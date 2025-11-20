Handico và Viglacera mở đợt tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung: Quy trình mới đảm bảo công bằng

Liên danh chủ đầu tư điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ

Liên danh Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP đã chính thức triển khai đợt tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua và thuê nhà tại Dự án Nhà ở xã hội CT3, thuộc Khu nhà ở xã hội ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội.

Theo kế hoạch, đợt nhận hồ sơ kéo dài từ 17/11/2025 đến hết ngày 03/01/2026. Trước đó, chủ đầu tư đã công bố đầy đủ đối tượng, quy trình, thành phần hồ sơ cùng các hướng dẫn chi tiết theo đúng quy định Nhà nước, đồng thời nâng cấp toàn bộ quy trình tiếp nhận theo hướng hiện đại - minh bạch - giảm tải tối đa thời gian chờ đợi.

Ngày 17/11/2025 - ngày đầu tiên nhận hồ sơ, tại điểm tiếp nhận ở Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc, hàng trăm người dân đã chờ đợi xuyên đêm chỉ để mong có cơ hội nộp hồ sơ mua nhà.

Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, biển hướng dẫn, phân luồng và lực lượng điều phối, mọi hoạt động diễn ra trật tự và thuận lợi.

Người dân nộp hồ sơ Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.

Cùng với đó, chủ đầu tư đã tái thiết quy trình ngay trước giờ mở cửa nhằm đảm bảo công bằng. Hệ thống bấm số tự động, kiểm tra CCCD và quy định không bấm hộ được triển khai với cam kết của chủ đầu tư: Hồ sơ ngày đầu hay ngày cuối đều có giá trị như nhau.



Quy trình gồm 6 bước mạch lạc: Khách hàng chuẩn bị hồ sơ; bấm máy lấy số thứ tự; Chủ đầu tư hẹn thời điểm nộp; tiếp nhận hồ sơ; bốc thăm hoặc thỏa thuận loại căn hộ; ký hợp đồng. Việc áp dụng mã số thứ tự, lịch hẹn rõ ràng và phân luồng tiếp đón giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng tập trung đông người, đồng thời cải thiện đáng kể trải nghiệm của người dân khi làm thủ tục.



Đây được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong cách thức tổ chức nhận hồ sơ nhà ở xã hội, thể hiện sự chủ động đổi mới của Liên danh chủ đầu tư.

Người dân được hướng dẫn lấy số tại máy bấm số.

Ban Tổ chức còn phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương để đảm bảo an ninh – an toàn trong suốt quá trình tiếp nhận. Sự chuyên nghiệp này đã tạo được niềm tin lớn từ người dân, phản ánh nỗ lực cải tiến của Liên danh Handico - Viglacera trong lĩnh vực nhà ở xã hội.

Tổng số căn hộ của tòa CT3 có 1.104 căn, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội và 175 căn hộ thương mại. Giá bán tạm tính căn hộ nhà ở xã hội (đã bao gồm VAT và phí bảo trì) là 18.400.000 đồng/m2; giá cho thuê tạm tính 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua tạm tính 312.860 đồng/m2/tháng, thời gian thuê mua là 5 năm.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

Dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân bởi vị thế tiên phong trong phân khúc nhà ở xã hội nhờ hai yếu tố cốt lõi: Chất lượng nhà ở xã hội tốt nhất và giá bán tốt nhất tại Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Dự án mang đến cơ hội sở hữu nhà ở cho đông đảo đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự án góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho dân cư trong khu vực, đặc biệt là các đối tượng cán bộ công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng... có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh - xã hội của thành phố Hà Nội.

Liên danh chủ đầu tư khẳng định “3 nhất” đối với dự án: Tiến độ thi công nhanh nhất; Chất lượng nhà ở xã hội tốt nhất; Giá bán tốt nhất trên thị trường Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Khối lượng thi công đến hiện tại đã đạt trên 30%, là một trong những dự án nhà ở xã hội đảm bảo tốt tiến độ trong số các dự án được khởi công trong năm nay.