Ngày 25/9, Hội Nông dân phường Mỹ Thượng, thành phố Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã của thành phố Huế.

Đại hội có sự tham dự của 90 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.978 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phường.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế Nguyễn Chí Quang và Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phan Xuân Nam tham dự Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực tình hình, kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai của tổ chức Hội từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm tổ chức Đại hội.

Qua đó, xác định thời cơ và thách thức, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thảo luận, tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Huế lần thứ XI.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Thượng lâng thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Thượng lần thứ I xác định phương hướng nhiệm kỳ 5 năm 2025 - 2030 là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò trách nhiệm của nông dân trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng phường Mỹ Thượng phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội xây dựng 12 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhóm giải pháp để tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia tham luận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo báo cáo chính trị và văn kiện đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế Nguyễn Chí Quang đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hội Nông dân phường trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Chí Quang đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân phường cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với thực tiễn và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế yêu cầu Hội Nông dân phường Mỹ Thượng cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, cập nhật dữ liệu hội viên trên nền tảng số Nông dân Việt Nam, Mặt trận số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kết nối, hỗ trợ hội viên.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế Nguyễn Chí Quang phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Thượng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về đẩy mạnh phát triển các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nông dân nắm chắc, hiểu sâu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội Nông dân phường Mỹ Thượng cũng được giao thường xuyên cử cán bộ tham gia các phiên sinh hoạt chi hội để nắm bắt đầy đủ tình hình sản xuất, đời sống, những khó khăn, nguyện vọng của hội viên nông dân nhằm kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Ngoài ra, tiếp tục vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái phù hợp với mô hình nông nghiệp đô thị; quan tâm liên kết phát triển nông nghiệp với du lịch; tích cực phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội...

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định 29 Uỷ viên Ban Chấp hành, 5 Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Mỹ Thượng. Ông Trần Mạnh Phương giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Bình và bà Phan Thị Kiều giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2025 – 2030...