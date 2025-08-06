Chủ đề nóng

Thế giới
Hiroshima tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử đúng 80 năm trước

Người dân khắp Nhật Bản tưởng niệm một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử quốc gia. Thứ Tư này đánh dấu tròn 80 năm kể từ khi bom nguyên tử tàn phá thành phố Hiroshima.
Ảnh: Đài tưởng niệm các 

Hiroshima đã hoàn toàn im lặng vào lúc 8 giờ 15 sáng nay 6/8 - đúng thời điểm quả bom được thả xuống vào năm 1945. Nhiệt lượng và phóng xạ từ vụ nổ đã hủy diệt thành phố, khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng tính đến cuối năm đó.

Nhiều người sống sót phải chịu đựng các căn bệnh ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác liên quan đến phơi nhiễm phóng xạ.

Khoảng 55.000 người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm năm nay.

Thị trưởng Hiroshima, ông Matsui Kazumi, đã đặt một bản cập nhật danh sách người chết vào bia tưởng niệm trong Công viên Hòa bình. Tính đến nay, danh sách có 349.246 tên, bao gồm 4.940 người đã qua đời hoặc được xác nhận qua đời trong 12 tháng qua.

Tuyên bố vì hòa bình

Trong bài tuyên bố vì hòa bình, ông Matsui nhắc đến Tsuboi Sunao, một người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử, người đã dẫn đầu chiến dịch kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân cho đến khi ông qua đời cách đây bốn năm.

“Một vị lãnh đạo hibakusha (người sống sót sau bom nguyên tử) từng nhiều lần nhắn nhủ thế hệ trẻ rằng: ‘Xây dựng một thế giới hòa bình không có vũ khí hạt nhân đòi hỏi tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta phải đối thoại và tiếp tục đối thoại với cả những người có quan điểm trái ngược.’ Ngày nay, việc truyền đạt những khẩn cầu hòa bình cháy bỏng bắt nguồn từ trải nghiệm của các hibakusha trở nên quan trọng hơn bao giờ hết" - Thị trưởng Matsui nói

Ông cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới đến thăm Hiroshima để tận mắt chứng kiến hậu quả mà bom nguyên tử để lại, đồng thời thúc giục họ nhanh chóng khởi động các cuộc thảo luận về một cơ chế an ninh dựa trên niềm tin và đối thoại.

Hướng đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cũng có bài phát biểu tại buổi lễ, trong đó ông khẳng định cam kết của Nhật Bản đối với mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

"Thúc đẩy một thế giới không có vũ khí hạt nhân và dẫn dắt các sáng kiến toàn cầu là sứ mệnh của Nhật Bản - quốc gia duy nhất từng hứng chịu thảm họa bom nguyên tử trong chiến tranh" - Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh. "Khi tôi đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, tôi đã củng cố quyết tâm rằng những ký ức và nỗi đau không thể chịu đựng này không được phép phai nhạt, và cần được truyền lại cho các thế hệ mai sau”.

Hiện nay, số người sống sót sau bom nguyên tử còn lại đã giảm xuống dưới 100.000 người. Tuổi trung bình của họ đã trên 86. Khi thời gian trôi qua, việc lắng nghe những câu chuyện trực tiếp từ họ sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.

