Kẻ chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi tại bar Asta, karaoke Win Win ở Huế lĩnh án

Ngày 13/11, TAND khu vực 1 – TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Phước Thạnh (SN 1989), Nguyễn Ngọc Bình (SN 2002), Trương Ngọc Khánh (SN 2004), Phan Văn Ngọc (SN 2002), Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1978) và Trần Duy (SN 1996, cùng trú tại TP. Huế).

6 bị cáo trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị tòa án đưa ra xét xử. Ảnh: P.V.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 8/2/2025, sau khi ăn nhậu tại quán Pub Ga (số 16 Bà Triệu, phường Thuận Hóa, TP. Huế), Phan Văn Ngọc khởi xướng việc đến bar Asta nghe nhạc và sử dụng ma túy thì Thạnh, Bình và Khánh đồng ý.

Theo thỏa thuận, Thạnh là người chuẩn bị ma túy, đặt bàn và thanh toán chi phí, sau đó nhóm sẽ góp tiền trả lại.

Sau đó, cả nhóm còn rủ thêm Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2004) và Hà Thị Sương (SN 2005) đến cùng nghe nhạc, uống bia. Khi đến nơi, Thạnh gặp Lê Hoàng Ngọc Thùy (SN 1999) và rủ ở lại chơi cùng.

Tại bàn Vip 16 của bar Asta, Thạnh lấy ma túy dạng kẹo và dạng khay ra cho cả nhóm cùng sử dụng.

Đến 23h45 cùng ngày, Công an TP. Huế bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng này đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật là ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Thạnh đã nhiều lần mua ma túy từ một người không rõ lai lịch ở khu vực sau Bến xe phía bắc TP. Huế. Số ma túy này được Thạnh mang về cất giấu và bán lại cho nhiều đối tượng tại quán karaoke Win Win, bar Asta, chung cư Nera Garden và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, để mở rộng mối làm ăn, Thạnh móc nối với các nhân viên quán bar gồm Nguyễn Tuấn Ngọc và Trần Duy, nhờ tìm khách mua ma túy. Mỗi lần môi giới thành công, Nguyễn Tuấn Ngọc và Duy được Thạnh trả công từ 150.000 đến 450.000 đồng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phước Thạnh 12 năm 9 tháng tù về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Bình bị tuyên phạt 7 năm tù, Trương Ngọc Khánh 7 năm tù, Phan Văn Ngọc 7 năm 3 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc và Trần Duy cùng chịu mức án 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.