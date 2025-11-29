Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Loại rau dân dã chỉ mùa đông mới có, dưỡng phổi, tăng cường miễn dịch, xào thịt bò giòn ngọt, thơm ngon

Thứ bảy, ngày 29/11/2025 15:01 GMT+7
Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông nhé. Nó là đặc sản vùng núi, có tác dụng nuôi dưỡng phổi, làm sảng khoái tinh thần và tăng cường hệ miễn dịch.
Với nhiệt độ giảm dần gần đây, thời tiết ngày càng lạnh hơn, một loại rau cũng đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường trong mùa này: cải mầm đá.

Rau mầm đá là một loại rau đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang, nổi tiếng với giá trị dinh dưỡng cao và vị ngon đặc trưng. Loại rau này chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, vitamin K, kali, và sắt.

Nó cũng là nguồn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa tốt.100g rau mầm đá chứa khoảng 20-30 calo, 2-3g protein, 4-5g carbohydrate, và 2-3g chất xơ.

Loại rau này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ tim mạch.

Rau mầm đá có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Nó cũng có thể giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng cường hệ miễn dịch.

Loại rau này thường được chế biến thành các món xào, luộc, hoặc salad, và là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn tăng cường sức khỏe.

Loại rau này cũng có tính mát, vị ngọt, giàu vitamin C và chất xơ, có tác dụng dưỡng ẩm cho phổi, giảm ho, giảm khó chịu ở cổ họng do khô hanh mùa đông.

Các hợp chất sulfide có trong loại rau này có tác dụng làm sảng khoái tinh thần và tăng cường khả năng tập trung; Vitamin A và chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ mắt và chống cảm cúm.

Mầm đá có vị giòn, mềm và ngọt. Khi xào với thịt bò, các chất dinh dưỡng của loại rau này bổ sung cho nhau, trở thành lựa chọn tự nhiên và bổ dưỡng cho mùa đông.

Rau mầm đá xào thịt bò mang đến hương vị đậm đà và nhiều tầng lớp. Rau giòn, mềm và mọng nước, trong khi thịt bò mọng nước và dai - sự kết hợp này vô cùng thơm ngon.

Xào nhanh trên lửa nhỏ, vị ngọt của loại rau àny hòa quyện hoàn hảo với hương vị đậm đà của thịt bò, tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa ấm áp.

Món ăn gợi ý: Cải mầm đá xào thịt bò

Nguyên liệu: Cải mầm đá, thịt bò

Cách làm:

- Chọn cải mầm đá tươi và non. Gọt hoặc tước vỏ phần gốc già; điều này sẽ giúp hương vị của món ăn ngon hơn.

- Rửa sạch và thái mỏng mầm đá

- Rửa sạch lại các lát cải mỏng để loại bỏ vị đắng.

- Thêm một lượng muối vừa đủ vào các lát rau, trộn đều và vắt bớt nước đắng.

- Sau khi nước ở cải đã tiết bớt, dùng tay vắt hết nước thừa.

- Rửa sạch thịt bò, thái lát mỏng. Cho một ít dầu đậu phộng, một ít dầu hào, bột bắp và nước tương nhạt vào, trộn đều và ướp cho đến khi thấm gia vị.

- Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt bò vào xào trên lửa lớn cho đến khi thịt chuyển màu. Vớt thịt ra khỏi chảo và để sang một bên.

- Thêm rau mầm đá vào phần dầu còn lại trong chảo và xào.

- Xào cho đến khi rau chín.

- Cho thịt bò trở lại chảo và xào đều. Thêm một chút muối và nước sốt hàu cho vừa ăn và tăng thêm hương vị.

Đảo đều món ăn, bày ra đĩa và thưởng thức. Đây là cách làm món thịt bò xào mầm đá theo kiểu gia đình. Thịt bò mềm, còn râu mầm đá thì giòn, ngọt và thanh mát. Đây là sự kết hợp rau củ thơm ngon và thanh mát, không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng.

Món ăn cung cấp dinh dưỡng toàn diện hơn, với cải mầm đá giòn, mềm và giàu vitamin. Kết hợp với thịt bò giàu protein, đây là món ăn tuyệt vời cho người già và trẻ em vào mùa đông để bổ sung canxi và protein, cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch.

Rau mầm đá còn có thể dưỡng ẩm cho phổi và giảm khô. Mùa đông lạnh giá, loại rau này đang vào mùa và giòn, ngọt nhất, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nhé!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Sau khi thái mỏng mầm đá, ướp với muối để loại bỏ nước, rau sẽ giòn và ngọt hơn khi xào.

- Sau khi thái thịt bò, ướp gia vị, xào cho đến khi thịt chuyển màu, sau đó cho thịt vào chảo xào lại với rau. Món ăn sẽ mềm và đậm đà hương vị.

- Không xào rau mầm đá quá lâu; chỉ xào cho đến khi rau chín tới để có kết cấu ngon hơn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)

