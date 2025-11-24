Hơn 100 CSGT TP.HCM xuyên đêm, lội bùn dọn dẹp hậu lũ ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: PC08

Đến ngày 24/11, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chìm trong mưa nặng hạt, bùn đất sau lũ vẫn loang lổ khắp các con ngõ nhỏ. Tại khu vực phường Quy Nhơn Bắc, tiếng máy xúc, xẻng và xe rác vang lên gấp gáp, hòa vào khung cảnh ngổn ngang sau cơn lũ.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa đặt chân đến địa bàn sau quãng đường di chuyển xuyên đêm dài hơn 13 giờ đã nhanh chóng chia thành hai trung đội, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT, lập tức triển khai công tác khẩn cấp.

Giải cứu bệnh viện ngập sâu

PC08 cho biết theo nhiệm vụ từ Ban Giám đốc Công an TP.HCM, toàn bộ chiến sĩ lập tức bước vào trạng thái làm việc "hết tốc lực", bất chấp điều kiện mưa lạnh, nền đất lầy nhão sau nhiều ngày ngập sâu.

Hai khu vực được ưu tiên tiếp cận đầu tiên là Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao phổi phường Quy Nhơn. Chỉ vài hôm trước, nước lũ tại đây đã dâng cao hơn 2m, nhấn chìm toàn bộ sân bãi, phòng kỹ thuật và kho chứa. Dòng nước đục ngầu cuốn theo bùn đất, rác thải, cây cối ngã đổ tràn ngập khuôn viên bệnh viện, khiến việc khám chữa bệnh bị đình trệ hoàn toàn. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

Giữa mặt sân trơn trượt, những bóng áo vàng CSGT TP.HCM miệt mài xúc từng xẻng bùn, vận chuyển rác thải và di dời máy móc, thiết bị y tế đến khu vực an toàn. Dù vừa trải qua hành trình dài, không một ai nghỉ ngơi.

"Chỉ trong chưa đầy một giờ, các chiến sĩ đã dọn được hơn một tấn bùn sình và rác thải tại khuôn viên bệnh viện", đại diện Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn xúc động chia sẻ. Ông Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc bệnh viện, nhấn mạnh sự hỗ trợ "đúng lúc, đúng thời điểm" này đã giúp ích rất lớn cho chính quyền và người dân Gia Lai.

Người dân ấm lòng giữa hoạn nạn

Trực tiếp chứng kiến hình ảnh những người lính CSGT lội bùn, xách xô nước, dựng lại vật dụng bị lũ đánh ngã, nhiều người dân không khỏi nghẹn ngào.

Cụ Tám, 75 tuổi, nhà sát bệnh viện, bùi ngùi: "Vài ngày trước, nước ngập quá đầu người, chúng tôi lo lắm. Giờ thấy các chú Công an từ TP.HCM ra giúp, mừng như gặp người thân".

Không chỉ dọn dẹp khuôn viên bệnh viện, lực lượng còn hướng dẫn bà con bảo quản tài sản, san gạt lối đi, cảnh báo nguy cơ sạt lở, chập điện sau lũ. Sự hiện diện của họ không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần.

Một số phụ nữ trong xóm đã mang nước ấm, trà gừng mời các chiến sĩ giữa trời mưa. "Có các chú công an ở đây, bà con yên tâm lắm. Chúng tôi biết mình không đơn độc trong những ngày khó khăn nhất", ông Nguyễn Tấn Tài, một người dân, bày tỏ.

Dù chuyên trách về trật tự an toàn giao thông nhưng trong hoạn nạn, những chiến sĩ CSGT đã trở thành lực lượng "tác chiến đa năng", sẵn sàng đảm trách mọi nhiệm vụ cứu hộ, bảo vệ tài sản và động viên nhân dân vượt qua khó khăn.

Dù công tác dọn dẹp đã đạt nhiều kết quả, khu vực Quy Nhơn Bắc vẫn còn ngổn ngang. Đại diện Phòng CSGT khẳng định tổ ứng phó sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với công an địa phương hỗ trợ người dân đến khi tình hình ổn định hoàn toàn.