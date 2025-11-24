Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 24/11/2025 09:54 GMT+7

Hơn 100 CSGT TP.HCM xuyên đêm, lội bùn dọn dẹp hậu lũ ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

+ aA -
Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 24/11/2025 09:54 GMT+7
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) sau hành trình hơn 13 giờ di chuyển đã lập tức 'lâm trận' giữa mưa lạnh, lội bùn giúp người dân và các bệnh viện ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hơn 100 CSGT TP.HCM xuyên đêm, lội bùn dọn dẹp hậu lũ ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: PC08

Đến ngày 24/11, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chìm trong mưa nặng hạt, bùn đất sau lũ vẫn loang lổ khắp các con ngõ nhỏ. Tại khu vực phường Quy Nhơn Bắc, tiếng máy xúc, xẻng và xe rác vang lên gấp gáp, hòa vào khung cảnh ngổn ngang sau cơn lũ.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa đặt chân đến địa bàn sau quãng đường di chuyển xuyên đêm dài hơn 13 giờ đã nhanh chóng chia thành hai trung đội, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT, lập tức triển khai công tác khẩn cấp.

Giải cứu bệnh viện ngập sâu

PC08 cho biết theo nhiệm vụ từ Ban Giám đốc Công an TP.HCM, toàn bộ chiến sĩ lập tức bước vào trạng thái làm việc "hết tốc lực", bất chấp điều kiện mưa lạnh, nền đất lầy nhão sau nhiều ngày ngập sâu.

Hai khu vực được ưu tiên tiếp cận đầu tiên là Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao phổi phường Quy Nhơn. Chỉ vài hôm trước, nước lũ tại đây đã dâng cao hơn 2m, nhấn chìm toàn bộ sân bãi, phòng kỹ thuật và kho chứa. Dòng nước đục ngầu cuốn theo bùn đất, rác thải, cây cối ngã đổ tràn ngập khuôn viên bệnh viện, khiến việc khám chữa bệnh bị đình trệ hoàn toàn. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

Giữa mặt sân trơn trượt, những bóng áo vàng CSGT TP.HCM miệt mài xúc từng xẻng bùn, vận chuyển rác thải và di dời máy móc, thiết bị y tế đến khu vực an toàn. Dù vừa trải qua hành trình dài, không một ai nghỉ ngơi.

"Chỉ trong chưa đầy một giờ, các chiến sĩ đã dọn được hơn một tấn bùn sình và rác thải tại khuôn viên bệnh viện", đại diện Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn xúc động chia sẻ. Ông Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc bệnh viện, nhấn mạnh sự hỗ trợ "đúng lúc, đúng thời điểm" này đã giúp ích rất lớn cho chính quyền và người dân Gia Lai.

Người dân ấm lòng giữa hoạn nạn

Trực tiếp chứng kiến hình ảnh những người lính CSGT lội bùn, xách xô nước, dựng lại vật dụng bị lũ đánh ngã, nhiều người dân không khỏi nghẹn ngào.

Cụ Tám, 75 tuổi, nhà sát bệnh viện, bùi ngùi: "Vài ngày trước, nước ngập quá đầu người, chúng tôi lo lắm. Giờ thấy các chú Công an từ TP.HCM ra giúp, mừng như gặp người thân".

Không chỉ dọn dẹp khuôn viên bệnh viện, lực lượng còn hướng dẫn bà con bảo quản tài sản, san gạt lối đi, cảnh báo nguy cơ sạt lở, chập điện sau lũ. Sự hiện diện của họ không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần.

Một số phụ nữ trong xóm đã mang nước ấm, trà gừng mời các chiến sĩ giữa trời mưa. "Có các chú công an ở đây, bà con yên tâm lắm. Chúng tôi biết mình không đơn độc trong những ngày khó khăn nhất", ông Nguyễn Tấn Tài, một người dân, bày tỏ.

Dù chuyên trách về trật tự an toàn giao thông nhưng trong hoạn nạn, những chiến sĩ CSGT đã trở thành lực lượng "tác chiến đa năng", sẵn sàng đảm trách mọi nhiệm vụ cứu hộ, bảo vệ tài sản và động viên nhân dân vượt qua khó khăn.

Dù công tác dọn dẹp đã đạt nhiều kết quả, khu vực Quy Nhơn Bắc vẫn còn ngổn ngang. Đại diện Phòng CSGT khẳng định tổ ứng phó sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với công an địa phương hỗ trợ người dân đến khi tình hình ổn định hoàn toàn.

Tham khảo thêm

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tài xế lái xe tải lao thẳng vào CSGT để bỏ trốn; người đàn ông tử vong bất thường tại tiệm spa

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tài xế lái xe tải lao thẳng vào CSGT để bỏ trốn; người đàn ông tử vong bất thường tại tiệm spa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM

Thi thể một người đàn ông đã tử vong được phát hiện trong túi hành lý ở sảnh một tòa nhà cao tầng. Công an TP.HCM đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và truy bắt hai nghi phạm liên quan.

Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ tại TP.HCM

Công an TP.HCM truy bắt thành công nghi phạm cướp giật điện thoại sau chưa đầy 2 giờ

Chuyển động Sài Gòn
Công an TP.HCM truy bắt thành công nghi phạm cướp giật điện thoại sau chưa đầy 2 giờ

Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên

Chuyển động Sài Gòn
Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên

Gỡ “nút thắt” đất đai để khơi thông nguồn lực: HoREA kiến nghị bổ sung hai cơ chế quan trọng

Chuyển động Sài Gòn
Gỡ “nút thắt” đất đai để khơi thông nguồn lực: HoREA kiến nghị bổ sung hai cơ chế quan trọng

Đọc thêm

3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch
Gia đình

3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch

Gia đình

3 con giáp may mắn được quý nhân dẫn dắt, mở ra cơ hội đột phá trong công việc và gia tăng tài lộc bất ngờ trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch.

Thủ tướng Đức Merz cảnh báo Mỹ đừng đụng vào tài sản Nga bị đóng băng
Thế giới

Thủ tướng Đức Merz cảnh báo Mỹ đừng đụng vào tài sản Nga bị đóng băng

Thế giới

Mỹ không thể xử lý tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu. Điều khoản trong kế hoạch của Mỹ về việc chuyển số tiền này cho Ukraine để khôi phục với điều kiện Washington nhận được một nửa lợi nhuận, là điều "không thể chấp nhận được" - Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức ARD.

Quốc hội tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, bão lũ tại 4 tỉnh miền Trung
Tin tức

Quốc hội tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, bão lũ tại 4 tỉnh miền Trung

Tin tức

Đầu giờ sáng 24/11, tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, bão lũ gây ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổ chức lễ phát động quyên góp để hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua những khó khăn, mất mát.

Ra mắt "Bản đồ cứu trợ sống" cuutro.jci.vn: Kết nối hy vọng giữa dòng lũ miền Trung
Nhà nông

Ra mắt "Bản đồ cứu trợ sống" cuutro.jci.vn: Kết nối hy vọng giữa dòng lũ miền Trung

Nhà nông

Trong bối cảnh mùa lũ lụt đang hoành hành dữ dội tại miền Trung, nền tảng web cuutro.jci.vn do JCI Việt Nam phát triển chính thức ra mắt, nhanh chóng trở thành "cứu cánh" kết nối nhu cầu cứu trợ với nguồn lực hỗ trợ. Với giao diện thân thiện và cập nhật thời gian thực, công cụ này không chỉ giúp người dân vùng thiên tai nhận được sự giúp đỡ kịp thời mà còn cam kết chia sẻ dữ liệu minh bạch cho các cơ quan chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai quốc gia.

Tin sáng (24/11): HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?
Thể thao

Tin sáng (24/11): HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?

Thể thao

HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?; Cristiano Ronaldo lập siêu phẩm “ngả bàn đèn”; Casemiro phải giảm lương nếu muốn ở lại M.U; Ibrahima Konate chưa phản hồi đề nghị gia hạn của Liverpool; Bạn gái nổi tiếng phản ứng bất ngờ về hình ảnh của Vinicius.

Đây là 'hình hài' khu nhà ở 170 tỷ ở tỉnh Ninh Bình đạt khách sạn 3 sao cho cán bộ luân chuyển, cán bộ sau sáp nhập
Nhà nông

Đây là "hình hài" khu nhà ở 170 tỷ ở tỉnh Ninh Bình đạt khách sạn 3 sao cho cán bộ luân chuyển, cán bộ sau sáp nhập

Nhà nông

Dự án xây dựng Nhà khách tỉnh Ninh Bình, đạt tiêu chuẩn 3 sao đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng. Nhà khách nhằm đáp ứng các yêu cầu nhà công vụ cho cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý luân chuyển về tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được luân chuyển từ các huyện, thành phố của tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũ, về tỉnh công tác sau sáp nhập...

Xã nông thôn mới ở Phú Thọ, nhà sàn gội nắng mưa, cá suối nướng vỉ tre, xôi màu thơm khắp xóm, du khách đang lên chơi
Nhà nông

Xã nông thôn mới ở Phú Thọ, nhà sàn gội nắng mưa, cá suối nướng vỉ tre, xôi màu thơm khắp xóm, du khách đang lên chơi

Nhà nông

Phát triển du lịch cộng đồng ở xã nông thôn mới-xã Khả Cửu, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Thanh Sơn trước đây) đang bảo tồn văn hóa dân tộc Mường độc đáo. Cộng đồng người Mường ở đây đang làm du lịch với nét riêng, đó là những nếp nhà sàn gội nắng mưa, cá suối nướng vỉ tre, làm xôi màu thơm khắp xóm...

Đắk Lắk: Giáo viên ôm con chạy lũ trong đêm tối, gia đình 4 người trôi nổi trên chiếc bè tự chế ngay trong nhà
Xã hội

Đắk Lắk: Giáo viên ôm con chạy lũ trong đêm tối, gia đình 4 người trôi nổi trên chiếc bè tự chế ngay trong nhà

Xã hội

Những ngày sau trận lũ lịch sử xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vẫn chìm trong cảnh ngổn ngang. Đi dọc con đường nhỏ tại các thôn của xã, dễ thấy những mái nhà cấp bốn thấp lè tè, cũ kỹ như đã phải oằn mình qua bao mùa mưa lũ.

Ứng phó thiên tai trên diện rộng: Chính phủ yêu cầu đảm bảo hạ tầng thông tin an toàn
Doanh nghiệp

Ứng phó thiên tai trên diện rộng: Chính phủ yêu cầu đảm bảo hạ tầng thông tin an toàn

Doanh nghiệp

Tính đến sáng ngày 23/11, mưa ở Nam Trung Bộ đã bắt đầu giảm. Tuy nhiên, thời điểm nước lũ bắt đầu rút, cũng là lúc lộ diện thêm nhiều khó khăn và mất mát của bà con. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ cho các tỉnh thành, đảm bảo không để dân đói, dân rét và sớm ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất…

Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông
Kinh tế

Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Kinh tế

Sáng ngày 24/11, Bộ Xây dựng đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và khắc phục sạt lở trên các tuyến đường quốc lộ, cao tốc, đường sắt trên địa bàn các tỉnh xảy ra mưa lũ.

Bác bỏ clip cảnh sát sàm sỡ nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?
Xã hội

Bác bỏ clip cảnh sát sàm sỡ nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Xã hội

Sau khi vụ án nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia xảy ra gây chấn động, mạng xã hội bắt đầu lan truyền một hình ảnh cho rằng “cảnh sát Campuchia quấy rối nữ nghi phạm cướp tù”. Cảnh sát nước này đã lên tiếng.

Không phải Dương Ngọc Hoàn, ai mới là 'Dương Quý phi' đầu tiên của nhà Đường?
Đông Tây - Kim Cổ

Không phải Dương Ngọc Hoàn, ai mới là "Dương Quý phi" đầu tiên của nhà Đường?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị "Dương Quý phi" mang dòng máu Trung Á này chẳng những có nhiều điểm tương đồng với Dương Ngọc Hoàn mà còn phải chịu kết cục không kém phần bi thảm.

Nhà sản xuất “Truy tìm Long Diên Hương” lên tiếng về cát-xê 1 tỷ đồng của Quang Tuấn
Văn hóa - Giải trí

Nhà sản xuất “Truy tìm Long Diên Hương” lên tiếng về cát-xê 1 tỷ đồng của Quang Tuấn

Văn hóa - Giải trí

Quang Tuấn hiện là một trong những diễn viên “đắt show” nhất của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, thông tin anh nhận cát-xê lên tới 1 tỷ đồng vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga 'thất bại'
Thế giới

Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga 'thất bại'

Thế giới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu với NBC News hôm Chủ nhật rằng những hạn chế mà Brussels áp đặt đối với Moscow liên quan đến xung đột Ukraine là không hiệu quả.

Đà Nẵng thu lệ phí '0 đồng' đối với hộ đăng ký kinh doanh trực tuyến
Kinh tế

Đà Nẵng thu lệ phí "0 đồng" đối với hộ đăng ký kinh doanh trực tuyến

Kinh tế

Đà Nẵng thu "0 đồng" đối với hộ đăng ký kinh doanh trực tuyến, thông tin vừa được Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/11: Tăng giá, ngân hàng bán ra vượt 26.400 đồng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/11: Tăng giá, ngân hàng bán ra vượt 26.400 đồng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/11 bán ra tại một số ngân hàng như BIDV, Techcombank,... vượt 26.401 đồng/USD, tăng 9 đồng so với cuối tuần trước.

Hà Nội: Người dân có thể nhận tới 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện
Tin tức

Hà Nội: Người dân có thể nhận tới 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện

Tin tức

Hà Nội dự kiến triển khai gói hỗ trợ lớn chưa từng có cho người dân chuyển đổi sang xe máy điện, với mức cao nhất tới 20 triệu đồng, nhằm thúc đẩy giao thông xanh và giảm ô nhiễm không khí trong các khu vực đô thị.

Nhói lòng hình ảnh rốn lũ Hoà Thịnh xác xơ sau cơn lũ lịch sử
Media

Nhói lòng hình ảnh rốn lũ Hoà Thịnh xác xơ sau cơn lũ lịch sử

Media

Trận lũ vừa qua, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) được xem là rốn lũ và cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều sinh mạng đã bị cướp đi, đường sá hạ tầng hư hại, nhà dân tan hoang.

Giá vàng hôm nay (24/11): Vàng SJC và nhẫn ổn định, dự báo nhu cầu mua tiếp tục tăng mạnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay (24/11): Vàng SJC và nhẫn ổn định, dự báo nhu cầu mua tiếp tục tăng mạnh

Thị trường

Giá vàng hôm nay 24/11, cả vàng SJC và nhẫn ổn định giá so với phiên hôm trước. Dự báo giá vàng và nhu cầu mua tiếp tục tăng trong tuần này.

'Chiến tranh ở châu Âu', báo động về kế hoạch của EU đối với Ukraine
Thế giới

"Chiến tranh ở châu Âu", báo động về kế hoạch của EU đối với Ukraine

Thế giới

Kế hoạch của EU về Ukraine, do người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Kaja Kallas trình bày sẽ dẫn đến leo thang xung đột hơn nữa, theo Responsible Statecraft.

Tin Showbiz 24h: Jimmii Nguyễn nói mạng xã hội là nơi lây lan nỗi buồn, Vân Dung làm thơ động viên người dân miền Trung
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Jimmii Nguyễn nói mạng xã hội là nơi lây lan nỗi buồn, Vân Dung làm thơ động viên người dân miền Trung

Văn hóa - Giải trí

Jimmii Nguyễn nói mạng xã hội là nơi lây lan nỗi buồn, Vân Dung làm thơ động viên người dân miền Trung... là những nội dung mới nhất của Tin Showbiz 24h.

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gia đình vạn sự cát tường, thu tài hái lộc
Gia đình

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gia đình vạn sự cát tường, thu tài hái lộc

Gia đình

Không phải tất cả cây cảnh nở hoa rực rỡ đều có thể thu hút tài lộc, nhưng 4 cây này chắc chắn sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ngôi nhà của bạn.

Những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau vượt lũ lịch sử về với bà con Đắk Lắk
Nhân ái

Những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau vượt lũ lịch sử về với bà con Đắk Lắk

Nhân ái

Trong những ngày mưa lũ và sau khi nước rút, các đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi vẫn liên tục hướng về vùng tâm lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk (khu vực các xã, phường thuộc Phú Yên cũ). Không thể đếm hết bao nhiêu chuyến xe đã băng qua những con đường nước lũ chảy xiết, sình lầy, mang theo tấm lòng sẻ chia của người dân cả nước.

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Thế giới giảm sâu, xăng dầu trong nước hưởng lợi
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Thế giới giảm sâu, xăng dầu trong nước hưởng lợi

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc trong tuần mới, ước tính giá dầu thô suy giảm khoảng 0,4 USD/thùng, tương ứng giảm 0,5% theo ngày.

Real Madrid hòa thất vọng trước Elche, HLV Xabi Alonso nói ngay 1 điều
Thể thao

Real Madrid hòa thất vọng trước Elche, HLV Xabi Alonso nói ngay 1 điều

Thể thao

Real Madrid đã thi đấu không thành công khi chỉ có được trận hòa 2-2 trước Elche tại vòng 13 La Liga và HLV Xabi Alonso lập tức chấn chỉnh các học trò.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ dân bị lũ lụt sửa nhà trước 31/11, tái định cư cho hộ dân bị sập nhà trước 31/1/2026
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ dân bị lũ lụt sửa nhà trước 31/11, tái định cư cho hộ dân bị sập nhà trước 31/1/2026

Tin tức

Công điện của Thủ tướng yêu cầu bố trí chỗ ở tạm, huy động lực lượng quân đội, công an,… hỗ trợ Nhân dân bị lũ lụt ở 4 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30/11/2025; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/01/2026.

Chợ lùi Sà Phìn ở vùng Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chợ quê sao lắm người mê, lên đến nơi thấy nồi thắng cố bốc khói
Nhà nông

Chợ lùi Sà Phìn ở vùng Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chợ quê sao lắm người mê, lên đến nơi thấy nồi thắng cố bốc khói

Nhà nông

Sáng sớm, sương giăng mờ khắp Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trước đây). Trong làn sương bảng lảng, từng tốp người Mông, Dao… khoác sắc phục rực rỡ từ các bản xa chậm rãi xuống núi. Lưng địu gùi, tay xách bó rau, mớ thảo dược, con gà hay chú lợn con - những sản vật tự tay làm ra. Họ đi trong gió lạnh, hướng về trung tâm xã Sà Phìn, nơi phiên chợ lùi đang dần thức giấc.

Nghệ sĩ Nhân dân được trao huân chương trước khi mất, từng bị trục xuất khỏi đất nước, biệt danh 'biểu tượng gợi cảm'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân được trao huân chương trước khi mất, từng bị trục xuất khỏi đất nước, biệt danh "biểu tượng gợi cảm"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân này từng bị trục xuất khỏi đất nước. Tuổi ấu thơ cực khổ trong trại cải tạo khắc nghiệt, cuối đời thành công viên mãn với hàng loạt vai diễn kinh điển.

Đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc hành động trong trường hợp Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev
Thế giới

Đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc hành động trong trường hợp Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev

Thế giới

Các đồng minh của Ukraine vẫn đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng Mỹ đã đe dọa sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev nếu nước này không đồng ý với "kế hoạch hòa bình" được đề xuất.

CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài
Thể thao

CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài

Thể thao

HLV Polking tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa CLB CAHN với Thể Công Viettel thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026.

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

3

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

5

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa