau nên thấy ấm lòng lắm".

Chị Ngô Chuyên (người dân xã Cẩm Bình), cho biết nước lũ dâng cao khiến gia đình chị bị cô lập. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu và đưa chị cùng người thân đến nơi an toàn. Ảnh: PV

Bên ngoài, lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24h, canh chừng mực nước và sẵn sàng di dời thêm người khi cần. Tầng dưới nhà văn hoá được tận dụng chứa đồ đạc, xe máy, tầng trên là chỗ nghỉ ngơi gọn gàng, ấm áp cho người dân.

Không chỉ là nơi trú ẩn, các nhà văn hoá còn trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ. Gạo, mì, nước uống, áo phao, thuốc men… được tập kết rồi phân phát tới từng hộ dân đang bị cô lập. Nhiều đoàn thiện nguyện từ Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An đã kịp thời có mặt, mang theo hàng trăm phần quà chia sẻ với người dân vùng lũ.

Ông Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (đứng giữa) cho biết, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát mực nước và sẵn sàng triển khai di dời thêm người dân nếu lũ tiếp tục dâng cao. Ảnh: PV

Ông Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, cho biết địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các nhà văn hoá cộng đồng ngay từ đầu mùa mưa: "Chúng tôi bố trí xuồng máy, ca nô ở các vùng ngập để kịp thời hỗ trợ, di chuyển người dân khi cần. Những ngôi nhà văn hoá cộng đồng được xây dựng phục vụ sinh hoạt văn hoá, giờ đây đang phát huy vai trò to lớn trong phòng chống thiên tai".

Tham khảo thêm

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m

Cảnh xúc động: Công an, bộ đội vượt lũ xiết, cứu cụ bà 75 tuổi cùng trẻ nhỏ mắc kẹt ở Hà Tĩnh

Cảnh xúc động: Công an, bộ đội vượt lũ xiết, cứu cụ bà 75 tuổi cùng trẻ nhỏ mắc kẹt ở Hà Tĩnh
4

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất "nổi hình vảy rồng" giữa miền Tây sông nước

Tại Vĩnh Long, tồn tại một ngôi nhà có nền không bằng phẳng mà nổi lên thành từng mảng hình “vảy rồng” tự nhiên. Nhiều năm qua, ngôi nhà này đã trở thành điểm đến đặc biệt thu hút, không chỉ vì vẻ độc đáo hiếm thấy, mà còn bởi câu chuyện văn hoá, địa lý và nhân sinh đằng sau từng “vảy đất” ấy.

Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Xã hội
Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Xã hội
Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng

Xã hội
Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng

Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?

Xã hội
Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?

Đọc thêm

18 thí sinh xuất sắc đoạt giải tại Chung kết phía Nam Mathnasium Championship 2025
Chuyển động Sài Gòn

18 thí sinh xuất sắc đoạt giải tại Chung kết phía Nam Mathnasium Championship 2025

Chuyển động Sài Gòn

Vượt qua nhiều đối thủ tài năng, 18 thí sinh xuất sắc nhất đã đoạt giải tại vòng Chung kết phía Nam mùa thứ 10 cuộc thi Mathnasium Championship 2025.

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'
Media

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

Media

"Hỗ trợ 300 triệu đồng không đủ để đầu tư công nghệ sấy thăng hoa", CEO Nguyễn Thị Thành Thực phát biểu tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", chỉ ra sự tản mạn trong chính sách hỗ trợ chế biến. Bà Thực cũng kiến nghị thành lập "Hiệp hội cà phê đặc sản" để nâng tầm thương hiệu Việt Nam, khi giá cà phê Robusta đang cao kỷ lục.

Động thái quân sự bất ngờ của Mỹ, Trung Quốc khiến thế giới thở phào
Thế giới

Động thái quân sự bất ngờ của Mỹ, Trung Quốc khiến thế giới thở phào

Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc, Đổng Quân, về việc thiết lập các kênh liên lạc quân sự để giải quyết xung đột và giảm leo thang bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

Làng gọi tôi về
Ký ức làng

Làng gọi tôi về

Ký ức làng

Thuần nông, nghèo, chẳng mấy danh tiếng, nhưng làng Ném Thượng bình dị (nay là khu Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã trải bao vui buồn, sướng khổ, bao đổi thay cùng đất nước.

“Người cũ” lập siêu phẩm, Đông Á Thanh Hoá thất thủ trước Thể Công Viettel
Thể thao

“Người cũ” lập siêu phẩm, Đông Á Thanh Hoá thất thủ trước Thể Công Viettel

Thể thao

Trong cuộc tái đấu đội bóng cũ Đông Á Thanh Hoá ở vòng 9 V.League 2025/2026, hậu vệ Đinh Viết Tú toả sáng với siêu phẩm vào phút 30 giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0.

AHLĐ - Chủ tịch ThaiBinh Seed: 'Giống cây trồng là vật tư quan trọng bậc nhất, thay đổi cả ngành'
Media

AHLĐ - Chủ tịch ThaiBinh Seed: "Giống cây trồng là vật tư quan trọng bậc nhất, thay đổi cả ngành"

Media

Phát biểu tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo - đề xuất 3 giải pháp cấp bách: (1) Thiết lập cơ chế phối hợp "công - tư" hiệu quả (Viện - Doanh nghiệp - Nông dân); (2) Quản lý chặt thị trường giống (đặc biệt là lúa ở ĐBSCL) để bảo vệ thương hiệu gạo Việt; (3) Đẩy nhanh Chiến lược phát triển ngành giống quốc gia đang bị chậm trễ.

Lâm Đồng lên phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh hồ Xuân Hương
Nhà nông

Lâm Đồng lên phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh hồ Xuân Hương

Nhà nông

Quá trình khảo sát, các ngành chức chức năng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng
Thể thao

Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng

Thể thao

Sau hành trình thi đấu ấn tượng và đầy cảm xúc, đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, qua đó chính thức giành quyền góp mặt tại Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tháng 11, 4 con giáp kiếm được nhiều tiền, tận hưởng một cuộc sống không áp lực tài chính, vui vẻ mỗi ngày.

Video toàn cảnh Diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói': 4 nhóm 'điểm nghẽn' về đất đai, vốn, giống và nhân lực
Video

Video toàn cảnh Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói": 4 nhóm "điểm nghẽn" về đất đai, vốn, giống và nhân lực

Video

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói 2025, nông dân xuất sắc và doanh nghiệp đã tập trung chất vấn về 4 nhóm vấn đề: Đất đai; Công nghệ; Hạ tầng; Nhân lực... Lãnh đạo Bộ, cục, vụ… trực tiếp giải đáp từng vấn đề.

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?
Bạn đọc

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?

Bạn đọc

Không ít hộ dân rơi vào tình huống đất của mình “nằm trong quy hoạch” nhưng nhiều năm chưa thấy Nhà nước thu hồi. Họ muốn xây nhà, tách thửa hoặc chuyển nhượng nhưng lại lo ngại bị coi là “trái quy định”. Vậy theo Luật Đất đai 2024, quy định mới nhất hiện nay, người sử dụng đất có quyền gì trong trường hợp này?

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ
Nhà nông

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ

Nhà nông

Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 - 2021 và định hướng đến năm 2025 (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) có mục tiêu là tổ chức lại sản xuất và hình thành các vùng chuyên trồng cây ăn trái đặc sản tập trung, trong đó có vú sữa bơ hồng, vú sữa tím (loại quả ngon đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ)...

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt
Tin tức

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Tin tức

Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam
Thể thao

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Thể thao

Nếu tính cả các cầu thủ nhập tịch, gốc Việt đã và đang còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam có thể lên tới 38,7 triệu euro.

'Bóc phốt' nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

"Bóc phốt" nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Sau khi "tố" đồng nghiệp là khách không mời tại một sự kiện, MC Thanh Thảo vừa đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Phương Thanh là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của làng điện ảnh Việt. Tiếc thay, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà đột ngột qua đời.

Một loại cá ao thân bè bè, 'tanh nhất quả đất', dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?
Nhà nông

Một loại cá ao thân bè bè, "tanh nhất quả đất", dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?

Nhà nông

Cá mè là một trong các loài cá tanh theo dân gian, điều lạ là xưa nay ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang) người ta lại hay chọn cá mè để làm gỏi cá. Gỏi cá mè Hiệp Hòa là một trong các đặc sản, món ăn dân dã nhưng hấp dẫn, đậm đà vị quê hương được phổ biến ở vùng ven sông Cầu của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (Bắc Ninh)...

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản
Thế giới

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Thế giới

Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Tokyo về việc nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae – tiếp xúc với một chính khách cấp cao của Đài Loan bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và mô tả hành động này là “nghiêm trọng”.

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?
Thể thao

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

Thể thao

BLV Quang Huy cho rằng, khi cả Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam, hàng công của “Những chiến binh Sao vàng” dưới thời HLV Kim Sang-sik sẽ thật sự đáng gờm.

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?

Đông Tây - Kim Cổ

Hạn hán kéo theo đói kém có thể thôi thúc các lực lượng quân đội nổi dậy đảo chính, ám sát và lật đổ hoàng đế La Mã.

Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?
Bạn đọc

Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, đối tượng Mai Xuân Tùng- kẻ dùng dao gây thương tích nặng cho hai nạn nhân ở Tổ dân phố 2, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị hung khí, vào phòng trọ chủ động tấn công và bỏ trốn sau hành vi cho thấy có ý chí phạm tội rõ ràng nên có thể sẽ nhận mức phạt cao nhất

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ
Pháp luật

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ

Pháp luật

Nguyễn Khắc Duy, 34 tuổi, bị Công an phường Hà Đông, bắt giữ sau khi giật chiếc iPhone 14 Pro Max của một cô gái tại khu vực chợ Bông Đỏ.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI dự báo còn mạnh lên, đến 5/11 sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan
Thể thao

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Thể thao

Võ Huy Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ 32 tuổi từng có thời gian khoác áo ĐT Việt Nam.

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị
Nhà nông

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đã đề xuất loạt kiến nghị về quy chuẩn xử lý chất thải chăn nuôi gắn với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chăn nuôi công nghệ cao.

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật
Nhà nông

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật

Nhà nông

2 nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) nằm trong số 21 Nghị quyết được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề).

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau
Xã hội

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau

Xã hội

Nhìn những đứa trẻ nghèo khó không thể viết được tên mình, 2 giáo viên về hưu ở Cà Mau đã thành lập những lớp học tình thương rồi lặn lội đi vận động học sinh về học, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên còn đường tri thức.

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi 'quên' gia hạn bảo đảm dự thầu
Kinh tế

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi "quên" gia hạn bảo đảm dự thầu

Kinh tế

Tại trang hỏi đáp của Bộ Tài chính, một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu được doanh nghiệp gửi tới nhằm được giải đáp để thực hiện đúng quy định.

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine
Thế giới

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thế giới

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn lớn tại thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar, miền Nam Nga, thiêu rụi một tàu chở dầu cùng cảng xuất khẩu của khu vực này. Đây là tuyến trung chuyển quan trọng, nơi phần lớn lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Nga được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm
Nhà đất

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận VN-Index mất hơn 43 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

4

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

5

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp