Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian "ở ẩn", hé lộ cuộc sống hiện tại

Giảm nghèo ở Đồng Yên - Khi vị ngọt cây ăn quả thấm sâu vào đất nghèo (Bài 1)
Nếu như trước đây, nhắc đến xã Đồng Yên (Tuyên Quang), người ta thường nghĩ về những triền đồi cằn cỗi, nơi cây ngô, cây sắn sinh sống, thì nay, vùng đất ấy đã khoác lên mình gam màu hoàn toàn mới. Màu vàng óng ả của những vườn cam trĩu trịt, màu đỏ rực của thanh long ruột đỏ trong ánh đèn đêm đã dệt nên bức tranh no ấm cho vùng quê này. Câu chuyện giảm nghèo ở Đồng Yên là hành trình thay đổi tư duy của những nông dân dám nghĩ, dám làm.