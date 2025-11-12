Trong trại giam, bà Trương Mỹ Lan vẫn làm đơn xin “hồi sinh” tòa nhà IFC One Saigon

Sở Xây dựng TP. HCM lên tiếng về hai dự án “trơ khung” giữa trung tâm TP. HCM

Sở Xây dựng TP. HCM vừa có văn bản phản hồi báo chí liên quan đến hai công trình dang dở kéo dài nhiều năm, trong đó có tòa tháp IFC One Saigon (tên cũ là Saigon M&C Tower) - dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của khu trung tâm.

Theo thông tin từ cơ quan này, công trình IFC One Saigon tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) do Công ty CP Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, được cấp phép xây dựng từ năm 2008.

Tuy nhiên, chỉ vài năm sau khi khởi công, đến năm 2012, dự án ngừng thi công khi phần thô mới hoàn thiện khoảng 80%, để rồi rơi vào cảnh “trơ khung” suốt hơn một thập kỷ.

Dự án toà nhà IFC One Saigon đã bị đình trệ suốt hơn 1 thập kỷ. Ảnh: Nguyễn Hà

Theo Sở Xây dựng, UBND TP. HCM đã có văn bản số 8470 cùng phiếu chuyển số 2998 gửi các cơ quan liên quan, trong đó đề nghị xem xét đơn của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (hiện đang bị giam) về việc xin tiếp tục triển khai và hoàn thiện tòa nhà IFC One Saigon.

Cơ quan xây dựng thành phố cho biết hiện đang phối hợp cùng Sở Tài chính, UBND phường Sài Gòn và các đơn vị liên quan để rà soát, thẩm định hồ sơ, đảm bảo xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.

"Biểu tượng dang dở" của TP. HCM

Khởi công năm 2008 với tổng mức đầu tư ước khoảng 5.000 tỷ đồng, IFC One Saigon được kỳ vọng trở thành một trong những tòa nhà cao cấp nhất TP. HCM, nằm trên khu đất vàng rộng hơn 6.600 m2 ven sông Sài Gòn.

Sau khi dừng thi công vào năm 2011, tòa tháp rơi vào tình trạng hoang hóa kéo dài. Dự án đã nhiều lần đổi chủ, và hiện Công ty Viva Land - một đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang là chủ sở hữu.

Theo ghi nhận, đến năm 2022, mặt ngoài của tòa nhà được ốp tạm kính và lắp đèn để đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố trong đại án Vạn Thịnh Phát, dự án lại rơi vào đình trệ, trở thành “vết lặng” giữa trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất cả nước.

Khu phức hợp One Central HCM được triển khai từ những năm 2012 - 2013 nhưng tới nay vẫn đình trệ, chưa hoàn thiện.

Dự án thứ 2 dự kiến được 'hồi sinh' cùng IFC One Saigon là dự án khu phức hợp One Central HCM (đối diện chợ Bến Thành, phường Bến Thành), Sở Xây dựng cho biết cũng đang được thành phố gỡ vướng pháp lý từng phần. UBND Thành phố đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai đúng pháp luật.

Khu phức hợp One Central HCM quy mô 8.600 m2, tọa lạc tại khu tứ giác Bến Thành, sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, là một trong những vị trí đắc địa nhất TP. HCM. Tiền thân của dự án là The Spirit of Saigon, vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp nối bằng khối đế: tháp phía Tây cao 55 tầng với nửa dưới là văn phòng, nửa trên là khách sạn; tháp phía Đông cao 48 tầng gồm căn hộ và khách sạn.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Giữa năm 2020, dự án được khởi động lại và xây các tầng tháp, đồng thời Saigon Glory huy động vốn qua kênh trái phiếu. Đầu năm 2021, Masterise Homes tiếp nhận phát triển dự án với tên One Central HCM, xây thêm vài tầng.

Tháng 8/2022, Viva Land thay thế Masterise Homes và đổi tên dự án thành Pearl nhưng vẫn tiếp tục 'đắp chiếu'.