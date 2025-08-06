Bloomberg: Nga đang vượt Mỹ trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu

“

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump - người tự nhận mình là ‘kiến tạo hòa bình’” - bài viết nêu rõ.

Theo đánh giá của Bloomberg, Nga hiện sản xuất đạn dược với tốc độ vượt xa các nước thành viên NATO, đồng thời tích cực phát triển công nghệ không người lái, tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng, Tehran và Bắc Kinh, cũng như thúc đẩy các cơ chế thanh toán phi USD.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Moscow đã linh hoạt chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Ấn Độ và Trung Quốc – một chiến lược được Bloomberg mô tả là “giúp Nga chơi ván bài dài hơi và giành phần thắng trong nhiều lĩnh vực”.

Bloomberg cảnh báo: nếu Washington không thực hiện tối hậu thư đã đưa ra với Moscow trước ngày 8/8, điều đó sẽ bị coi là biểu hiện của sự yếu kém, đồng thời giáng đòn mạnh vào uy tín quốc tế của Hoa Kỳ.

Tối hậu thư này bao gồm lời đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa từ Nga và thực hiện các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào những quốc gia tiếp tục mua dầu Nga, nếu Moscow và Kiev không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các biện pháp này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Ấn Độ và Trung Quốc – hai quốc gia đang là khách hàng lớn của dầu Nga. Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump tuyên bố ông dự định “tăng đáng kể” thuế nhập khẩu đối với Ấn Độ nhằm đáp trả việc New Delhi bán lại dầu mua từ Nga.

Về phía mình, Moscow nhiều lần tuyên bố đủ khả năng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đã áp đặt suốt nhiều năm qua và hiện vẫn tiếp tục gia tăng. Chính quyền Nga cho rằng phương Tây thiếu dũng khí để thừa nhận thất bại trong chính sách trừng phạt, và ngay tại các quốc gia phương Tây, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp này không đem lại hiệu quả thực tế.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là chiến lược lâu dài của phương Tây, và các biện pháp trừng phạt không chỉ gây tổn hại cho Moscow mà còn giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu sâu xa của phương Tây là khiến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới trở nên tồi tệ hơn.