Hàng loạt ô tô "chết đuối" nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau trận mưa kinh hoàng

Video: Mưa kinh hoàng, Hà Nội nhiều nơi ngập sâu, tắc đường khiến người đi đường "chôn chân" nhiều giờ trên đường.

Do ảnh hưởng từ bão số 10 (Bualoi), tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa lớn trên diện rộng từ tối 29/9 đến sáng sớm nay. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo tại nhiều khu vực ngập sâu như Mỹ Đình, Đại lộ Thăng Long.

Theo ghi nhận của Dân Việt tại đường Dương Đình Nghệ, xuất hiện nhiều ô tô nằm la liệt, bất động. Từ những chiếc xe phổ thông vài trăm triệu đến những chiếc xe sang trị giá hàng tỷ đồng, tất cả đều trở thành "nạn nhân" của trận ngập do ảnh hưởng của hoàn lưu bão "Bualoi".

Nước ngập quá bánh xe, đèn cảnh báo nhấp nháy trong vô vọng, còn chủ xe thì bất lực đứng trên vỉa hè gọi điện thoại cầu cứu.

Một xe khách 16 chỗ bị chết máy trên đường Mễ Trì.

Tại phố Duy Tân, một xe ô tô 4 chỗ gầm thấp không thể di chuyển qua vùng nước ngập sâu và đành "chết đuối", chờ cứu hộ.

Lúc này, chỉ những chiếc xe bán tải đã "độ" mới dám di chuyển qua những nơi ngập sâu.

Một xe cấp cứu chết máy và đang được sửa ngay tại đường trước tòa nhà Keangnam Landmark 72 Phạm Hùng.

Những chiếc xe cứu hộ hoạt động hết công suất trên đường phố Hà Nội.

Tại đại lộ Thăng Long, trước bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nước ngập sâu hàng mét, nhiều phương tiện ô tô, xe máy phải quay đầu.

Đáng chú ý, những chiếc xe buýt điện cũng không dám liều mình qua khu vực ngập sâu này.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn Hà Nội có mưa rải rác từ thời điểm 7 giờ đến 11 giờ và mưa tập trung với cường độ lớn từ 11 giờ đến 13 giờ (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút). Dựa trên bảng đo lượng mưa, một số nơi ghi nhận có lượng mưa rất lớn như Phường Ô Chợ Dừa 319 mm, xã Vĩnh Thanh 310 mm, phường Hai Bà Trưng 195 mm, phường Tây Hồ 128 mm, Thanh Liệt 165 mm, Thanh Trì 166 mm, Văn Miêu 158 mm. Mực nước các sông, hồ điều hòa đều lên cao: Hồ Hoàn Kiếm lên đến 7.92m, sông Tô Lịch 6.11m, hồ Tây 6.06m…