Thủ tướng: Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tiêu cực, trục lợi trong chính sách nhà ở xã hội

Sáng 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, nhất là Quốc hội và Chính phủ đã và đang từng bước tháo gỡ khó khăn về thể chế, pháp lý, nguồn vốn, quỹ đất và thủ tục hành chính cho các dự án nhà ở. Cùng với đó là nỗ lực cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động.

“Chúng ta coi đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước; đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025 - 2030, là ‘đòn bẩy kép’ vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân.” Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng cho rằng thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng... vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của người dân. Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm; việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội trong các dự án thương mại chưa được thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; còn để xảy ra tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn tiêu cực, “không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước.”

Ngoài ra, Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, chặn tình trạng “găm hàng”, thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong hoạt động xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Đồng thời giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; nêu rõ kết quả đạt được, những việc còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu; đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để tháo gỡ vướng mắc.

Thủ tướng: Xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Ảnh: VGP

Về tiến độ các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng làm rõ quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng hiện nay còn chậm do đâu; nghiên cứu xây dựng một quy trình, trình tự thống nhất trên phạm vi cả nước để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu. "Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 3-6 tháng được không?", Thủ tướng phát biểu.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã nhắc về vấn đề tiêu cực trong mua, bán nhà ở xã hội khi được dư luận, báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.

"Bộ Xây dựng đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ chênh lệch từ 200 - 500 triệu đồng. Đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội", Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị.

Thực tế, theo ghi nhận của PV Dân Việt, rất nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán ghi nhận tình trạng 'chầu chực' xếp hàng từ đêm đến sáng. Nhiều trường hợp người lao động, công nhân có thu nhập thấp đúng đối tượng thụ hưởng lại khó tiếp cận vì thủ tục phức tạp, quy trình xét duyệt kéo dài, trong khi đó, một số không thuộc diện ưu tiên vẫn tìm cách "lách" để được mua.



Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đang đầu tư xây dựng trên 123.000 căn; đã hoàn thành gần 62.000 căn, riêng kế hoạch đặt ra trong năm 2025 là hoàn thành trên 100.000 căn.