“Hoa hậu hàng không” Loan Vương diện áo dài trang nhã chấm thi Nét đẹp sinh viên

Đêm chung kết, trao giải được tổ chức đúng dịp Chào mừng Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng là dịp để Loan Vương trở lại và bày tỏ lòng tri ân với các thầy cô với tư cách là học viên cao học Khoa Quản lý Kinh tế.

Hoa hậu Loan Vương diện áo dài trang nhã chấm thi "Nét đẹp sinh viên" ở Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC



Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương (Miss & Mister BDU 2025) là sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, được đầu tư kỹ lưỡng với quy mô hoành tráng nhằm định hướng giáo dục thẩm mỹ đúng đắn cho sinh viên về vẻ đẹp sinh viên thời đại mới với thái độ sống tích cực, vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ, cùng lòng nhân ái, tiêu biểu cho tuổi trẻ Trường Đại học Bình Dương.

Tại sân khấu đêm chung kết, Loan Vương không diện trang phục dạ hội đính kết cầu kỳ, không trang sức lấp lánh mà chỉ là một tà áo dài kết hợp cùng khăn vấn nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.

Loan Vương và Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương - GS.TS Cao Việt Hiếu





Là thành viên Ban giám khảo, Loan Vương thể hiện sự công tâm để lựa chọn những gương mặt tài sắc nhất.

Cô hy vọng hoa khôi và nam vương sẽ trở thành tấm gương cho sinh viên không chỉ về phong cách ngoại hình mà còn về thành tích học tập, có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn đồng trang lứa khác, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.

Loan Vương (bìa trái) diện áo dài cách tân kết hợp cùng khăn vấn đi chấm thi

Được phát động từ tháng 10/2025, cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương đã thu hút sự tham gia của hơn 100 sinh viên triển vọng.

Lòng nhiệt huyết, năng lượng từ các bạn sinh viên khiến Loan Vương cảm thấy mình trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Cô như thấy được hình ảnh của chính mình 17 năm về trước khi lần đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam và lọt top 5 chung cuộc.

Loan Vương hiện tại đảm nhận vị trí tiếp viên trưởng tại Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Thi thoảng người đẹp tham gia các sự kiện giải trí, đóng phim, quay gameshow.

Cùng với đó, Loan Vương vẫn không ngừng bổ sung và trau dồi kiến thức khi cùng lúc theo học 2 văn bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật và Quản lý Kinh tế. Người đẹp 8X tin rằng khi nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì và nhìn nhận những trải nghiệm là cơ hội học hỏi thì người phụ nữ sẽ phát triển hơn mỗi ngày.

Loan Vương tên thật là Vương Ngọc Loan, được nhiều người biết đến với danh xưng “Hoa hậu hàng không”. Cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích như Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, Á hậu Quý tộc Thế giới 2017, Hoa hậu Quý bà Quốc tế năm 2018.