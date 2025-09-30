Hàng loạt ô tô "chết đuối" nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau trận mưa kinh hoàng

Sáng ngày 30/9, sau khi trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) ngớt dần, một "di chứng" đau xót và tốn kém đã hiện ra khắp các tuyến phố trũng của Thủ đô: hình ảnh hàng loạt xe ô tô, trong đó có không ít xe sang tiền tỷ, bị chết máy, nằm bất động trong dòng nước.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn Hà Nội có mưa rải rác từ thời điểm 7 giờ đến 11 giờ và mưa tập trung với cường độ lớn từ 11 giờ đến 13 giờ (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút).
Dựa trên bảng đo lượng mưa, một số nơi ghi nhận có lượng mưa rất lớn như Phường Ô Chợ Dừa 319 mm, xã Vĩnh Thanh 310 mm, phường Hai Bà Trưng 195 mm, phường Tây Hồ 128 mm, Thanh Liệt 165 mm, Thanh Trì 166 mm, Văn Miêu 158 mm.
Mực nước các sông, hồ điều hòa đều lên cao: Hồ Hoàn Kiếm lên đến 7.92m, sông Tô Lịch 6.11m, hồ Tây 6.06m…
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến trưa ngày 30/9 đã khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu trong nước. Để ngăn nước vào nhà, người dân tại các "rốn ngập" đã chủ động dùng đủ mọi vật dụng để dựng lên những con đập, rào chắn tạm bợ nhằm ngăn nước tràn vào nhà.
Ảnh hưởng cơn bão số 10, hàng loạt chuyến bay đến/đi các sân bay khu vực miền Trung đã bị ảnh hưởng buộc phải huỷ khai thác hoặc chuyển hướng hạ cánh. Ngoài ra, một số công trình trong các sân bay cũng bị thiệt hại.
Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại cá nước ngọt như: cá diêu hồng, cá rô phi, cá chép, cá lăng…nuôi trên sông La Ngà, sông Đồng Nai, sông Bé ở tỉnh Đồng Nai thường ổn định ở mức cao. Người nuôi cá lồng bè thu lợi nhuận tốt nên yên tâm đầu tư cho vụ nuôi mới.
Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza đang “gần hơn bao giờ hết”, sau khi ông Netanyahu đồng ý với một kế hoạch 20 điểm đưa ra các thông số của lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên kế hoạch vẫn còn nhiều điểm mơ hồ.
Sau các dự án “bom tấn” Ocean City, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park,… “đại bàng” Vinhomes tiếp tục sải cánh về Tây Bắc TP.HCM với dự án Vinhomes Green City quy mô gần 200 ha. Với hệ tiện ích “all-in-life” hiếm có cùng hạ tầng vùng đang bứt tốc, Vinhomes Green City được kỳ vọng trở thành tâm điểm an cư, đầu tư, kinh doanh tại cửa ngõ mới của TP.HCM.
Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bước vào ngày làm việc thứ nhất (phiên trù bị) với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất cao với chủ đề và mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành TP trực thuộc Trung ương.
Anh Đoàn Minh Duệ, tổ dân phố Sa Pả 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai - tài xế trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa - cho biết, vụ sạt lở xảy ra quá bất ngờ, khi anh cùng 2 người khác đang trên đường đi làm về.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh đề xuất các sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream cần chịu trách nhiệm chủ động bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm được quảng bá qua thuật toán của họ là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Đồng Nai phải kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10% mỗi năm, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, xây dựng 4 vùng trọng điểm, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.
Nuôi ong lấy mật là một trong những cách khai thác tiềm năng, lợi thế tại địa phương, góp phần tăng thu nhập, giúp người dân ở tỉnh Quảng Trị tăng thu nhập. Điều đặc biệt khi nuôi ong lấy mật là số vốn hạn hẹp, nuôi ong lại không tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi bởi loài côn trùng này "tự làm tự ăn"...
UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất công bỏ hoang, bị lấn chiếm, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, góp phần chỉnh trang đô thị sau sáp nhập.