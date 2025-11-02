Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng thành "pháo đài" cho hàng trăm hộ dân tránh lũ

Clip: Mưa lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ phải sơ tán, các nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ và Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành điểm trú ẩn an toàn cho người dân.

Nơi trú ẩn an toàn giữa dòng nước lũ

Nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh khiến hồ Kẻ Gỗ phải tăng lưu lượng xả tràn. Nước lũ dâng cao nhanh chóng bao phủ nhiều khu dân cư vùng hạ lưu, buộc hàng nghìn hộ dân tại Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) phải rời nhà đến nơi an toàn.

Những ngôi nhà văn hoá cộng đồng vững chãi, kiên gan giữa dòng nước lũ, trở thành điểm tựa an toàn cho người dân trong những ngày mưa bão. Ảnh: PV

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), nước đã rút so với ngày trước, song nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu tới hơn 1,7m. Những con đường dẫn vào trung tâm xã bị nước lũ phủ trắng xoá, thuyền nhỏ trở thành phương tiện di chuyển duy nhất. Giữa khung cảnh ấy, Nhà văn hoá thôn Thống Nhất là nơi hàng chục hộ dân đưa phương tiện lên để tránh thiệt hại cùng một số người dân tránh trú do nhà bị ngập sâu.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân xã Cẩm Duệ phải dùng thuyền làm phương tiện di chuyển. Ảnh: PV

Trong căn phòng rộng, nền cao ráo của nhà văn hoá, hàng chục hộ dân quây quần tránh trú giữa biển nước. Người lớn tất bật nấu nướng trên những bếp ga mini, trẻ nhỏ ríu rít vui đùa ở góc phòng. Những suất cơm hộp, gói mì, chai nước sạch được chia đều cho từng người, tạo nên không khí ấm áp, thấm đượm nghĩa tình làng xóm giữa những ngày mưa lũ.

Chị Đoàn Thị Thanh, thôn Thống Nhất (xã Cẩm Duệ) chia sẻ: “Nhà tôi ngập gần đến nóc, trong nhà chỉ có hai mẹ con và bà cụ già yếu nên rất khó xoay xở. Toàn bộ đồ đạc bị ướt, hư hỏng nhiều, nhưng may mắn được chính quyền và lực lượng cứu hộ đưa đến đây kịp thời nên an toàn. Ở nhà văn hoá có đầy đủ chăn màn, mì tôm, nước sạch, bà con động viên, san sẻ với nhau nên ai cũng bớt lo lắng, không còn hoảng sợ như lúc nước mới dâng".

Người dân được bố trí trú ẩn an toàn, ấm áp trong các nhà văn hoá cộng đồng giữa vùng lũ. Ảnh: PV

Tại các điểm tránh trú, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên túc trực suốt ngày đêm, đồng thời tổ chức đội nấu ăn, thu gom rác thải và phân phát nước sạch. Nhà văn hoá trở thành trung tâm tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Cách Cẩm Duệ khoảng 5km, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) vẫn chìm trong biển nước, có nơi ngập từ 1,2-1,5m. Tại thôn An Việt là vùng trũng thấp nhất xã, tầng hai của nhà văn hoá được sử dụng làm nơi ở tạm cho những hộ dân bị ngập sâu.

Tại nhà văn hoá cộng đồng, trẻ em được bố trí không gian vui chơi, đọc sách, giúp các em vơi bớt lo lắng và giữ tinh thần lạc quan trong những ngày mưa lũ. Ảnh: PV

Ông Phạm Viết Định - Trưởng thôn An Việt cho biết: “Lực lượng cứu hộ cùng người dân thay nhau dùng thuyền nan, xuồng máy đưa nhu yếu phẩm và người già yếu đến nhà văn hoá tạm trú. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, từ mì tôm, nước uống đến chăn màn".

Từ tối 30/10, chính quyền xã đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời các hộ dân, trong đó ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Các đoàn thể thay phiên nhau nấu ăn, phát cháo nóng cho bà con trong những ngày mưa rét.

“Pháo đài” bảo vệ người dân giữa mùa nước lũ

Chị Ngô Chuyên, người dân thôn An Việt, xúc động kể: “Nước ngập mênh mông, chỉ thấy một màu trắng xoá. May mà được đón kịp thời nên giờ tôi thấy yên tâm hơn. Ở nhà văn hoá, chỗ ở sạch sẽ, có cơm nóng, nước uống, lại có người chuyện trò, động viên nhau nên thấy ấm lòng lắm".

Chị Ngô Chuyên (người dân xã Cẩm Bình), cho biết nước lũ dâng cao khiến gia đình chị bị cô lập. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu và đưa chị cùng người thân đến nơi an toàn. Ảnh: PV

Bên ngoài, lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24h, canh chừng mực nước và sẵn sàng di dời thêm người khi cần. Tầng dưới nhà văn hoá được tận dụng chứa đồ đạc, xe máy, tầng trên là chỗ nghỉ ngơi gọn gàng, ấm áp cho người dân.

Không chỉ là nơi trú ẩn, các nhà văn hoá còn trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ. Gạo, mì, nước uống, áo phao, thuốc men… được tập kết rồi phân phát tới từng hộ dân đang bị cô lập. Nhiều đoàn thiện nguyện từ Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An đã kịp thời có mặt, mang theo hàng trăm phần quà chia sẻ với người dân vùng lũ.

Ông Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (đứng giữa) cho biết, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát mực nước và sẵn sàng triển khai di dời thêm người dân nếu lũ tiếp tục dâng cao. Ảnh: PV

Ông Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, cho biết địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các nhà văn hoá cộng đồng ngay từ đầu mùa mưa: "Chúng tôi bố trí xuồng máy, ca nô ở các vùng ngập để kịp thời hỗ trợ, di chuyển người dân khi cần. Những ngôi nhà văn hoá cộng đồng được xây dựng phục vụ sinh hoạt văn hoá, giờ đây đang phát huy vai trò to lớn trong phòng chống thiên tai".