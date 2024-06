Hơn 4.000 người chạy xuyên cảng quốc tế, trải nghiệm không gian văn hoá Nam bộ, chiêm ngưỡng cột cờ cao nhất Đông Dương

Sáng 18/4, tại toà nhà Báo Tuổi Trẻ (TP.HCM), Giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 mùa 3 với thông điệp "Vạch đích là nơi bắt đầu" được ban tổ chức công bố. Đây là sự kiện do Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cùng Báo Tuổi Trẻ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cùng Công ty Cổ phần Đồng Tâm phối hợp tổ chức.



Giải chạy dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào ngày 24/8/2024 với 3 cự ly: 5km - 10km - 21km. Ban tổ chức công bố giải thưởng đặc biệt dành cho vị trí hạng nhất nam - nhất nữ cự ly 21km là vé máy bay cùng vé tham gia giải chạy Laguna Phuket Marathon, diễn ra tại Thái Lan vào năm 2025.

Ngày 24/8, hơn 4.000 người tham dự Giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 với đường chạy độc đáo

Ban tổ chức công bố Giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 mùa 3 với thông điệp "Vạch đích là nơi bắt đầu"

Vẫn giữ tiêu chí đường chạy độc đáo có một không hai, GreenUP Marathon mùa 3 mang đến cho các vận động viên một trải nghiệm khác biệt với đường chạy độc đáo - xuyên qua Cảng biển quốc tế Long An, trung tâm đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chiêm ngưỡng cột cờ cao nhất Đông Dương với tầm nhìn đón gió trên luồng sông Soài Rạp, mở ra cửa Biển Đông hùng vĩ.

Trên cung đường chạy 10km và 21km, các chân chạy sẽ được "sống" lại khung cảnh thiên nhiên đậm chất Tây Nam bộ: là con đường quê với những rặng dừa nước, những vuông tôm, cái lu, cái kiệu bên vệ đường...

Đồng thời, những nét văn hóa đặc trưng như đờn ca tài tử, tiết mục trống truyền thống của các nghệ nhân làng nghề trống Bình An tại khu triển lãm, vạch đích chính là những điểm độc đáo mà Ban tổ chức mang đến cho vận động viên tham gia mùa giải năm nay.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ về thông điệp của GreenUP Marathon: Long An Half Marathon 2024

GreenUP Marathon: Long An Half Marathon 2024 tiếp tục kế thừa tầm nhìn xanh của 2 mùa giải trước đó, tiếp tục tái sử dụng các thiết bị tại công trường, huy chương làm từ vật liệu tái chế và áo chạy cũng là chất liệu thân thiện với môi trường.

"Giải chạy GreenUp Marathon cũng là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh. Bên cạnh thông điệp duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, giải chạy giúp lan tỏa lối sống xanh đến với cộng đồng", ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ.