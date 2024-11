HLV Chun Jae-ho dẫn dắt SHB Đà Nẵng?

HLV Chun Jae-ho đã góp mặt trên khán đài VIP sân Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương ở vòng 8 V.League 2024/2025.

Sự có mặt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ và giới truyền thông, nhất là trong ngày CLB Hà Nội FC có chiến thắng giải toả sau chuỗi trận hòa không như ý. Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên ông xuất hiện công khai trong một trận đấu của V.League kể từ khi rời đội bóng thủ đô.

HLV Chun Jae-ho chuẩn bị tái xuất V.League? Ảnh: Hà Nội FC.

Theo một số thông tin bên lề, rất có thể HLV Chun Jae-ho sẽ tái xuất V.League trong thời gian tới, cụ thể là dẫn dắt SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn đang có khởi đầu tệ hại tại V.League 2024/2025, khi không thắng qua 8 trận (hoà 4, thua 4), chỉ có 4 điểm và xếp cuối ở BXH. Bầu Hiển chắc chắn không hề muốn chứng kiến SHB Đà Nẵng xuống hạng một lần nữa, vậy nên việc ông mời HLV Chun Jae-ho trở lại Việt Nam để dẫn dắt đội bóng sông Hàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Cựu tiền đạo Long An nguy kịch vì tai nạn giao thông

Theo nhà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu, Tshamala Kanbanga gặp tai nạn tối hôm 15/11. Trên đường đi làm về bị kẻ xấu giật túi xách, Kanbanga tăng ga đuổi theo, không may tông vào trụ điện, té ngã, chấn thương rất nghiêm trọng. Cựu chân sút của CLB Long An ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM để cấp cứu. Hiện tại, Kanbanga ở tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Tshamala Kanbanga đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Minh Châu.

Tshamala Kanbanga sinh năm 1984 tại Kinshasa, Zaire, Congo. Anh từng thi đấu cho một số đội bóng ở Congo, Nam Phi trước khi sang Việt nam vào năm 2004 khoác áo Long An. Trong giai đoạn 2004-2005, anh ghi được 10 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho Long An tại V.League. Giai đoạn 2005-2006, Kanbanga chuyển tới thi đấu cho Quảng Nam theo dạng cho mượn, ghi được 17 bàn sau 26 lần ra sân. Năm 2006, Kanbanga trở lại Long An, thi đấu cho đội bóng này đến 2012, ghi được 97 bàn sau 168 trận đấu.

HLV Amorim lần đầu dạo phố ở Manchester, không ai nhận ra

Đầu tháng này M.U bổ nhiệm Ruben Amorim làm HLV mới thay Ten Hag. Ngày 11/11 vừa qua, vị HLV người Bồ Đào Nha đã đến Manchester nhận việc.

Tại đội bóng mới, Ruben Amorim đã lần đầu tiên gặp dàn sao M.U; lần đầu đến Old Trafford; lần đầu trả lời phỏng vấn với tư cách HLV của Quỷ đỏ. Hôm qua, cựu HLV Sporting Lisbon đã lần đầu dạo phố Manchester.

Không ai biết tân HLV M.U là ai.

Đáng chú ý, Ruben Amorim xuất hiện trên 1 con phố đông đúng tại Manchester cùng các trợ lí và không ai nhận ra ông là ai. Vị HLV 39 tuổi mặc chiếc áo trùm đầu màu trắng vui vẻ khám phá cuộc sống mới ở thành phố ông sẽ gắn bó trong những năm tới.

Nữ chủ tịch Palmeiras nói phũ về Neymar

Vì Neymar chấn thương như cơm bữa nên theo đồn thổi, Al-Hilal dự định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với chân sút 32 tuổi. Về phần mình, Neymar được cho có thể tìm đường trở lại quê nhà, và Palmeiras là 1 trong những CLB đang nhắm chiêu mộ cựu sao Barcelona. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm nay, chủ tịch Palmeiras, bà Leila đã phủ nhận thông tin này.

Bà Leila khẳng định Palmeiras không phải là trạm y tế để Neymar dưỡng thương.

Trả lời câu hỏi về tin đồn chiêu mộ Neymar, bà Leila nói: "Neymar sẽ không gia nhập Palmeiras, đội bóng này không phải một trạm y tế (cho Neymar dưỡng thương).

Tôi muốn một cầu thủ gia nhập đội bóng ngay lập tức, một người có thể thi đấu ngay ngày mai nếu HLV muốn. Chúng tôi không muốn kí HĐ với một cầu thủ chấn thương thường xuyên và không đủ thể lực để thi đấu".

Khúc mắc khiến Man City chưa thể "trói chân" Haaland

Theo Mirror, mặc dù đã đề nghị mức lương khủng nhưng Man City chưa thể thuyết phục Erling Haaland gia hạn hợp đồng. Cụ thể, tương tự như ở đội bóng cũ Dortmund, tiền đạo 24 tuổi muốn giữ 1 điều khoản giải phóng hợp đồng với Man City. Điều khoản này sẽ cho phép Haaland rời Etihad nếu xuất hiện 1 CLB khác sẵn sàng trả mức giá khổng lồ cho The Citizens.

Haaland muốn giữ điều khoản giải phóng hợp đồng với Man City.

Hiện Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 150 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa Man City phải chấp nhận bất kì lời đề nghị nào phù hợp với mức giá trên.

Phía Man City muốn xóa điều khoản này ra khỏi hợp đồng mới hoặc tăng mức phí giải phóng hợp đồng lên đáng kể (khoảng 200 triệu bảng). Về phần mình, Erling Haaland rõ ràng không hài lòng với yêu cầu của The Citizens. Anh vẫn muốn để cửa chuyển đến đội bóng khác như Real Madrid hay Barcelona.