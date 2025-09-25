Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 25/09/2025 17:51 GMT+7

Thái Nguyên: Hội Nông dân phường Trung Thành phấn đấu xây dựng 5 mô hình tổ hội nghề nghiệp kiểu mới

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ năm, ngày 25/09/2025 17:51 GMT+7
Sáng 25/9, Hội Nông dân phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tham dự Đại hội có 115 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.655 hội viên nông dân trên địa bàn phường Trung Thành.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Trần Thị Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Thành nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Bà Trần Thị Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Thành phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Trung Thành, ông Phạm Văn Thiện - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường đã trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2023 – 2025. Báo cáo cho thấy, trong ba năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động, song với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường và Hội cấp trên, Hội Nông dân phường Trung Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Phạm Văn Thiện - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Thành trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2023 – 2025. Ảnh: Hà Thanh

Công tác tuyên truyền, vận động hội viên được đẩy mạnh. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên nông dân. Phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Nông dân tham gia xây dựng đô thị văn minh” tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Vai trò đại diện của Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên ngày càng được nâng cao. Các Chi hội hoạt động nề nếp, chất lượng sinh hoạt được cải thiện rõ rệt. Hội đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đặc biệt, công tác phối hợp với các ban, ngành trong triển khai các chương trình hỗ trợ hội viên về vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đáng chú ý, Hội đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại khu dân cư.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của hội viên, góp phần xây dựng phường Trung Thành phát triển toàn diện, bền vững, văn minh.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra trong nhiệm kỳ tới bao gồm: phấn đấu 100% cán bộ Hội được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm; kết nạp ít nhất 100 hội viên mới; đảm bảo toàn bộ chi hội hoạt động đạt loại khá trở lên; mỗi năm có ít nhất 70% hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”.

Ngoài ra, Hội đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 5 mô hình tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác kiểu mới; phối hợp đào tạo nghề cho 300 lượt hội viên và giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 lao động. Đáng chú ý, 100% gia đình hội viên sẽ đăng ký thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Điệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân phường Trung Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Đình Điệp – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Tại Đại hội, đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Trung Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời ra mắt Ban Chấp hành khoá mới. Cũng trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Thành khẳng định: Thành công của Đại hội là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ các cấp, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân phường Trung Thành bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

