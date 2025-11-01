Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:45 GMT+7

Hải Phòng sau sáp nhập có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân/năm của mỗi HTX là mấy tỷ?

+ aA -
Nguyễn Đại Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:45 GMT+7
Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp – hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững”. Theo đó Hải Phòng có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận 27 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/lao động/tháng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Ngày 31/10, tại xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và Liên minh Hợp tác xã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp – hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững tại thành phố Hải Phòng”.

Tọa đàm có sự tham dự của hơn 100 đại biểu, đại diện các sở, ngành, viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các giải pháp thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi xanh trong nông nghiệp.

Tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp – hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững tại thành phố Hải Phòng”. Ảnh KNHP.

Sáp nhập thành công Hưng Yên, Thái Bình, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh mới tạo ra 10 tỷ USD xuất khẩu

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện các cơ quan chuyên môn nhấn mạnh, kinh tế tập thể, hợp tác xã là trụ cột quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiện đại và bền vững, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hiện nay, Hải Phòng có 704 hợp tác xã nông nghiệp, với 179.200 thành viên và 10.028 lao động thường xuyên. Doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận 27 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/lao động/tháng. Trong đó, 555 HTX đang hoạt động (chiếm 78,8%), 10 HTX mới thành lập, còn 139 HTX tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động. Ngoài ra, thành phố có 1.170 trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trại, đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất nông nghiệp.

Chương trình OCOP Hải Phòng đã có 855 sản phẩm được công nhận, trong đó 8 sản phẩm đạt 5 sao, 171 sản phẩm 4 sao và 467 sản phẩm 3 sao; tạo nền tảng vững chắc để các HTX tham gia phát triển chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Với 173.430 ha đất nông nghiệp (trong đó 77.189 ha đất lúa, 63.487 ha rau màu, 28.248 ha cây ăn quả), Hải Phòng có điều kiện thuận lợi để hình thành các HTX chuyên ngành, sản xuất tập trung gắn với chuyển đổi xanh.

Tại tọa đàm, nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả được chia sẻ, tiêu biểu như HTX trồng rau an toàn, HTX hoa cây cảnh, HTX sản xuất lúa hàng hóa, HTX nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao…

"Đồ cổ, cổ vật" hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?

Nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp đổi mới quản trị, nâng cao năng lực điều hành, minh bạch tài chính, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc trong sản xuất – tiêu thụ nông sản.

Cũng tại toạ đàm các đại biểu đã thảo với các nội dung, tháo gỡ vướng mắc về Luật HTX năm 2023, cơ chế hỗ trợ vốn, đất đai, thị trường, xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy liên kết “4 nhà” (Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Nông dân) trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tọa đàm là diễn đàn quan trọng để kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị nông nghiệp, góp phần định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp Hải Phòng theo hướng sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của thành phố.

Tham khảo thêm

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý 'ngại' bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý "ngại" bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường

Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ

Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Công nghệ nuôi cá rô phi của Việt Nam đã giúp một vùng đất trở thành “thủ phủ” thủy sản của Cuba, góp phần giải bài toán an ninh lương thực cho quốc đảo Caribe. Mỗi kilogam cá rô phi Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công đã tiết kiệm cho Cuba 2 USD nhập khẩu.

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Nhà nông
Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Philippines và Indonesia có động thái mới về lúa gạo, Chủ tịch VFA đề xuất 3 vấn đề "nóng"

Nhà nông
Philippines và Indonesia có động thái mới về lúa gạo, Chủ tịch VFA đề xuất 3 vấn đề 'nóng'

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Nhà nông
Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Loài cá tưởng bình dân lại tốt ngang cá hồi, Trung Quốc nuôi nhiều, Mỹ mua lắm, Việt Nam nuôi ở đâu?

Nhà nông
Loài cá tưởng bình dân lại tốt ngang cá hồi, Trung Quốc nuôi nhiều, Mỹ mua lắm, Việt Nam nuôi ở đâu?

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 1/11: Biến động khó lường
Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/11: Biến động khó lường

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đều tăng mạnh, biến động khó lường. Trong khi, giá vàng thế giới đang ổn định trở lại.

Giới trẻ và du khách hóa trang kỳ quái, háo hức đổ về phố cổ Hà Nội đón Halloween
Ảnh

Giới trẻ và du khách hóa trang kỳ quái, háo hức đổ về phố cổ Hà Nội đón Halloween

Ảnh

Tối 31/10, không khí Halloween tràn ngập khắp trung tâm Hà Nội khi rất đông giới trẻ và du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Gươm, phố Tạ Hiện, Mã Mây… hóa trang trong những bộ trang phục kỳ quái.

TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM triển khai lấy ý kiến người dân về ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận tinh thần đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19, dự kiến xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh khen thưởng đột xuất 6 cán bộ công an Thủ đô
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh khen thưởng đột xuất 6 cán bộ công an Thủ đô

Tin tức

5 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và 1 cán bộ công an phường đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen thưởng đột xuất.

Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm
Xã hội

Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm

Xã hội

Ngoài các đối tượng công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức thì công chức, viên chức, lao động bình thường cũng có quyền được nghỉ hưu sớm nếu đáp ứng đủ một số điều kiện.

Nhà 3 tầng hình chữ L thiết kế đúng tinh thần “nghỉ dưỡng tại gia” với hồ bơi trung tâm và vườn xanh
Nhà đất

Nhà 3 tầng hình chữ L thiết kế đúng tinh thần “nghỉ dưỡng tại gia” với hồ bơi trung tâm và vườn xanh

Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng rộng 500 m2 gây ấn tượng bởi thiết kế mái dốc nhẹ, kết cấu thép lộ thiên và vật liệu tự nhiên. Mặt bằng chữ L bao quanh hồ bơi và sân vườn mang lại không gian nghỉ dưỡng chan hòa cùng thiên nhiên.

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh
Kinh tế

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh

Kinh tế

Sáng nay ngày 1/11, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã chính thức cất cánh đến Phú Quốc, đánh dấu bước khởi đầu cho hãng hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam.

Nóng vùng biển Caribe, Venezuela đề nghị Nga, Trung Quốc hỗ trợ quân sự
Thế giới

Nóng vùng biển Caribe, Venezuela đề nghị Nga, Trung Quốc hỗ trợ quân sự

Thế giới

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đã yêu cầu Nga, Trung Quốc và Iran hỗ trợ quân sự - trong đó đặc biệt đề nghị Nga cung cấp tên lửa, radar và hỗ trợ sửa chữa máy bay chiến đấu, giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe - theo báo Mỹ The Washington Post.

Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%
Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%

Nhà đất

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần 27 - 31/10 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 55 điểm về 1.639,65 điểm, đánh dấu chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp.

EVN hỗ trợ nhân dân TP Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử
Doanh nghiệp

EVN hỗ trợ nhân dân TP Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử
6

Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ nhân dân thành phố Huế 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của cơn lũ lịch sử xảy ra trong những ngày cuối tháng 10/2025.

'Ông lớn' xây dựng bất động sản Coteccons báo lãi cao nhất 27 quý, hệ số nợ cao
Nhà đất

'Ông lớn' xây dựng bất động sản Coteccons báo lãi cao nhất 27 quý, hệ số nợ cao

Nhà đất

Coteccons mở đầu năm tài chính 2026 đầy ấn tượng khi doanh thu tăng 57%, lợi nhuận sau thuế gấp hơn 3 lần cùng kỳ, đạt gần 295 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ 2019, dù dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì

Văn hóa - Giải trí

Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì… là những thông tin “hot” của bản tin showbiz 24h.

Người trẻ thích mê cây cảnh độc lạ như bộ xương nhảy múa này, mang tài lộc, may mắn cho gia đình
Gia đình

Người trẻ thích mê cây cảnh độc lạ như bộ xương nhảy múa này, mang tài lộc, may mắn cho gia đình

Gia đình

Cây cảnh giống như những chiếc chai nhỏ xíu dính lại với nhau, lại như bộ xương khô đang múa vũ đạo của riêng mình, với những bông hoa vàng cam độc đáo.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Để TP.HCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế, cần những đột phá then chốt
Chuyển động Sài Gòn

PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Để TP.HCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế, cần những đột phá then chốt

Chuyển động Sài Gòn

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng TP.HCM cần thể chế linh hoạt, hạ tầng đồng bộ và nhân lực chất lượng cao để tạo đột phá, vươn tầm siêu đô thị quốc tế.

Khám phá Lô Lô Chải, nơi địa đầu Tổ quốc được vinh danh 'Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025'
Ảnh

Khám phá Lô Lô Chải, nơi địa đầu Tổ quốc được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025"

Ảnh

Lô Lô Chải một trong những thôn ở điểm đầu Tổ quốc, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho du khách. Đây cũng là thôn vinh dự được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025.

Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine
Thế giới

Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine sau khi đánh giá rằng việc này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ, để lại quyết định chính trị cuối cùng cho Tổng thống Donald Trump, CNN dẫn nguồn các quan chức Mỹ và Châu Âu cho biết.

Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Vào chuỗi tăng giá mới
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Vào chuỗi tăng giá mới

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay bất ngờ tăng trở lại sau phiên lao dốc ngày cuối tháng 10.

Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?
Nhà nông

Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?

Nhà nông

Giữa vùng quê chiêm trũng làng Đại Hoàng, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, làng Đại Hoàng thuộc xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân) khói bếp củi kho cá vẫn cuộn lên mang theo hương thơm nồng nàn của những niêu cá kho đang sôi liu riu.

Sáp nhập thành công Hưng Yên, Thái Bình, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh mới tạo ra 10 tỷ USD xuất khẩu
Nhà nông

Sáp nhập thành công Hưng Yên, Thái Bình, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh mới tạo ra 10 tỷ USD xuất khẩu

Nhà nông

10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hưng Yên mới (sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên trước đây) ước đạt gần 10 tỷ USD. Con số phản ánh nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và cho thấy nền tảng nội lực của kinh tế địa phương đang ngày càng vững chắc.

Công ước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hợp tác toàn cầu với 'cuộc chiến' tội phạm mạng thời AI
Tin tức

Công ước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hợp tác toàn cầu với "cuộc chiến" tội phạm mạng thời AI

Tin tức

Chuyên gia cho rằng việc lựa chọn Việt Nam làm điểm khởi đầu cho công ước thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào năng lực đối ngoại và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với an ninh mạng toàn cầu.

Bác sĩ ngỡ ngàng khi xem đơn thuốc chữa ho, nghẹt mũi từ ChatGPT
Xã hội

Bác sĩ ngỡ ngàng khi xem đơn thuốc chữa ho, nghẹt mũi từ ChatGPT

Xã hội

Hình ảnh người phụ nữ mang đơn thuốc hỏi ChatGPT với triệu chứng ho, nghẹt và chảy nước mũi tới cửa hiệu mua thuốc khiến bác sĩ tỏ ra ngỡ ngàng và không khỏi lo lắng về việc coi thường sức khỏe, tiềm ẩn rủi ro.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt
Bạn đọc

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Bạn đọc

Thanh tra CP chỉ rõ, hàng loạt vi phạm tại Bộ Ngoại giao, Ban Quản lý dự án, Cục Quản trị - Tài vụ cùng các cá nhân, đơn vị liên quan đến Dự án xây dựng trụ sở Bộ này là cố ý, được xác lập ngay từ giai đoạn chuẩn bị lập dự án đầu tư. Đặc biệt có dấu hiệu cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt dự án.

Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ

Văn hóa - Giải trí

Sinh năm 1945, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết là một trong những tên tuổi lớn của nghệ thuật cải lương Việt Nam, được mệnh danh là “cải lương chi bảo”.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư tài sản mã hoá có thể thiệt hại
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư tài sản mã hoá có thể thiệt hại

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư vào tiền mã hoá có thể mất tiền, đặc biệt Việt Nam nhiều năm qua vẫn đang tồn tại trong “vùng xám pháp lý”.

Khu vườn 2.000m² đất, một người TPHCM trồng hoa kiểu gì mà vẫn ra tiền tỷ?
Nhà nông

Khu vườn 2.000m² đất, một người TPHCM trồng hoa kiểu gì mà vẫn ra tiền tỷ?

Nhà nông

Ông Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư chi bộ 10, Đảng bộ xã Bình Chánh (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Chánh, Tân Quý Tây, An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) trồng các loại hoa như dạ yến thảo, dừa cạn, cát tường, thu hải đường… chỉ trên 2.000m2 đất của khu vườn, mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.

'Đồ cổ, cổ vật' hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?
Nhà nông

"Đồ cổ, cổ vật" hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?

Nhà nông

Ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Phú Thiện trước đây), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những "cổ vật, đồ cổ" là “ký ức triệu năm”-gỗ hóa thạch còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng 'khu vực tử thần' ở mặt trận
Thế giới

Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng "khu vực tử thần" ở mặt trận

Thế giới

Cái gọi là "khu vực tử thần" dọc theo đường tiếp xúc, nơi mọi vật thể chuyển động đều bị phá hủy từ trên không, đã mở rộng lên 20 km do mật độ máy bay không người lái của Nga ngày càng tăng.

Cà phê Đắk Lắk sắp thu hái đến nơi, một người đàn ông liên tiếp phá khóa trộm cắp ban đêm
Nhà nông

Cà phê Đắk Lắk sắp thu hái đến nơi, một người đàn ông liên tiếp phá khóa trộm cắp ban đêm

Nhà nông

Công an phường Tân An (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Cát Dương (37 tuổi), đối tượng có 4 tiền án về trộm cắp tài sản. Giáp mùa thu hoạch cà phê Đắk Lắk, Dương liên tiếp phá khóa nhà dân lúc nửa đêm, trộm hơn 180kg cà phê đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Trăn trở chuyện làm giàu từ trồng mận hữu cơ, đề xuất về AI, kiểm soát hàng giả
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Trăn trở chuyện làm giàu từ trồng mận hữu cơ, đề xuất về AI, kiểm soát hàng giả

Nhà nông

Gửi về Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025, Hội Nông dân các xã, phường trên cả nước đã có chia sẻ thiết thực về những khó khăn, thách thức của địa phương, đề xuất nhiều nội dung về nông nghiệp hữu cơ, kiểm soát hàng giả, trí tuệ nhân tạo (AI)... Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt được hai đơn vị giao trực tiếp tổ chức Diễn đàn.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

4

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

5

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine