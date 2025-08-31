Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 18:00 GMT+7

Hành trình chăm sóc chồng bệnh tật của vợ Bruce Willis

Trọng Hà (Theo TMZ, News) Chủ nhật, ngày 31/08/2025 18:00 GMT+7
Sau hai năm chiến đấu với bệnh sa sút trí tuệ, nam diễn viên Bruce Willis hiện sống riêng trong một căn nhà yên tĩnh, có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp hỗ trợ suốt ngày đêm.
Vợ Bruce Willis , cựu người mẫu Emma Heming, cho biết đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để bảo vệ cả gia đình.

Ngày 27/8, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Diane Sawyer phát sóng trên kênh ABC, Emma Heming Willis chia sẻ tình hình hiện tại của chồng – tài tử Bruce Willis, 70 tuổi – người đang sống với hội chứng sa sút trí tuệ thể trán thái dương. Emma cho biết Bruce vẫn còn khỏe mạnh về thể chất nhưng não bộ đã suy yếu, dẫn đến mất dần khả năng ngôn ngữ và giao tiếp.

“Chúng tôi đã học cách thích nghi. Dù anh ấy không còn nói được như trước, cả nhà vẫn duy trì cách riêng để giao tiếp. Khi tôi ở bên, tâm trạng của anh tốt lên, và tôi tin anh vẫn nhận ra tôi”, Emma nói. Với cô, sự kết nối cảm xúc ấy quan trọng hơn bất kỳ điều gì: “Tôi không cần anh nhớ tên tôi, ngày cưới hay những kỷ niệm. Tôi chỉ cần biết anh vẫn còn đáp lại cái ôm, cái nắm tay. Như thế là đủ".

Bruce Willis vẫn giữ mối quan hệ tốt với năm người con gái, trong đó có hai con chung với Emma – bé Mabel và Evelyn – và ba con riêng với vợ cũ Demi Moore. Gia đình thường xuyên quây quần cùng ông, kể cả trong những dịp sinh nhật. Hồi tháng 3 năm nay, Demi Moore chia sẻ ảnh chúc mừng sinh nhật chồng cũ trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên gia đình.

Emma cho biết cô bắt đầu nghi ngờ chồng có vấn đề khi nhận thấy những thay đổi trong tính cách. “Anh trở nên xa cách, thờ ơ với vợ con – điều mà trước đây không bao giờ xảy ra. Tôi từng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí từng nghĩ liệu cuộc hôn nhân có còn tồn tại". Bên cạnh đó, cô nhận thấy tật nói lắp thời thơ ấu của Bruce trở lại, anh quên lời thoại khi làm việc, phản ứng chậm và đôi lúc bối rối nhưng không ai lý giải được nguyên nhân.

Sau hai năm chiến đấu với bệnh sa sút trí tuệ, nam diễn viên Bruce Willis hiện sống riêng trong một căn nhà yên tĩnh, có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp hỗ trợ suốt ngày đêm. IG.

Đến tháng 3/2022, Bruce Willis chính thức giải nghệ. Một năm sau, gia đình công bố ông được chẩn đoán mắc hội chứng sa sút trí tuệ thể trán thái dương – căn bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để, làm thay đổi hành vi và nhân cách người bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, bệnh này tiến triển chậm nhưng kéo dài, khiến người thân gặp nhiều khó khăn trong chăm sóc.

Emma Heming kể rằng khi nhận được kết quả chẩn đoán, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bác sĩ nói thẳng “không còn hy vọng”, còn Bruce dường như không nhận thức được hết những gì đang xảy ra. Những tháng đầu sau chẩn đoán là quãng thời gian khó khăn nhất với gia đình. Emma phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng, bao gồm việc nói cho hai con biết về tình trạng của bố, đồng thời điều chỉnh nhịp sống gia đình để tránh làm Bruce kích động.

“Tôi phải hạn chế bạn bè của các con đến nhà chơi, dừng các buổi tụ tập hay tiệc ngủ. Tiếng ồn dễ khiến anh ấy bị kích thích, nên tôi chọn cách cô lập gia đình để kiểm soát môi trường,” cô kể. Cảm giác lo lắng, tách biệt kéo dài khiến cô dần rơi vào khủng hoảng tinh thần. “Tôi từng nghĩ mình phải gánh hết mọi việc một mình".

Bước ngoặt đến khi con riêng của chồng, Scout Willis, nói: “Con lo cho mẹ nhiều hơn cho bố”. Từ câu nói ấy, Emma nhận ra mình đang kiệt sức và cần được giúp đỡ. Cô quyết định đi điều trị trầm cảm, thuê thêm người chăm sóc cho chồng và cân bằng lại cuộc sống của bản thân. Cô cũng chuyển Bruce đến một ngôi nhà thứ hai – yên tĩnh, riêng biệt và có đầy đủ thiết bị hỗ trợ. Dù sống cách biệt, nhưng mỗi ngày, Emma vẫn giữ thói quen ăn sáng và tối cùng chồng.

Cựu người mẫu khẳng định quyết định để Bruce sống riêng là một trong những điều khó khăn nhất, nhưng cô tin điều đó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. “Tôi nghĩ anh ấy muốn các con được lớn lên trong một mái nhà đáp ứng nhu cầu của chúng, chứ không phải nhu cầu của anh”, Emma nói.

Sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng, Emma bắt đầu tích cực chia sẻ trải nghiệm chăm sóc người thân mắc sa sút trí tuệ. Cô lên tiếng ủng hộ quyền lợi của người làm công việc chăm bệnh, đồng thời khuyến khích các gia đình có người thân mắc bệnh này tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng. Tháng 9 tới, cô sẽ phát hành cuốn hồi ký mang tên “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path” – được Amazon mô tả là một cẩm nang thiết thực dành cho những người đồng cảnh ngộ.

Bruce Willis sinh năm 1955, là diễn viên gốc Đức nổi tiếng tại Mỹ. Ông từng ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình như “Moonlighting”, “Hudson Hawk” và các tác phẩm hành động như “Die hard”. Với tổng doanh thu phòng vé vượt 8,3 tỷ USD, ông thuộc top 100 diễn viên có doanh thu cao nhất mọi thời đại, theo thống kê của The Numbers. Năm 2009, Bruce kết hôn với Emma Heming, kém ông 23 tuổi.

