Hậu xử phạt 85 triệu: Chủ "núi" thủy tinh ở phường Phú Diễn khắc phục hậu quả ra sao?

Ngày 18/9, phường này ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Xuân Thanh (SN 1975, trú tại Tổ 17 phường Phú Diễn) – chủ khu đất vi phạm với tổng số tiền 85 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Sau hơn 10 ngày bị xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả đôi với ông Trần Xuân Thanh, PV Dân Việt đã quay trở lại bãi tập kết “núi” thủy tinh khổng lồ này. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, một bãi thủy tinh đã được di dời, còn một bãi có diện tích nhỏ đã đang dần được di dời, bãi thủy tinh lớn rộng gần 1000 mét vuông vẫn còn nguyên.



Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Thanh (Phú Diễn, Hà Nội) - chủ của cơ sở tập kết thủy trái phép cho biết, hiện nay việc di dời đang được triển khai và sẽ "cố gắng hoàn thành việc di dời theo đúng quy định của nhà nước".

Thông tin thêm với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hưng, cán bộ phòng Kinh tế Hạ tầng phường Phú Diễn cho hay, việc di dời luôn được giám sát chặt chẽ, có lực lượng Công an túc trực để đảm bảo việc di dời bãi thủy tinh vi phạm.

Cũng theo ông Hưng, hiện phường đã và đang khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các công trình có dấu hiệu vi phạm trên đất nông nghiệp. Nếu vi phạm sẽ kiên quyết xử lý.

Ngoài bãi thủy tinh khổng lồ tập kết trái phép, trên địa bàn phường Phú Diễn vẫn tồn tại nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp. Bên cạnh bãi thủy tinh là hàng chục nhà xường, bãi đỗ xe mọc lên từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.





Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (Hà Nội) bị biến thành bãi tập kết thủy tinh khổng lồ, bãi xe, nhà xưởng trái phép, UBND phường Phú Diễn đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản đối với chủ cơ sở tập kết “núi” thủy tinh khổng lồ.

