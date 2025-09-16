Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Thứ ba, ngày 16/09/2025 09:07 GMT+7

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ ba, ngày 16/09/2025 09:07 GMT+7
Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

