Hải Phòng sau sáp nhập có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân/năm của mỗi HTX là mấy tỷ?

Ngày 31/10, tại xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và Liên minh Hợp tác xã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp – hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững tại thành phố Hải Phòng”.

Tọa đàm có sự tham dự của hơn 100 đại biểu, đại diện các sở, ngành, viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các giải pháp thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi xanh trong nông nghiệp.

Tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp – hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững tại thành phố Hải Phòng”. Ảnh KNHP.

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện các cơ quan chuyên môn nhấn mạnh, kinh tế tập thể, hợp tác xã là trụ cột quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiện đại và bền vững, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hiện nay, Hải Phòng có 704 hợp tác xã nông nghiệp, với 179.200 thành viên và 10.028 lao động thường xuyên. Doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận 27 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/lao động/tháng. Trong đó, 555 HTX đang hoạt động (chiếm 78,8%), 10 HTX mới thành lập, còn 139 HTX tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động. Ngoài ra, thành phố có 1.170 trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trại, đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất nông nghiệp.

Chương trình OCOP Hải Phòng đã có 855 sản phẩm được công nhận, trong đó 8 sản phẩm đạt 5 sao, 171 sản phẩm 4 sao và 467 sản phẩm 3 sao; tạo nền tảng vững chắc để các HTX tham gia phát triển chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Với 173.430 ha đất nông nghiệp (trong đó 77.189 ha đất lúa, 63.487 ha rau màu, 28.248 ha cây ăn quả), Hải Phòng có điều kiện thuận lợi để hình thành các HTX chuyên ngành, sản xuất tập trung gắn với chuyển đổi xanh.

Tại tọa đàm, nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả được chia sẻ, tiêu biểu như HTX trồng rau an toàn, HTX hoa cây cảnh, HTX sản xuất lúa hàng hóa, HTX nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao…

Nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp đổi mới quản trị, nâng cao năng lực điều hành, minh bạch tài chính, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc trong sản xuất – tiêu thụ nông sản.

Cũng tại toạ đàm các đại biểu đã thảo với các nội dung, tháo gỡ vướng mắc về Luật HTX năm 2023, cơ chế hỗ trợ vốn, đất đai, thị trường, xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy liên kết “4 nhà” (Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Nông dân) trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tọa đàm là diễn đàn quan trọng để kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị nông nghiệp, góp phần định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp Hải Phòng theo hướng sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của thành phố.