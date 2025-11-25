Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 25/11/2025 06:28 GMT+7

Hải Phòng triển khai Dự án vốn đầu tư hơn 1.420 tỷ đồng, cung ứng gần 1.400 căn nhà ở xã hội

Thứ ba, ngày 25/11/2025 06:28 GMT+7
UBND TP. Hải Phòng vừa quyết định giao chủ đầu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư và khu công nhân Tân Trường. Dự án có tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng, cung ứng gần 1.400 căn nhà ở xã hội và khu nhà thương mại.
Hải Phòng giao gần 3 ha đất thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Tân Trường

Mới đây, UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc giao Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản Nam Đô thực hiện Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường.

Dự án tọa lạc lại xã Mao Điền, có quy mô hơn 2,97 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.420 tỷ đồng. Trong đó, đất nhà ở xã hội hơn 0,53 ha được giao trong 15 năm có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất; đất ở thương mại hơn 0,49 ha cũng giao trong 15 năm có thu tiền sử dụng đất. Người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ chung cư và quyền sử dụng đất của dự án đều được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Ngoài ra, quỹ đất dự án còn được sử dụng xây dựng công trình công cộng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh,…

Phối cảnh khu công nghiệp Tân Trường.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản Nam Đô có trách nhiệm đầu tư, xây dựng theo quy hoạch và dự án đầu tư được phê duyệt. Sau khi hoàn thành nghiệm thu, tổ chức bàn giao lại cho Ban quản trị (nếu nhà chung cư có Ban quản trị) hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện quản lý vận hành theo quy định.

Được biết, dự án nhà ở xã hội gồm 4 công trình, mỗi công trình cao 20 tầng, 1 tầng hầm, 1 tum, cung ứng khoảng 1.388 căn hộ với diện tích từ 25 - 70 m2. Ngoài ra còn có 52 công trình nhà ở thương mại cao 5 tầng (xây thô và hoàn thiện mặt ngoài); công trình nhà sinh hoạt cộng đồng cao 2 tầng; hạ tầng kỹ thuật; xây xanh cảnh quan;…

Trước đó, Hải Phòng liên tiếp công bố giá bán tại 4 Dự án nhà ở xã hội.

Đầu tiên là Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng do liên danh Newland - NHS làm chủ đầu tư, trong đó Newland là đơn vị đại diện. Dự án cung ứng 1.479 căn nhà ở xã hội, giá bán tạm tính là 17,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT, chưa gồm phí bảo trì theo quy định).

Tiếp theo là Dự án Khu nhà ở thương mại tại Tổ dân phố Phạm Dùng, phường Hồng An, TP. Hải Phòng. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng - tiền thân là Công ty CP Him Lam Hải Phòng - thành viên Tập đoàn Him Lam. Theo công bố, dự án có 346 căn nhà ở xã hội, diện tích từ 40,4 - 54,5 m2, giá bình quân khoảng 18,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì).

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Hải Phòng cũng đã công khai giá bán nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River do Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Dự án cung cấp khoảng 441 căn nhà ở xã hội, giá bán tạm tính từ 16 - 17 triệu đồng/m2.

Cuối cùng là dự án khu nhà ở thương mại tại Tổ dân phố Phạm Dùng, phường Hồng An, quận An Dương (nay là phường Hồng An, TP. Hải Phòng). Dự án do Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng làm chủ đầu tư, cung ứng khoảng 346 căn nhà ở xã hội với giá bán là 18,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm phí bảo trì chung cư theo quy định.

Trong năm 2025, TP. Hải Phòng được Thủ tướng giao chỉ tiêu hoàn thành 10.694 căn nhà ở xã hội. Dự kiến hết năm 2025, thành phố hoàn thành 10.775 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khu vực phía Đông có 8.570 căn hoàn thành, phía Tây có 2.205 căn hoàn thành xây dựng, qua đó vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao.

