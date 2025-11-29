Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 14:45 GMT+7

Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian "ở ẩn", hé lộ cuộc sống hiện tại

+ aA -
Theo An Khánh (Gia đình) Thứ bảy, ngày 29/11/2025 14:45 GMT+7
Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của NTK Đỗ Long, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thủy Tiên tái xuất, diện mạo gây bất ngờ

Thủy Tiên - Công Vinh từng là cặp đôi được săn đón nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên, sau ồn ào liên quan đến công tác từ thiện năm 2020, cả hai gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và sống kín tiếng hơn. 

Mới đây, trong một bài đăng của NTK Đỗ Long có sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến nhiều người bất ngờ. Trong video, nữ ca sĩ có phần bối rối vì nhận được lời mời show hơi gấp nhưng Thủy Tiên chấp nhận thay đổi lịch trình đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kịp tham gia chương trình. 

"Mai mốt anh muốn mời show là anh phải mời sớm, gần tháng em đã có lịch đi chùa hết rồi. Em đặt vé máy bay, khách sạn, còn đặt luôn cả chuyến hành trình rồi", Thủy Tiên tiết lộ.

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 2.
Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 3.

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 4.
Thủy Tiên xuất hiện bên cạnh NTK Đỗ Long.

Bên cạnh đó, diện mạo của người đẹp trong đoạn video cũng trở thành chủ đề bàn tán. Phần lớn cư dân mạng nhận xét nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, quen thuộc. 

Những chia sẻ của Thủy Tiên khiến dân tình xôn xao không chỉ bởi việc dành thời gian "ở ẩn" vừa qua để đi chùa mà còn bởi tin cô sắp tái xuất trong một sự kiện giải trí. Thực tế, kể từ sau ồn ào, Thủy Tiên hạn chế xuất hiện ở các sân khấu lớn và gần như không công bố dự án, kế hoạch công việc. 

Trước đó, lần gần nhất Thủy Tiên tham dự một sự kiện công chúng là vào tháng 1 năm nay, khi cô xuất hiện tại một lễ trao giải hoành tráng. Khi ấy, nữ ca sĩ diện áo dài trắng cách tân, thiết kế tinh tế giúp tôn lên vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát của cô. Đây cũng là một trong số ít lần hiếm hoi Thủy Tiên góp mặt trong sự kiện lớn kể từ sau lùm xùm từ thiện.

Ông xã Thủy Tiên gây sốc ở tuổi 40

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 5.
Trong những bức ảnh chụp tại sự kiện được VFF công bố hôm 25/11, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với đồng phục học viên, mái tóc muối tiêu, làn da ngăm đen, không đều màu, nhiều nếp nhăn lộ rõ.

Về phía Công Vinh, cách đây vài ngày, anh cũng gây bất ngờ khi dự lễ bế mạc khóa học Huấn luyện viên chứng chỉ B-AFC/VFF 2025 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại TP HCM. Trong những bức ảnh chụp tại sự kiện được VFF công bố, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với đồng phục học viên, mái tóc muối tiêu, làn da ngăm đen, không đều màu, nhiều nếp nhăn lộ rõ. Hình ảnh này khiến một số khán giả cho biết họ phải "dụi mắt 7749 lần mới nhận ra cựu đội trưởng của tuyển Việt Nam". 

Khoảng nửa năm nay, Công Vinh - Thủy Tiên không cập nhật thông tin, hình ảnh mới trên mạng xã hội. Lần gần nhất là hồi tháng 6, cặp đôi khoe ảnh đi biển cùng nhau. Thời điểm đó nam cầu thủ vẫn lộ diện với ngoại hình phong độ, đúng chuẩn một vận động viên dù đã giải nghệ. Đây cũng là bài post cuối cùng trên trang cá nhân của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tính đến hiện tại, trước khi cặp đôi "lặn mất tăm" khỏi mạng xã hội suốt gần 6 tháng qua.

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 7.


Theo: giadinh.suckhoedoisong.vn
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT gửi tâm thư xúc động tới con trai

Mơi đây, nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đã có những dòng tâm sự xúc động gửi tặng con trai trong ngày sinh nhật.

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?

Văn hóa - Giải trí
Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia

Văn hóa - Giải trí
Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia

An Giang công bố 2 bảo vật quốc gia mới thuộc nền văn hóa Óc Eo và kỳ vọng vươn tầm thế giới

Văn hóa - Giải trí
An Giang công bố 2 bảo vật quốc gia mới thuộc nền văn hóa Óc Eo và kỳ vọng vươn tầm thế giới

Đọc thêm

Giảm nghèo ở Đồng Yên - Khi vị ngọt cây ăn quả thấm sâu vào đất nghèo (Bài 1)
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo ở Đồng Yên - Khi vị ngọt cây ăn quả thấm sâu vào đất nghèo (Bài 1)

Giảm nghèo nông thôn

Nếu như trước đây, nhắc đến xã Đồng Yên (Tuyên Quang), người ta thường nghĩ về những triền đồi cằn cỗi, nơi cây ngô, cây sắn sinh sống, thì nay, vùng đất ấy đã khoác lên mình gam màu hoàn toàn mới. Màu vàng óng ả của những vườn cam trĩu trịt, màu đỏ rực của thanh long ruột đỏ trong ánh đèn đêm đã dệt nên bức tranh no ấm cho vùng quê này. Câu chuyện giảm nghèo ở Đồng Yên là hành trình thay đổi tư duy của những nông dân dám nghĩ, dám làm.

Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn: Buôn bán hóa đơn hàng tỷ đồng, lỗ hổng quản lý thuế? (Bài 3)
Bạn đọc

Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn: Buôn bán hóa đơn hàng tỷ đồng, lỗ hổng quản lý thuế? (Bài 3)

Bạn đọc

Những "doanh nghiệp ma" được thành lập, xuất bán lòng vòng hàng trăm hóa đơn tiền tỷ kéo dài hàng năm trời. Phải đến khi các doanh nghiệp này biến mất Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh, đơn vị quản lý trực tiếp mới kiểm tra và ra thông báo “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Hành trình đắc quả phật vị của Tôn Ngộ Không diễn ra như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình đắc quả phật vị của Tôn Ngộ Không diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi tới được Linh Sơn bái kiến Phật Tổ, Tôn Ngộ Không được chứng đắc quả vị Phật, phong chức Đấu Chiến Thắng Phật.

Chân dung chủ doanh nghiệp vốn mỏng với 70 nhân sự muốn vào 'bàn chơi' đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Kinh tế

Chân dung chủ doanh nghiệp vốn mỏng với 70 nhân sự muốn vào "bàn chơi" đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Kinh tế

Doanh nghiệp do một ông chủ điều hành với chưa đầy 70 nhân sự, vốn điều lệ chỉ vài nghìn tỷ đồng và danh mục dự án phần lớn mới dừng ở những bản vẽ trên website, lại bất ngờ ngỏ ý tham gia siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam trị giá 67 tỷ USD. Tham vọng lớn của Discovery đang đặt ra những câu hỏi về năng lực tài chính, tính khả thi và chuẩn mực lựa chọn nhà đầu tư cho một công trình hạ tầng mang tầm quốc gia.

Bé tý chưa đầy 2 ngon tay, thứ cá đặc sản bơi đoạn suối ở một xã của Nghệ An có gì kỳ lạ mà lắm người đứng trên cầu xem?
Nhà nông

Bé tý chưa đầy 2 ngon tay, thứ cá đặc sản bơi đoạn suối ở một xã của Nghệ An có gì kỳ lạ mà lắm người đứng trên cầu xem?

Nhà nông

Đứng trên chiếc cầu treo của bản qua suối Cướm, nơi có đàn cá mát quý hiếm, đoạn chảy qua xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Quỳ Châu trước đây), phóng tầm mắt xuống dòng suối Nặm Cướm nước trong veo, chúng tôi bắt gặp từng đàn cá mát-loài cá đặc sản đắt tiền có thân hình bạc lấp lánh bơi lượn.

Chuyện gì đang xảy ra với những hoa hậu đẹp nhất thế giới?
Văn hóa - Giải trí

Chuyện gì đang xảy ra với những hoa hậu đẹp nhất thế giới?

Văn hóa - Giải trí

Sau chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025, đội hình hoa hậu của các cuộc thi nhan sắc trong Big 6 đã lộ diện. Khán giả cũng có dịp so sánh sắc vóc, học vấn của các người đẹp để tìm ra hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Đại sứ EU Julien Gurrier: EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển
Thế giới

Đại sứ EU Julien Gurrier: EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển

Thế giới

30 năm qua quan hệ EU và Việt Nam phát triển rất tích cực. EU dẫn đầu về cung cấp ODA cho Việt Nam và giờ đây chúng tôi đang hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam hướng tới con đường trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 - Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Gurrier cho biết.

Tạm giữ tài xế chạy quá tốc độ tông vào Cảnh sát giao thông
Pháp luật

Tạm giữ tài xế chạy quá tốc độ tông vào Cảnh sát giao thông

Pháp luật

Công an tỉnh Tây Ninh xác định tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ ( 20 tuổi, Tây Ninh) điều khiển ô tô bán tải chạy quá tốc độ tông trực diện vào Cảnh sát giao thông .

Chỉ là thứ rau 'nhà quê thôn dã' mọc ở một làng cổ Bắc Ninh, sao vua chúa lại cứ thích ăn?
Nhà nông

Chỉ là thứ rau "nhà quê thôn dã" mọc ở một làng cổ Bắc Ninh, sao vua chúa lại cứ thích ăn?

Nhà nông

Đó là hội làng rau muống tiến vua ở làng Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngang Nội là một làng Việt cổ. Cũng như các làng Việt cổ khác quần cư bên bờ sông Tiêu Tương, sông Ngũ Huyện Khê, Ngang Nội có nghề trồng lúa nước và rau màu rất sớm, trong đó có trồng rau muống được cho là tiến vua.

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/11) lập kỷ lục: Nhà vàng bán số lượng lớn, khách hàng ra vào liên tục
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/11) lập kỷ lục: Nhà vàng bán số lượng lớn, khách hàng ra vào liên tục

Thị trường

Giá vàng hôm nay trưa 29/11, vàng trong nước tiếp đà "leo thang", trong đó vàng SJC đã phá đỉnh. Nhà vàng vẫn bán số lượng lớn và nhu cầu người mua vẫn cao.

Mức lương chỉ huy trưởng quân sự xã sau sáp nhập mới nhất năm 2025?
Xã hội

Mức lương chỉ huy trưởng quân sự xã sau sáp nhập mới nhất năm 2025?

Xã hội

Chỉ huy trưởng quân sự xã sau sáp nhập là công chức, vì thế mức lương của vị trí này được tính như cách tính tiền lương của công chức. Ngoài ra, nhóm này vẫn được hưởng các khoản trợ cấp, phụ cấp như bình thường.

Có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đồng hành, nông dân hiến đất mở đường, người thành thị chạy đua chuyển đổi số
Đại đoàn kết dân tộc

Có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đồng hành, nông dân hiến đất mở đường, người thành thị chạy đua chuyển đổi số

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết, từ xây dựng nông thôn mới cho đến dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số và đảm bảo an sinh xã hội.

Từ Mailisa đến vụ Shark Bình, Ngân 98, Hoàng Hường: Hàng nghìn tỷ đồng bị phong tỏa, thu giữ
Pháp luật

Từ Mailisa đến vụ Shark Bình, Ngân 98, Hoàng Hường: Hàng nghìn tỷ đồng bị phong tỏa, thu giữ

Pháp luật

Từ vụ Mailisa đến vụ Shark Bình, Ngân 98, Hoàng Hường khối tài sản bị phong tỏa, thu giữ lên tới hàng nghìn tỷ đồng, gồm tiền mặt, vàng, bất động sản và cổ phần.

Vì sao Nghệ sĩ Ưu tú là 'nữ hoàng chi bảo video' vội vã từ Mỹ về Việt Nam?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Nghệ sĩ Ưu tú là "nữ hoàng chi bảo video" vội vã từ Mỹ về Việt Nam?

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú, "nữ hoàng chi bảo video", bất ngờ về nước từ Mỹ chỉ với một chiếc vali để giải quyết công việc gấp trong vài ngày.

Ukraine tăng tốc sản xuất tên lửa để hủy diệt các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga
Thế giới

Ukraine tăng tốc sản xuất tên lửa để hủy diệt các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới

Trong bối cảnh sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây còn nhiều bất định, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang tăng tốc với quy mô chưa từng có, với 40-50 tên lửa Neptune và 90 tên lửa Flamingo được sản xuất hàng tháng, cho phép Kiev mở các chiến dịch tấn công tầm xa phức tạp nhất từ trước đến nay vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Đám cưới có người phụ nữ lạ đến giúp tôi sửa váy, mẹ chồng nhìn thấy mặt tái mét, thân phận cô ta còn làm tôi sốc hơn
Gia đình

Đám cưới có người phụ nữ lạ đến giúp tôi sửa váy, mẹ chồng nhìn thấy mặt tái mét, thân phận cô ta còn làm tôi sốc hơn

Gia đình

Điều mà tôi được nghe từ chồng còn sốc hơn nữa. Bởi khi nhắc đến người phụ nữ này anh có vẻ rất bênh vực.

Hát bội nỗ lực vươn ra thế giới
Văn hóa - Giải trí

Hát bội nỗ lực vươn ra thế giới

Văn hóa - Giải trí

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt giữa các nghệ sĩ hát bội TP.HCM và đoàn nghệ thuật truyền thống của người Māori tại New Zealand là cơ hội quý báu để hai loại hình nghệ thuật truyền thống của 2 nước được giao lưu, học hỏi và mở ra những hướng hợp tác trong tương lai.

Bé 4 tuổi nuốt dị vật sắc nhọn khi đang chơi đùa với chị gái
Xã hội

Bé 4 tuổi nuốt dị vật sắc nhọn khi đang chơi đùa với chị gái

Xã hội

Dị vật nhanh chóng trôi xuống thực quản khiến bé hoảng sợ, bật khóc, người nhà dù soi đèn cố gắng lấy ra nhưng không thành công.

Bảo tồn bản sắc văn hoá gắn với phát triển du lịch ở Tuyên Quang
Văn hóa - Giải trí

Bảo tồn bản sắc văn hoá gắn với phát triển du lịch ở Tuyên Quang

Văn hóa - Giải trí

Ở xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang, nơi những homestay mọc lên dưới chân Thác Bản Ba kỳ vĩ, những câu lạc bộ văn hóa dân gian ra đời "giữ lửa" cho thế hệ mai sau cùng với nghệ thuật thêu thùa, chấm sáp ong của người Dao, Tày... thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

8 nhóm người uống cà phê có thể phải hối hận
Xã hội

8 nhóm người uống cà phê có thể phải hối hận

Xã hội

Lựa chọn đúng thời điểm và lắng nghe cơ thể sẽ giúp bạn tận hưởng cà phê theo cách an toàn và có lợi nhất.

Bất động sản lõi đô thị TP.HCM bước vào giai đoạn tăng tốc mới
Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản lõi đô thị TP.HCM bước vào giai đoạn tăng tốc mới

Chuyển động Sài Gòn

Sức nén dân số kinh tế, cộng hưởng với làn sóng đầu tư hạ tầng đang mở ra chu kỳ tăng giá mới cho bất động sản trung tâm TP.HCM. Các chuyên gia nhận định phân khúc lõi đô thị sẽ dẫn dắt thị trường những năm tới khi nguồn cung ngày càng hạn chế.

Chân dung ngôi sao sáng giá nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33
Thể thao

Chân dung ngôi sao sáng giá nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Thể thao

Tại môn bóng đá nam SEA Games 33 sắp khởi tranh ở Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được xem là niềm hy vọng số một của U22 Việt Nam.

Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị logistics lên 6–7% GDP
Kinh tế

Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị logistics lên 6–7% GDP

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam có ưu thế địa – chính trị, địa – kinh tế nhưng đầu tư cho logistics chưa tương xứng tiềm năng. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng logistics 15–16%/năm, giảm chi phí xuống còn 11% GDP và nâng tỷ trọng giá trị logistics lên 6–7% GDP.

Dòng phim xưa tạo sức hút mới, 'dậy sóng' mạng xã hội
Văn hóa - Giải trí

Dòng phim xưa tạo sức hút mới, "dậy sóng" mạng xã hội

Văn hóa - Giải trí

Sức hút của dòng phim này cũng đến từ sự tham gia của dàn diễn viên có diễn xuất chắc tay, phù hợp nhiều độ tuổi.

Nga, Ukraine lao vào trận chiến đẫm máu trên từng đường phố giành Kupiansk
Thế giới

Nga, Ukraine lao vào trận chiến đẫm máu trên từng đường phố giành Kupiansk

Thế giới

Tình hình chiến trường Kupiansk những ngày qua chứng kiến bước ngoặt đáng chú ý. Nga từng kỳ vọng đột phá và kiểm soát hoàn toàn thành phố nhưng diễn biến thực tế không như Moscow kỳ vọng. Ukraine đang phản công mạnh nhằm chia cắt và bao vây các nhóm quân Nga lọt sâu vào đô thị.

Một ông nông dân Bình Dương, nay là TPHCM trồng cây gì ra quả trái vụ bán giá tốt hơn hẳn?
Nhà nông

Một ông nông dân Bình Dương, nay là TPHCM trồng cây gì ra quả trái vụ bán giá tốt hơn hẳn?

Nhà nông

Đó là mô hình trồng đậu bắp trái vụ của anh Lê Thành Nam nông dân phường Tân Khánh, TPHCM (sáp nhập từ các phường Thạnh Phước, phường Tân Phước Khánh, phường Tân Vĩnh Hiệp, xã Thạnh Hội và phần còn lại của phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây). Anh có thu nhập tốt hơn hẳn nhờ trông đậu bắp trái vụ.

Xuất hiện băng giá trên cao nguyên đá Đồng Văn
Tin tức

Xuất hiện băng giá trên cao nguyên đá Đồng Văn

Tin tức

Vào rạng sáng nay 29/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt thấp, nhiều nơi trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang nhiệt độ giảm xuống dưới 1 độ C đã xuất hiện băng giá phủ cây cỏ, hoa màu...

Chủ Khách sạn Caravelle bị thanh tra NHNN gọi tên giữa lúc tỷ giá USD/VND 'nóng'
Kinh tế

Chủ Khách sạn Caravelle bị thanh tra NHNN gọi tên giữa lúc tỷ giá USD/VND "nóng"

Kinh tế

Giữa lúc chênh lệch USD giữa thị trường chính thức và “chợ đen” nới rộng, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 đã công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Chains Caravelle, đơn vị vận hành đại lý đổi ngoại tệ tại khách sạn 5 sao Caravelle. Doanh nghiệp bị chỉ ra sai sót trong công tác báo cáo, trong bối cảnh nhà điều hành đang siết chặt kỷ luật thị trường ngoại hối.

Nhà cách mạng Trần Quý Kiên và những năm tháng trong lao tù
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà cách mạng Trần Quý Kiên và những năm tháng trong lao tù

Đông Tây - Kim Cổ

Đồng chí Trần Quý Kiên (Dương Văn Ty, Đinh Xuân Nhạ) sinh năm 1911, ở phố Hàng Nứa, phường Yên Phụ, thành phố Hà Nội. Quê gốc ông ở thôn Thượng Vũ, xã Nguyễn Huệ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (trước đây).

Tin đọc nhiều

1

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

2

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất