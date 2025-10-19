Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)

Ngày 19/10, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 - 2030). Theo kế hoạch, Đại hội sẽ có chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2025 tại Học viện Cán bộ TP.HCM với hơn 1.000 đại biểu, khách mời tham dự.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết: “Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030) là dịp biểu dương, khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn TP.HCM”.

UBND TP.HCM tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước năm 2025 vào tháng 2/2025 vừa qua. Ảnh: T.T.B.C

Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực. Tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng ngành, từng lĩnh vực và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng thời, kỳ Đại hội này sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Bằng khen cho các đại biểu đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: T.L

Được biết trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, hàng loạt phong trào thi đua ở mọi cấp độ đã hình thành như các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP.HCM trong năm 2025”… Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Gần đây là đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3000 km đường bộ cao tốc” và Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”. Cùng với đó, thi đua phát triển kinh tế - xã hội lan toả trong mọi lĩnh vực kinh tế - văn hoá – xã hội của TP.HCM.

Tại lễ phát động Phong trào Thi đua "chuyển đổi số" và "Bình dân học vụ số" TP.HCM. Ảnh: T.L

Nhờ đó, về kinh tế, GRDP TP.HCM ước đạt 2.971 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. Nếu không tính dầu khí, GRDP ước đạt trên 2.568 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc.

GRDP bình quân đầu người đạt 198,1 triệu đồng (khoảng 8.244 USD), cao hơn 1,7 lần so với trung bình cả nước (nếu không tính dầu khí, mức bình quân đầu người vẫn đạt 187,4 triệu đồng, cao gấp 1,64 lần toàn quốc).

Về thu ngân sách nhà nước, đạt 737.000 tỷ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách là 237,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng chi. Hoạt động thương mại đối ngoại cũng rất sôi động, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 179,3 tỷ USD, chiếm 22,8% tổng kim ngạch cả nước, trong đó xuất khẩu là 89,4 tỷ USD và nhập khẩu 89,9 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 631,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư xã hội cả nước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.683 nghìn tỷ đồng, tương đương 26,3% cả nước.

