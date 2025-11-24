Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 24/11/2025 09:58 GMT+7

Hội Nông dân Thái Nguyên tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho 200 cán bộ Hội cơ sở

Thứ hai, ngày 24/11/2025 09:58 GMT+7
Trong 3 ngày từ 21 – 23/11/2025, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Nông dân hai xã Định Hóa và Kim Phượng tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
Các lớp tập huấn thu hút sự tham gia của 200 học viên là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng, Chi hội phó cùng các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ hội nông dân. Đây đều là những lực lượng trực tiếp bám địa bàn, giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền và đưa chính sách của Hội đến với hội viên.

Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của hàng trăm học viên là cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở. Ảnh: HND Thái Nguyên

Trong chương trình tập huấn, học viên được tiếp cận 5 chuyên đề trọng tâm của Chương trình Giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, lớp tập huấn chú trọng trang bị phương pháp làm việc mới cho cán bộ Hội như nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân; hướng dẫn xây dựng mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của địa phương; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh; đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong truyền thông và kết nối thông tin.

Không khí thảo luận tại các lớp học diễn ra sôi nổi. Nhiều học viên đánh giá nội dung tập huấn “trúng và đúng” với yêu cầu thực tiễn, giúp họ có thêm công cụ để đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế và giảm nghèo.

Thông qua lớp tập huấn giúp học viên có thêm công cụ để đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế và giảm nghèo. Ảnh: HND Thái Nguyên

Việc tổ chức tập huấn tại Định Hóa và Kim Phượng không chỉ góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, mà còn mở đầu cho chuỗi hoạt động hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trong năm 2025. Từ kiến thức tiếp thu được, mỗi học viên sẽ trở thành “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của Hội đến gần hơn với hội viên, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống cho người dân.

